La perversión ideológica de Cuatro: De estrenarse con Gabilondo al imperio de Iker Jiménez y Nacho Abad

El tándem formado por Nacho Abad e Iker Jiménez ocupa más de 20 horas en la parrilla de Cuatro: gasolina ideológica para un público ya predispuesto al incendio. Hace 20 años llegaba Cuatro a nuestras vidas. Una cadena tirando a roja, tanto en imagen como en contenido, que tenía en Iñaki Gabilondo su principal emblema. Con vocación de prestigio periodístico, el canal fundado por el grupo Prisa tenía un claro sesgo progresista. Con el paso del tiempo y la integración dentro de Mediaset, la cadena fue perdiendo su identidad en beneficio de su her

12 3 0 K 191 actualidad
7 comentarios
pitercio #2 pitercio
La Internacional fascista ya no necesita disimular y ha pasado a la acción propagandística sin límites.
1 K 25
strike5000 #4 strike5000
#2 Pues como TVE, solo que Cuatro no nos cuesta el dinero de los impuestos y no se supone que es "La Televisión de todos los españoles".
1 K 15
#7 Mengüi
#4 Que una emisora programe algo cultural no está bien visto por la fachosfera.
Joer, si también os ponen toros y misas.
0 K 10
#3 Suleiman
Va dirigidos a un público que solo consume ese tipo de productos.
0 K 13
ACEC #1 ACEC *
Cuatro era una maravilla en sus inicios, re-estrenaron el Gran Héroe Americano en su primer año de emisión. Ahora, hay gente igual de competente que el personaje de esta serie, al mano. Han perdido el libro de instrucciones.
0 K 11
#6 Mengüi
La deriva estaba clara desde que pasó a formar parte de Mediaset.
0 K 10
Pyrefox #5 Pyrefox
El panfilo y el orco... signo de los tiempos. Gran cantidad de gente no ve la tele ya. A ver cuando se dan cuenta.
0 K 7

