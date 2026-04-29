El petróleo se dispara hasta rozar 120 dólares tras el rechazo de Trump a reabrir el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo se dispara cerca de un 7% y ronda los 119 dólares el barril de brent ante el estancamiento de los esfuerzos para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a la agencia Axios que no levantará el bloqueo naval de los puertos iraníes hasta que Teherán renuncie a su programa nuclear. “El bloqueo es, en cierto modo, más eficaz que los bombardeos. Están asfixiados y para ellos va a ir a peor. No pueden tener un arma nuclear”, afirmó el mandatario. Cuanto más tiempo se prol