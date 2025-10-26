edición general
Un preso defeca durante su juicio y lanza las heces a la jueza

Pese a ello, el acusado acabó siendo absuelto del robo por el que se le juzgaba

etiquetas: preso , juicio , mierda para la jueza , es proteína
7 comentarios
Garbns #1 Garbns
#0 A ver que haces con las heces del titular..
#2 Albarkas *
#1 Es un corta y pega. No quiero manipular el titular. xD
Edito. Me lo ha debido corregir el teléfono. Gracias.
RegiVengalil #6 RegiVengalil
Después de lanzar zurullos le dio la mano al tribunal, como símbolo de agradecimiento
Dene #4 Dene
Vaya juicio de mierda
Esku #7 Esku
Me ha decepcionado ver que, viniendo de Noticias de Navarra, leyendo la noticia veo que es de Miami y no de mi tierra.
letra #5 letra
Justicia poética.
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Es parcialmente erronea:

Las heces no son proteina, son fibra.
