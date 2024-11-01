edición general
7 meneos
6 clics

BP anuncia un gran incremento de los beneficios en sus primeros resultados desde el inicio de la guerra en Irán [ENG]

El gigante petrolero y gasístico BP ha duplicado con creces sus beneficios gracias a los altos precios derivados de la guerra con Irán. Los precios de referencia del petróleo se han disparado desde principios de marzo, cuando los ataques provocaron el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

| etiquetas: petroleo , gasolina , iran , bp
6 1 0 K 67 actualidad
10 comentarios
6 1 0 K 67 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin *
Si tan solo BP fuera pública y no privada... con estos tremendos beneficios podría ingresar el Estado Británico un montón de dinero para aliviar su abultada deuda y sus carencias. Pero irá todo a algún depósito de monedas como el del Tío Gilito, en EEUU seguramente, o sea que nada.

De todos modos, es fascinante cómo las peores vicisitudes siempre afectan a las multinacionales privadas de manera positiva, multiplicando sus beneficios , mientras al resto de nosotros el telediario nos avisa de que vamos a la pobreza y al racionamiento porque mira esta guerra qué cosa más mala y mira esta pandemia como te va a afectar a tope y mira este cambio climático qué horror. Todo mientras los beneficios privados cada año son más descomunales.
2 K 41
Findeton #5 Findeton
#2 La mafia estatal ya se estará frotando las manos para robar esos beneficios extraordinarios, poner algún impuesto/robo extraordinario etc.
0 K 10
mariKarmo #3 mariKarmo
Impuestaco sobre los beneficios caídos del cielo y que se repartan entre los consumidores.
2 K 33
Tontolculo #9 Tontolculo
#3 en este caso, beneficios por las bombas caídas del cielo
0 K 10
anv #4 anv
BP anuncia un gran incremento de los beneficios

Pues era obvio. Si ganan un porcentaje del precio, y el preico sube, las ganancias suben. Si quisiéramos evitarlo habría que tener una ley que limitara las ganancias excesivas. O algún impuesto que aumentara exponencialmente con el porcentaje de ganancia.

Un sistema así solucionaría muchos problemas que tenemos hoy en día pero claro... vivimos en una dictadura empresarial donde las empresas mandan sin importar quién gobierna. Así que ni pensar que un gobierno va a hacer algo que perjudique a las empresas. Si ni siquiera pudieron aprobar la bajada de las horas de trabajo.
2 K 28
RoterHahn #6 RoterHahn
#4
Impuesto a sobrebeneficios.
Si hay ganancias que se situan por encima de lo normal para dicha actividad economica, y que deviene en prejuicio y empobrecimiento de la poblacion, esos beneficios extrordinarios, a pagarlos con unos buenos impuestos les ponia yo.
2 K 32
anv #8 anv
#6 Claro, pero el impuesto no debería ser lineal sobre los beneficios. Si pagas un porcentaje fijo sobre los beneficios, subir los beneficios siempre conviene aunque pagues más porque igual ganas más.
El impuesto debería crecer más rápido que las ganancias de tal forma que pasando de un 20% el 99% de tus ganancias se vayan en impuestos, para que así una ganancias del 10% te genere prácitcamente la misma cantidad de dinero que una del 20%.
2 K 28
RoterHahn #10 RoterHahn
#8
Totalmente de acuerdo.
0 K 12
#7 asgard_gainsborough
Ah, pero entonces eso de que la gasolina se haya puesto por las nubes no era ni por Irán, ni por el estrecho, ni por la falta de abastecimiento ni nada de eso, era para los beneficios de la compañía... mira tú...
#nosepodíasaber
0 K 11
#1 capitan.meneito
qué cosas...
0 K 10

menéame