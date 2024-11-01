edición general
3 meneos
33 clics

Protestas en Irán o bueno ... donde sea  

Los medios hegemónicos no distinguen entre unas protestas y otras: no importa si son en Irán, Rusia, Cuba o Venezuela... ni si son en Alemania, Francia o EE.UU. ¿Verdad que no?

| etiquetas: protestas , irán , sátira , hipocresía
3 0 1 K 32 ocio
2 comentarios
3 0 1 K 32 ocio
Albaricoquero #2 Albaricoquero *
Viendo el título de la noticia, ni lo voy a mirar.
Ya me imagino por donde van los tiros.
Oye #0 esos colores son de la falange? Los de tu retrato
1 K 18
Druidaferal #1 Druidaferal *
Cuando eran por el 15M no habían quejas.
Cuando eran pro Palestina no las hay.
Pero se manifiestan en irán:

"Protestas en Irán o bueno ... donde sea"
Le quitamos toda la importancia "que más da".
Les decimos que son traidores, sionistas, mentirosos, violentos, etc.
Lo qué son:
Un pueblo al que violan los derechos diariamente desde hace 50 años.
Donde viven en un régimen asesino que se ensaña con las mujeres.
Los que promueven la desinformación:
Pablo Iglesias reconocía en…   » ver todo el comentario
0 K 5

menéame