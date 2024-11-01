Pesan más de 40 toneladas, pero el CEO de MAN lo tiene claro: "Un camión eléctrico se amortiza en dos años y medio"

El directivo pide acción política para que la electromovilidad se sostenga. Se trata de fijar un precio industrial de la electricidad para el transporte que sitúe el kWh entre 0,20 y 0,30 € (frente a los 0,45–0,50 € habituales en puntos públicos). Con esa combinación, sostiene que el camión el eléctrico “se amortiza en 2,5–3 años” frente a un diésel equivalente. En autobuses, MAN ya opera en otra liga: más de 2.500 urbanos eléctricos circulan en Europa y suman más de 100 millones de kilómetros.