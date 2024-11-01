El pueblo venezolano sale a la calle  

Estados Unidos invadió Venzuela y secuestro al presidente de Venezuela, un hecho que atenta contra el derecho internacional y los derechos humanos, ningún país tiene derecho a invadir a otro haciendo valer la fuerza bruta. El pueblo venezolano ha salido a la calle y exige justicia.
El chavismo estaba en horas bajas, pero muchas veces un mártir hace más en favor de una causa que un líder.
Haríamos bien en criticar a todos los que se mean en la legalidad, sea Trump o Maduro, que no son muy diferentes, salvo en cuestión de poder.
Todavía a pesar de lo conocido se menciona el argumento de las actas. Fue una secuencia más de toda la trama para tratar de conseguir lo que se propone, que desde luego no es la defensa de los derechos humanos o de la democracia.
«Con o sin actas, Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela»
"...De todas formas, me parece que la difusión de las famosas actas no resolverá el problema.
– ¿Por qué?
– Simplemente porque la derecha no reconocerá
Pero todo nomal, circulen, el lado bueno de la historia, el Orden Internacional basado en reglas y todo esi