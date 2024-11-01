Pesan más de 40 toneladas, pero el CEO de MAN lo tiene claro: "Un camión eléctrico se amortiza en dos años y medio"

El directivo pide acción política para que la electromovilidad se sostenga. Se trata de fijar un precio industrial de la electricidad para el transporte que sitúe el kWh entre 0,20 y 0,30 € (frente a los 0,45–0,50 € habituales en puntos públicos). Con esa combinación, sostiene que el camión el eléctrico “se amortiza en 2,5–3 años” frente a un diésel equivalente. En autobuses, MAN ya opera en otra liga: más de 2.500 urbanos eléctricos circulan en Europa y suman más de 100 millones de kilómetros.
etiquetas: man truck , camión eléctrico , alexander vlaskamp
Si es así no veo el drama.
Nos interesa como sociedad que el transporte sea en camiones eléctricos? Se subvencionan multitud de cosas
PD Me parecería perfecto la ayuda al transporte de mercancías. Aún que me parecería mejor la potenciación del transporte en trenes.
En este pais todos los empresarios son comunistas, aunque hacen mucho por disimularlo
y si por ley bajamos los precios del gasoil también en el mismo porcentaje? igual se amortiza antes el de gasoil...
