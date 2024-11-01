edición general
Pesan más de 40 toneladas, pero el CEO de MAN lo tiene claro: "Un camión eléctrico se amortiza en dos años y medio"

El directivo pide acción política para que la electromovilidad se sostenga. Se trata de fijar un precio industrial de la electricidad para el transporte que sitúe el kWh entre 0,20 y 0,30 € (frente a los 0,45–0,50 € habituales en puntos públicos). Con esa combinación, sostiene que el camión el eléctrico “se amortiza en 2,5–3 años” frente a un diésel equivalente. En autobuses, MAN ya opera en otra liga: más de 2.500 urbanos eléctricos circulan en Europa y suman más de 100 millones de kilómetros.

#1 Tronchador.
Como son los CEO siempre pidiendo ayudas para ellos y que se esfuercen los demás. Sí a 20 céntimos se amortiza en 2 años, ¿a 40 céntimos se amortizará en 4?
Si es así no veo el drama.
Suigetsu #5 Suigetsu
#1 Y a 80 centrimos en 8, y a 1,60 en 16 no? xD
#7 Tronchador.
#5 Correcto, Obviamente no es como digo, no es lineal, ¿cuánto tarda en amortizarlos a 40 céntimos? ¿No te has hecho esa pregunta? No lo dice en el artículo,
Find #8 Find *
#1 Pide ayuda para los transportistas en todo caso
Nos interesa como sociedad que el transporte sea en camiones eléctricos? Se subvencionan multitud de cosas
#9 Tronchador.
#8 Dice una serie de cosas con cierta lógica, pero los empresarios casualmente solo piden ayuda para ellos mismos cuando les interesa, luego se quejan de el pago de impuestos y de que papá estado consume muchos recursos, pero van corriendo enseguida a pedir ayuda a papá estado cuando lo necesitan. Esa es mi crítica, no que sea buena o mala idea, estoy señalando la hipocresía empresarial.
PD Me parecería perfecto la ayuda al transporte de mercancías. Aún que me parecería mejor la potenciación del transporte en trenes.
Veelicus #3 Veelicus
Otro comunista pidiendo subvenciones al estado.
En este pais todos los empresarios son comunistas, aunque hacen mucho por disimularlo
ChatGPT #2 ChatGPT
Se amortiza si por ley se rebajan los precios de la electricidad qué más afectan a los costes, hasta el nivel necesario para conseguir ese plazo de amortización
y si por ley bajamos los precios del gasoil también en el mismo porcentaje? igual se amortiza antes el de gasoil...
#4 ombresaco *
Torrezzno #6 Torrezzno
Lo raro seria que el CEO dijese que sus camiones son una mierda
