Quique (47), propietario de 20 mini pisos: "Alquilo cada uno por unos 450 euros al mes y tengo una rentabilidad del 12%"

Quique Escrivá es un inversor inmobiliario que se dedica a construir viviendas de entre 25 y 40 metros cuadrados y alquilarlas. Más información: Tony, inversor y propietario de 6 viviendas: “Gasto 500 euros al mes, vivo de alquiler y llevo 8 años sin irme de vacaciones”

Comentarios destacados:        
Olepoint #5 Olepoint
Quique Escrivá es un PUTO ESPECULADOR que está jodiendo a todo el tejido social español. Y no solo jode a los pobres inquilinos, también al resto de la sociedad pues cuando los salarios se van en pagar un alquiler, no te puedes permitir comprar , ni gastar, ni ocio, ni casi nada, y eso jode a todo el tejido social.

Los putos especuladores fuera de España, el tesoro más valioso que tenemos los españoles es el tejido social, y estas garrapatas vienen a aprovecharse de ello.
#12 Katos
#5 el crecimiento demografico desmesurado y concentrado en grandes ciudades no tiene nada que ver.
Olepoint #16 Olepoint
#12 ¿ Y eso evita que Quique Escrivá sea un puto aprovechado, una garrapata social ?
ElBeaver #25 ElBeaver
#16 En lugar de que él estuviera, debería haber una entidad pública que hubiera hecho lo que él hizo. Pero seguiremos esperando sentados a que algún populista de esos, que culpan al sector privado, haga algo.
Escafurciao #1 Escafurciao
Este es el nivel de triunfador hoy día, junto algun que otro criptobro.
#11 Katos
#1 el nivel del politico hoy es culpar a este señor mientras entran al año MEDIO millón de personas sin construir nueva vivienda hace 20 años.
culpar a una minoria de lo que son culpables los dirigente es absurdo.
Mountains #13 Mountains
#1 Mientras la gente que aporta al país pasándolas putas..

Médicos, cuidadores de ancianos, limpiadores, dependientes, conductores, agricultores, ingenieros, enfermeras, limpiadoras, etc etc
aPedirAlMetro #14 aPedirAlMetro
#1 Los criptobros, por lo menos no juegan con elementos de primera necesidad
#21 Eukherio *
#14 Se puede usar la lógica contraria, eh. Este da una vivienda un tanto miserable, pero una vivienda al fin y al cabo. Lo único que hacen la mayoría de los criptobros es limpiar las cuentas bancarias de incautos que creen que se forrarán sin mover un dedo si les hacen caso. Que a ver, que alguno habrá que no monte criptoestafas ni venda cursos fraudulentos, pero no sé si serán muchos. El año pasado cada vez que salía una celebrity a decir que tenía un proyecto cripto entre manos era una estafa, invariablemente, y casi siempre se dejaban asesorar por los mismos perfiles.
Expat_Guinea_Ecuatorial #19 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#1 El "criptobro" como los progres los llaman no hace daño a nadie y solo arriesga su dinero, ademas que tienen que pagar impuestos como casi cualquiera
#9 Celsar
Hoy en entrevistas con el maligno tenemos a Quique que además de ser basura que vive explotando a los más pobres es un mentiroso que dice que tener 20 "mini pisos" es ser un pequeño propietario sin que se le caiga la cara de vergüenza.
7 K 64
ubiquae #7 ubiquae
me importa una minga que lleves 8 años sin ir de vacaciones, querido quique. Es tu puto problema y te aseguro que hay muchas formas de ir de vacaciones muy diferentes a lo que probablemente piensas.

por lo demás, esto es lo que debería estar regulado. No se puede entender la vivienda como quien compra cerdos para cebarlos y vender los jamones.
millanin #27 millanin
#7 Tampoco es que lleve 8 aaños partiéndose el lomo.
#15 daniMate
Acaparar bienes de primera necesidad y producir con ellos escasez es muy rentable.

Para todos aquellos que creen que especular con bienes de primera necesidad es un derecho por encima al derecho a la vivienda les deseo que les parta un rato y ojo, que no es culpa de este chico, sino de la ley que permite que esto sea posible y que impide que la vivienda sea un derecho.
ChatGPT #22 ChatGPT *
#15 con el sistema de este hombre, donde antes viviría una familia (o una persona sola), ahora viven 5 o 6 personas, por tanto AUMENTANDO la oferta dando una solución habitacional a varias personas.

podrás decir que precariza, que se aprovecha o lo que quieras, pero joder, no que genere escasez
#18 Leon_Bocanegra *
Venia a ver si algun patriota había soltado ya lo de Wyoming, pero hay uno que va tan rápido como un cobete y se me ha adelantado.
#10 Borgiano
Le llaman "El Pequeño Wyoming"
madeagle #20 madeagle
#10 Perdona, Wyoming tiene 1 piso menos y unicamente porque gano mucho dinero y el pobre no sabia en que invertirlo.

Gracias a este tio ya sabemos donde esta la linea. Con 19 eres un humilde ahorrador para tu jubilacion, con 20 eres un especulador hijo de puta.
pip #6 pip
25m es demasiado poco para un "piso", pero si es verdad que el de 40m2 vale 500€ pues es Barcelona estaría estupendo con el panorama que hay, en Valencia-exterior pues la verdad, ni idea.
Derko_89 #24 Derko_89 *
#6 Desconozco cómo funciona la normativa de habitabilidad en Valencia, pero en Catalunya la superficie mínima para una vivienda de obra nueva o rehabilitación es de 36 m2; de 20 m2 si fue construida antes de 1984; y según la normativa que había vigente entre 1984 y 2012.
uyquefrio #2 uyquefrio
"El que no pueda pagar, que se vaya a servicios sociales, que para eso lo pagamos con nuestros impuestos, o que se vayan a las ONGs. Ten en cuenta que los pequeños propietarios no somos ONG ni servicios sociales. Esto es un negocio"
#4 Hynkel
#2 Que disfrute lo que está ganando, pero si algún día vienen mal dadas, que venda algo de lo que tiene y que no venga a llorar.

Que aún me acuerdo de 2007 con las constructoras y promotoras pidiendo ayudas.
#3 harverto *
Qué apañao, todo lo que extorisiona a la ciudadanía lo va a donar a la iglesia, seguramente
#17 bizcobollo *
Ojalá hubiera en la Constitución un artículo que dijera: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general", y que fuera, por ejemplo, el artículo 128.
#26 PerritaPiloto
Fijaos que lo de "derecho a una vivienda digna" no habla de precio o posesión sino de la no existencia de viviendas indignas. Por ejemplo si no tiene ventana no es un dormitorio, así como un tamaño mínimo, y el contar con suministros.

Habría que ver si está alquilando viviendas o trasteros engañando a la gente diciendo que son viviendas.
#8 XXguiriXX
Si esto no es aportar al desarrollo económico y social del país y la UE, no sé qué será :troll:
#23 Tensk
A los que les parezca esto mal, que revisen cuando María Antonia Trujillo decía aquello de las "soluciones habitacionales" de 25m2, que por entonces era muy progresista.
millanin #28 millanin
El dia que le pongan algún impuestillo que no se queje.
