El pueblo venezolano sale a la calle

El pueblo venezolano sale a la calle  

Estados Unidos invadió Venzuela y secuestro al presidente de Venezuela, un hecho que atenta contra el derecho internacional y los derechos humanos, ningún país tiene derecho a invadir a otro haciendo valer la fuerza bruta. El pueblo venezolano ha salido a la calle y exige justicia.

vicus. #3 vicus.
Si Rusia invade Ucrania malo, pero si los gringos invaden Venezuela todo ok. Así es como funciona el mundo "libre" con las cadenas que les pone su amo.
15
Josecoj #14 Josecoj
#3 O al revés por parte de otros no menos hipócritas. Invadir Ucrania bien y hacerlo con Venezuela mal
0
#4 Suleiman
Quizás se avecine un choque entre venezolanos, y eso sería lo peor, aunque Trump lo esté deseando.
2
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
Es posible que hayan despertado un monstruo.

El chavismo estaba en horas bajas, pero muchas veces un mártir hace más en favor de una causa que un líder.
1
gale #6 gale
Obviamente hay mucha gente venezolana que está contenta con la marcha de Maduro. También de muchos venezolanos que viven fuera de su país. Pero cuidado con el sentimiento antigringo que puede despertarse si USA está demasiado tiempo en Venezuela o intenta apoderarse del petróleo.
1
vicus. #9 vicus. *
#6 Estoy de acuerdo, a nadie le gusta que invadan su país y que secuestren a su presidente, es un humillación, seas del partido político que seas, es cuestión de orgullo. Todo mi desprecio a esos que se hacen llamar venezolanos que se alegran de que su país sea bombardeado y sus compatriotas muertos.
1
#11 sorecer
#6 Como que intente apoderarse del petroleo... jajajaja. Ya es de Trump!!!!
0
#2 petal *
Son familiares y enchufados de la casta venezolana
4
Tkachenko #5 Tkachenko
#2 y tú eres un mercenario multicuentas, y?
5
Pertinax #8 Pertinax *
#5 No hay más que ver el vídeo: "El único presidente constitucional legítimamente electo". La invasión es despreciable, pero este ganado no es mucho mejor.

Haríamos bien en criticar a todos los que se mean en la legalidad, sea Trump o Maduro, que no son muy diferentes, salvo en cuestión de poder.
1
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
El pueblo está en la calle celebrando que no está Maduro
0
#15 atrompicones
El imperialismo en todo su esplendor.

Todavía a pesar de lo conocido se menciona el argumento de las actas. Fue una secuencia más de toda la trama para tratar de conseguir lo que se propone, que desde luego no es la defensa de los derechos humanos o de la democracia.

«Con o sin actas, Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela»

"...De todas formas, me parece que la difusión de las famosas actas no resolverá el problema.
– ¿Por qué?
– Simplemente porque la derecha no reconocerá

…   » ver todo el comentario
0
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Día de celebración
2
YoSoyTuPadre #13 YoSoyTuPadre *
#7 Pues no, además debe ser la primera vez en la historia que quitan a un "dictator" del poder y la gente sale en masa a manifestarse en contra

Pero todo nomal, circulen, el lado bueno de la historia, el Orden Internacional basado en reglas y todo esi
0
Amoniaco #1 Amoniaco
Y decían que en la manifestación contra puigdemond eran 4 gatos....
0

