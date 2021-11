Hay una multitud de creyentes de QAnon en el Dealey Plaza de Dallas, que están convencidos de que JFK Jr. y muchos otros famosos muertos regresarán

Hay una multitud considerable de creyentes de QAnon en el Dealey Plaza de Dallas, donde están convencidos de que JFK Jr. y muchos otros famosos muertos regresarán. Se habla sobre Kobe Bryant y Robin Williams.JFK Jr. y las otras celebridades fallecidas no se presentaron en Dallas. Pero el equipo de QAnon ha seguido adelante y ahora cree que harán una aparición en el concierto de los Rolling Stones de Dallas esta noche. "¿Rolling Stones? ¡Rolling away the stone!" gritan.