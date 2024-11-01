BP anuncia un gran incremento de los beneficios en sus primeros resultados desde el inicio de la guerra en Irán [ENG]

El gigante petrolero y gasístico BP ha duplicado con creces sus beneficios gracias a los altos precios derivados de la guerra con Irán. Los precios de referencia del petróleo se han disparado desde principios de marzo, cuando los ataques provocaron el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.
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De todos modos, es fascinante cómo las peores vicisitudes siempre afectan a las multinacionales privadas de manera positiva, multiplicando sus beneficios , mientras al resto de nosotros el telediario nos avisa de que vamos a la pobreza y al racionamiento porque mira esta guerra qué cosa más mala y mira esta pandemia como te va a afectar a tope y mira este cambio climático qué horror. Todo mientras los beneficios privados cada año son más descomunales.
Pues era obvio. Si ganan un porcentaje del precio, y el preico sube, las ganancias suben. Si quisiéramos evitarlo habría que tener una ley que limitara las ganancias excesivas. O algún impuesto que aumentara exponencialmente con el porcentaje de ganancia.
Un sistema así solucionaría muchos problemas que tenemos hoy en día pero claro... vivimos en una dictadura empresarial donde las empresas mandan sin importar quién gobierna. Así que ni pensar que un gobierno va a hacer algo que perjudique a las empresas. Si ni siquiera pudieron aprobar la bajada de las horas de trabajo.
Impuesto a sobrebeneficios.
Si hay ganancias que se situan por encima de lo normal para dicha actividad economica, y que deviene en prejuicio y empobrecimiento de la poblacion, esos beneficios extrordinarios, a pagarlos con unos buenos impuestos les ponia yo.
El impuesto debería crecer más rápido que las ganancias de tal forma que pasando de un 20% el 99% de tus ganancias se vayan en impuestos, para que así una ganancias del 10% te genere prácitcamente la misma cantidad de dinero que una del 20%.
Totalmente de acuerdo.
#nosepodíasaber