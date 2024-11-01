·
Protestas en Irán o bueno ... donde sea
Los medios hegemónicos no distinguen entre unas protestas y otras: no importa si son en Irán, Rusia, Cuba o Venezuela... ni si son en Alemania, Francia o EE.UU. ¿Verdad que no?
protestas
,
irán
,
sátira
,
hipocresía
#2
Albaricoquero
*
Viendo el título de la noticia, ni lo voy a mirar.
Ya me imagino por donde van los tiros.
Oye
#0
esos colores son de la falange? Los de tu retrato
1
K
18
#1
Druidaferal
*
Cuando eran por el 15M no habían quejas.
Cuando eran pro Palestina no las hay.
Pero se manifiestan en irán:
"Protestas en Irán o bueno ... donde sea"
Le quitamos toda la importancia "que más da".
Les decimos que son traidores, sionistas, mentirosos, violentos, etc.
Lo qué son:
Un pueblo al que violan los derechos diariamente desde hace 50 años.
Donde viven en un régimen asesino que se ensaña con las mujeres.
Los que promueven la desinformación:
Pablo Iglesias reconocía en…
» ver todo el comentario
0
K
5
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
