Partidarios MAGA de Trump proponen casar a Barron Trump con la princesa danesa y que ofrezcan Groelandia como dote de boda (Eng)

Son varios los partidarios MAGA que han presentado la propuesta de casar al hijo menor de Trump con la princesa danesa y heredera al trono Isabella, y que Groenlandia sea dada como dote. Muchas personas se mostraron entusiasmadas con la idea, y una de ellas escribió: «En realidad, sería un acuerdo muy inteligente», mientras que otra se mostró de acuerdo y escribió: «Él es guapo e inteligente, ella es guapa e inteligente. Parece un acuerdo estupendo». «Una pareja perfecta», declaró una tercera persona.