Quique (47), propietario de 20 mini pisos: "Alquilo cada uno por unos 450 euros al mes y tengo una rentabilidad del 12%"

Quique Escrivá es un inversor inmobiliario que se dedica a construir viviendas de entre 25 y 40 metros cuadrados y alquilarlas. Más información: Tony, inversor y propietario de 6 viviendas: “Gasto 500 euros al mes, vivo de alquiler y llevo 8 años sin irme de vacaciones”
| etiquetas: mini pisos , minipisos , rentabilidad
Los putos especuladores fuera de España, el tesoro más valioso que tenemos los españoles es el tejido social, y estas garrapatas vienen a aprovecharse de ello.
culpar a una minoria de lo que son culpables los dirigente es absurdo.
Médicos, cuidadores de ancianos, limpiadores, dependientes, conductores, agricultores, ingenieros, enfermeras, limpiadoras, etc etc
por lo demás, esto es lo que debería estar regulado. No se puede entender la vivienda como quien compra cerdos para cebarlos y vender los jamones.
Para todos aquellos que creen que especular con bienes de primera necesidad es un derecho por encima al derecho a la vivienda les deseo que les parta un rato y ojo, que no es culpa de este chico, sino de la ley que permite que esto sea posible y que impide que la vivienda sea un derecho.
podrás decir que precariza, que se aprovecha o lo que quieras, pero joder, no que genere escasez
Gracias a este tio ya sabemos donde esta la linea. Con 19 eres un humilde ahorrador para tu jubilacion, con 20 eres un especulador hijo de puta.
Que aún me acuerdo de 2007 con las constructoras y promotoras pidiendo ayudas.
Habría que ver si está alquilando viviendas o trasteros engañando a la gente diciendo que son viviendas.