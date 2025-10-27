edición general
5 meneos
66 clics
Rafael Narbona, crítico literario, atiza a Juan del Val y su Premio Planeta: "Un fraude y una mierda como persona y escritor"

Rafael Narbona, crítico literario, atiza a Juan del Val y su Premio Planeta: "Un fraude y una mierda como persona y escritor"

El Premio Planeta ganado por Juan del Val ha provocado una enorme cantidad de reacciones de todo tipo. Algunos han aplaudido al escritor por el éxito, mientras que otros han cuestionado tanto su prestigio como incluso el del galardón. Uno de los más contundentes ha sido el crítico literario Rafael Narbona, que ha atizado sin filtro el premio obtenido por el también colaborador de Atresmedia. "No cesan de insultarme por decir que el Premio Planeta es un fraude y Juan del Val, una mierda como persona y como escritor. Sinceramente, me la suda...

| etiquetas: rafael narbona , juan del val , crítico literario , premio , planeta
5 0 1 K 55 actualidad
5 comentarios
5 0 1 K 55 actualidad
vviccio #1 vviccio
Otro que no ha leído el libro. :troll:
2 K 35
#3 Albarkas
Parece que no le cae bien
0 K 19
mono #5 mono
Lo que me sorprende es que alguien dude que el Planeta se lo dan a quien puede vender más libros, no el que má calidad literaria tiene. Parece que nos llevamos todos las manos a la cabeza de repente, cuando lleva siendo así desde el primer día
0 K 13
Sawyer76 #2 Sawyer76
Críticos, la profesión más inútil del planeta.
0 K 11
#4 Borgiano
Joder con la crítica literaria, de ahí al navajazo poco falta.
0 K 8

menéame