Rafael Narbona, crítico literario, atiza a Juan del Val y su Premio Planeta: "Un fraude y una mierda como persona y escritor"

El Premio Planeta ganado por Juan del Val ha provocado una enorme cantidad de reacciones de todo tipo. Algunos han aplaudido al escritor por el éxito, mientras que otros han cuestionado tanto su prestigio como incluso el del galardón. Uno de los más contundentes ha sido el crítico literario Rafael Narbona, que ha atizado sin filtro el premio obtenido por el también colaborador de Atresmedia. "No cesan de insultarme por decir que el Premio Planeta es un fraude y Juan del Val, una mierda como persona y como escritor. Sinceramente, me la suda...