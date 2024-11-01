La perversión ideológica de Cuatro: De estrenarse con Gabilondo al imperio de Iker Jiménez y Nacho Abad

El tándem formado por Nacho Abad e Iker Jiménez ocupa más de 20 horas en la parrilla de Cuatro: gasolina ideológica para un público ya predispuesto al incendio. Hace 20 años llegaba Cuatro a nuestras vidas. Una cadena tirando a roja, tanto en imagen como en contenido, que tenía en Iñaki Gabilondo su principal emblema. Con vocación de prestigio periodístico, el canal fundado por el grupo Prisa tenía un claro sesgo progresista. Con el paso del tiempo y la integración dentro de Mediaset, la cadena fue perdiendo su identidad en beneficio de su her
| etiquetas: macho abad , cuatro , idiologia , iker jiménez
Joer, si también os ponen toros y misas.