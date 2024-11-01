Partidarios MAGA de Trump proponen casar a Barron Trump con la princesa danesa y que ofrezcan Groelandia como dote de boda (Eng)

Son varios los partidarios MAGA que han presentado la propuesta de casar al hijo menor de Trump con la princesa danesa y heredera al trono Isabella, y que Groenlandia sea dada como dote. Muchas personas se mostraron entusiasmadas con la idea, y una de ellas escribió: «En realidad, sería un acuerdo muy inteligente», mientras que otra se mostró de acuerdo y escribió: «Él es guapo e inteligente, ella es guapa e inteligente. Parece un acuerdo estupendo». «Una pareja perfecta», declaró una tercera persona.
Recordar que esta gente se reunión durante dias en Dallas esperando el advenimiento de JFK
Esto es una coña marinera.
Va a ser divertido cuando tengan que ceder a Dinamarca la mitad de los EEUU como acuerdo de divorcio.
"Lo que el facherío ha unido, que nunca lo separen los comunistas, ni progres zurdos"
Te cae mejor a ti