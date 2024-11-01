edición general
Partidarios MAGA de Trump proponen casar a Barron Trump con la princesa danesa y que ofrezcan Groelandia como dote de boda (Eng)

Son varios los partidarios MAGA que han presentado la propuesta de casar al hijo menor de Trump con la princesa danesa y heredera al trono Isabella, y que Groenlandia sea dada como dote. Muchas personas se mostraron entusiasmadas con la idea, y una de ellas escribió: «En realidad, sería un acuerdo muy inteligente», mientras que otra se mostró de acuerdo y escribió: «Él es guapo e inteligente, ella es guapa e inteligente. Parece un acuerdo estupendo». «Una pareja perfecta», declaró una tercera persona.

kinz000 #1 kinz000
Cómo se ha hecho to la vida dios
Moderdonia #30 Moderdonia
#1 «Me cago en la puta que me parió yo no me caso con el larguirucho incel este» dijo con voz dulce la princesa.
#3 pcmaster
Han superado a ElMundoToday :-D
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#9 #3 parece que empezó como una broma pero los MAGA van a pijo sacao.

Recordar que esta gente se reunión durante dias en Dallas esperando el advenimiento de JFK
www.meneame.net/story/hay-multitud-creyentes-qanon-dealey-plaza-dallas
themarquesito #25 themarquesito
#3 El Mundo Today y The Onion han sido derrotados por la realidad misma de manera aplastante
Ripio #27 Ripio
#25 Eso iba a decir yo.
Esto es una coña marinera.
Stash #6 Stash
Como dicen por ahí.
Va a ser divertido cuando tengan que ceder a Dinamarca la mitad de los EEUU como acuerdo de divorcio.
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#6 espero que al menos puedan escoger y no les metan Texas, Ohio o Mississippi xD
Milmariposas #7 Milmariposas
Muy incel veo yo a Barron... xD xD
Mangione #20 Mangione
Barron tiene menos lóbulos frontales que una ameba. Ese pavo se la machaca con los vídeos de Abu Ghraib, fijo.
#4 Albarkas
Mucha danesa para ése merlúcido.
Kantinero #13 Kantinero *
Y yo que les veo un final a los Trump tipo Romanov
DORO.C #24 DORO.C
Medievoooooooooooooooooo!!
#16 candonga1
Y luego dicen de los "moros" y sus ancestrales costumbres.
HeilHynkel #29 HeilHynkel
Si falla, hay cierta princesita toda rubia ella allá por la Península Ibérica .... Y puede ir Froilan de padrino. xD
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Genius
#14 Suleiman
Esto es el Mundo today seguro...
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#14 ojalá pero los precedentes de la estupidez de esta gente no se yo cómo tomarlo
www.meneame.net/story/hay-multitud-creyentes-qanon-dealey-plaza-dallas
Pointman #23 Pointman
Muy medieval. A ver cuánto tarda su majestad Trump en decirlo en alguna de sus apariciones en público.
#2 eldelcerro
Este culebrón promete.
io1976 #22 io1976
Complicado, si es como el padre le gustarán más tiernecitas.
#9 Feliberto
Esto debe ser rollo the onion no?
#26 diprosio
O sea, que los MAGA consideran al zanahorio como un rey absoluto :palm: Los MAGA quieren suspender sus derechos como ciudadanos y también los de los demás estadounidenses cuerdos.
Spirito #8 Spirito *
Y que @Kumo o @suppiluliuma o cualquier otro monaguillo yanqui los case con el ritual Íbero, para que la cosa parezca más europea.

"Lo que el facherío ha unido, que nunca lo separen los comunistas, ni progres zurdos"

xD xD xD
Cantro #18 Cantro
#8 deberías leer la opinión que le merece el amigo de tu Amo y Señor a @suppiluliuma

Te cae mejor a ti
Spirito #21 Spirito
#18 Lleva un día sin decirme piropos. :foreveralone:
DrEvil #15 DrEvil
Joffrey Baratheon, no digo más...
#10 mariopg
casar a un chimpancé con una princesa?
Metabarón #19 Metabarón
Hasta el derecho de pernada, porque se está follando a sus ciudadanos.
#28 Nasser
Gilipolleces
