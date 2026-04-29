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El petróleo se dispara hasta rozar 120 dólares tras el rechazo de Trump a reabrir el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo se dispara cerca de un 7% y ronda los 119 dólares el barril de brent ante el estancamiento de los esfuerzos para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a la agencia Axios que no levantará el bloqueo naval de los puertos iraníes hasta que Teherán renuncie a su programa nuclear. “El bloqueo es, en cierto modo, más eficaz que los bombardeos. Están asfixiados y para ellos va a ir a peor. No pueden tener un arma nuclear”, afirmó el mandatario. Cuanto más tiempo se prol

| etiquetas: petróleo , 120 dólares , trump , ormuz
15 5 0 K 217 Economía
10 comentarios
15 5 0 K 217 Economía
Feindesland #2 Feindesland
Nos está bombardeando a nosotros. Entendido.
3 K 67
#4 AlexGuevara
#2 Pero recuerda que somos unos desagradecidos
1 K 26
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
A ver dónde están los que decian que Iran debía de respetar el derecho internacional xD
2 K 53
cocolisto #9 cocolisto
#5 Ahí le has dado. Todos estos dirigentes que se tiraron a degüello contra Irán cuando cerró Ormuz, ahora han cerrado el hocico
1 K 33
#3 harverto
Si él, en exclusiva, puede controlar el Estrecho, sus amiguetes pueden especular sobre seguro. A cambio de una humilde comisionaca.
3 K 40
#8 CuiProdestHocBellum
Este es el ídolo de las derechas mundiales. El "mesías" de los evangélicos que les acelerará el fin del mundo y el "gran arrebatamiento". Los estúpidos, los avariciosos, los enfermos mentales que desean que el mundo se vaya al carajo por que no es como ellos quieren, los que sueñan con ser vasallos en vez de ciudadanos, han puesto en los gobiernos de medio mundo a viles mal nacidos psicópatas. Y los que estamos alrededor, los que vemos toda esta locura sin poder hacer nada…   » ver todo el comentario
1 K 22
cocolisto #1 cocolisto
Una bicoca visto desde el futuro.
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#6 Marisadoro *
BP anuncia un gran incremento de los beneficios en sus primeros resultados desde el inicio de la guerra en Irán [ENG]

www.meneame.net/story/bp-anuncia-gran-incremento-beneficios-desde-inic
0 K 17
#7 fzman
Hay que ir sustituyendo toda dependencia de empresas de USA.
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#10 Comorr
Bolsas más altas que nunca en tres años con máximos
Históricos y ahora esto
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menéame