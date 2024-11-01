BP anuncia un gran incremento de los beneficios en sus primeros resultados desde el inicio de la guerra en Irán [ENG]

El gigante petrolero y gasístico BP ha duplicado con creces sus beneficios gracias a los altos precios derivados de la guerra con Irán. Los precios de referencia del petróleo se han disparado desde principios de marzo, cuando los ataques provocaron el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.