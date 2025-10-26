·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8923
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
5160
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
4669
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
3983
clics
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
4652
clics
Las imágenes del antes y después de las zonas afectadas por la dana en Valencia
más votadas
515
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
410
El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”
318
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
375
Alvise y Vito Quiles idearon el bulo de la ropa tirada al vertedero durante la DANA: el audio que muestra sus coacciones
381
Bloqueos por el fútbol: LaLiga envía “advertencias” a pequeños comercios que denuncian caídas de sus webs los fines de semana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
114
clics
Un preso defeca durante su juicio y lanza las heces a la jueza
Pese a ello, el acusado acabó siendo absuelto del robo por el que se le juzgaba
|
etiquetas
:
preso
,
juicio
,
mierda para la jueza
,
es proteína
6
2
0
K
79
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
79
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Garbns
#0
A ver que haces con las heces del titular..
2
K
35
#2
Albarkas
*
#1
Es un corta y pega. No quiero manipular el titular.
Edito. Me lo ha debido corregir el teléfono. Gracias.
0
K
19
#6
RegiVengalil
Después de lanzar zurullos le dio la mano al tribunal, como símbolo de agradecimiento
1
K
19
#4
Dene
Vaya juicio de mierda
0
K
12
#7
Esku
Me ha decepcionado ver que, viniendo de Noticias de Navarra, leyendo la noticia veo que es de Miami y no de mi tierra.
0
K
10
#5
letra
Justicia poética.
0
K
9
#3
ostiayajoder
Es parcialmente erronea:
Las heces no son proteina, son fibra.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Edito. Me lo ha debido corregir el teléfono. Gracias.
Las heces no son proteina, son fibra.