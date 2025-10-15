edición general
10 meneos
41 clics
Pérez-Reverte llama "mediocre y paniaguado" a García Montero y acusa al Gobierno de querer controlar la RAE

Pérez-Reverte llama "mediocre y paniaguado" a García Montero y acusa al Gobierno de querer controlar la RAE

El escritor y académico sugiere que Exteriores usa como peón al director del Instituto Cervantes, que criticó duramente a Muñoz Machado, para "colonizar" el espacio de influencia de la Academia en Latinoamérica.

| etiquetas: pérez-reverte , garcía montero , mediocre , rae
9 1 2 K 106 cultura
22 comentarios
9 1 2 K 106 cultura
Comentarios destacados:        
Torrezzno #3 Torrezzno *
Reverte es un medianías. Es un buen escritor para vender best sellers, como lo era Vargas Llosa, pero no es un gran literato. Entiende de mercadotecnia pero no le llega ni a la suela del zapato a un Delibes, por poner un ejemplo.

Ninguna obra suya será leída en el futuro.

Dicho esto, la política y el resquemor siempre ha estado presente en la RAE. Dámaso Alonso hacia bullying a Cernuda por ejemplo.
6 K 99
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
#3 por no hablar de que no dejaran entrar a Maria Moliner...¡María Moliner que se los comía con patatas a todos!
4 K 72
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Y que este tío hable de mediocridad cuando hay novelas suyas que dan vergüenza ajena...
6 K 96
#2 muerola
#1 es acojonante que este pavo este en la RAE
4 K 64
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
#2 y encima habiendo perdido un caso de plagio. Está como para dar lecciones.
4 K 81
#10 soberao
#5 Assange lo puso en su sitio, todavía tiene que estar dolido xD
www.eldiario.es/rastreador/julian-assange-perez-reverte-catalunya_132_
4 K 71
cocolisto #19 cocolisto
#10 Lo desconocía y me he reido por lo que te agradezco el aporte..Desde luego escocido es poco.
1 K 38
#11 Eukherio *
#1 Yo creo que lo bueno que tiene Reverte son justamente las novelas, que las habrá mejores o peores, pero son casi todas muy entretenidas. El problema que tiene "Don Arturo" para mí siempre ha sido que como intelectual nunca ha dado la talla y sus reflexiones tienen la misma profundidad que las del Xokas, solo que con un poco más de engolamiento. El tío va por ahí diciendo que sus interlocutores no tienen biblioteca y después ves que de cada tema del que le da por sentar cátedra sabe lo justo para no cagarse encima y poco más.
1 K 19
#14 groucha
#11 Por fin una opinión de este tenor. Pensaba que era la única que lo percibía así.
0 K 9
#16 Pájaroloco
#1 Sus libros, que no he leído, no te gustarán por ser mediocres pero suscribo lo que dice de García Montero al que oí recitando uno de sus poemas que relacionaba Granada con el mar. Le pregunté el motivo del verso, contestome por sonar bonito.
0 K 7
tarkovsky #15 tarkovsky
Reverte llamamdo mediocre a García Montero. Casi me ahogo de la risa xD xD xD xD
2 K 40
eltxoa #13 eltxoa
Este sujeto es el héroe de los imbéciles.
1 K 29
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
¿Es aqui donde se le viene a tirar piedras a Perez Reverte como en cada meneo en el que aparece?

Hostia, que hasta hay uno que llama poco menos que mediocre a un nobel como Vargas Llosa...y sin ponerse ni colorao.

Filias y fobias de MNM...
1 K 20
#20 Suleiman
#12 Como escritor magnífico, como persona un ultra de derechas.
0 K 13
#4 NeuronaSur
Pues razón lleva. Otro de poco mérito colocado.
1 K 18
wata #6 wata
#4 Te refieres a Reverte y si sillón, no?
2 K 33
#21 NeuronaSur
#6 No. O no ves que he puesto de poco mérito y colocado?
0 K 9
wata #22 wata
#21 Me cuadra más con Reverte, que quieres que te diga.
0 K 14
#18 Suleiman *
Si Reverte ladra, estoy con la academia Cervantes.
0 K 13
calde #8 calde
mejor no hacerle mucho caso. que le haga las declaraciones a sus muñecos en su habitación
0 K 11
KebaBayuYesUR404 #17 KebaBayuYesUR404
El escritor y académico fascista...
0 K 8
#9 Robe7064
Como si la RAE no estuviera ya ocupada en promover a España, sus empresas y sus usos dialectales en detrimento de una política lingüística con bases ¡lingüísticas!

"No uses tú a la RAE que me gusta cómo la usamos nosotros".
0 K 7

menéame