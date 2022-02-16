·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10202
clics
La picha de C-3PO, el gran misterio de la saga Star Wars que conecta un cromo maldito y una "deformidad" en el mítico droide creado por George Lucas
8235
clics
La taberna
12419
clics
VIDEO: Toda la secuencia es maravillosamente esperpéntica
6516
clics
Menéame es lo que es desde hace muchos años y puede que vaya a peor
7749
clics
Las redes se rinden ante el invitado que no dejó de comer tras el tiroteo en la cena de los corresponsales con Trump
más votadas
472
Israel maniobra para avalar las pretensiones de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla
365
La Audiencia Nacional confirma que Jordi Pujol sufre deterioro cognitivo, pero no tanto como para devolver lo que robó
452
Un vídeo viral pone el foco en las marcas de limpieza que apoyan a Israel: cuando toca lavar con sangre
761
Hace 4 años dijeron que España iba a quebrar
648
Rubén Sánchez pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por calumnias
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
268
meneos
388
clics
El Parlamento Europeo aprueba la misma definición del consentimiento que Irene Montero en la ley del solo sí es sí
El conjunto de eurodiputados, excluyendo a la extrema derecha, acuerdan la inclusión del consentimiento en el delito de violación
|
etiquetas
:
solo sí es sí
,
irene montero
,
parlamento europeo
107
161
10
K
386
politica
83 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
107
161
10
K
386
politica
Comentarios destacados:
#41
Esta noticia es un poco bulera. Primero, porque parece que lee el futuro:
Titular:
"
El Parlamento Europeo aprueba
la misma definición del consentimiento que Irene Montero en la ley del solo sí es sí"
Párrafo de la noticia:
"
Este martes
, después del debate,
se votará definitivamente
."
Segundo, porque son contextos diferentes a la ley española. En España, antes de la ley del "Sólo sí es sí", ya estaban tipificados dos delitos: abuso sexual (sin intimidación o violencia) y agresión sexual (con intimidación o violencia) y después de la ley se tipificó un sólo delito, agresión sexual, con diferentes tramos de penas según si la agresión fuese con o sin intimidación o violencia. Pero es que en algunos países europeos no hay tipo agravado de abuso/agresión sexual por intimidación o violencia, salvo que exista violencia física manifiesta y extrema.
Y tercero, porque la definición de consentimiento de "Sólo sí es sí" no es obra de Irene Montero, sino que es un movimiento internacional que se ha aprobado en otros países con anterioridad (aunque con diferentes consecuencias legales). La Ley de Sólo sí es sí española es de 2023, mientras que, por ejemplo, en Eslovenia se aprobó en 2021:
www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/06/slovenia-recognition-t
Aquí un ejemplo de otros países:
cc
#3
#26
#27
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
luckyy
*
Recuerdo cuando perro Sánchez miraba para otro lado cuando lapidaban a Irene y la actitud de los jueces, una vez más
34
K
279
#6
DayOfTheTentacle
#5
se lapidó sola...
24
K
-12
#7
carakola
#6
Menuda tontería. Los medios de la cloaca trabajaron al 100% en su contra. Tu debes ser de los que creen que Rusia voló el Nordstream y atacó su propias centrales nucleares...
25
K
222
#10
DayOfTheTentacle
#7
cloaca su boca... irene es una infiltrada de vox para dinamitar la izquierda, y les funcionó.
17
K
-28
#22
elGude
#10
Es más facil ser como Abascal y defender a Trump.
3
K
45
#78
DayOfTheTentacle
#22
quita, quita.
0
K
9
#65
Raúl_Rattlehead
#5
#6
#7
#10
#11
#45
#29
#18
El problema de la ley de Montero fue que se le dijo desde bastantes sitios relacionados con el ámbito judicial que su ley tenía un punto débil y ella se lo tomó como un ataque, es más, uso el argumento de "el ministerio de justicia dice que está todo en orden" aunque hubo mucha gente de buena voluntad que intento avisarla. Cuando paso lo inevitable echo balones fuera, y en ningún momento reconoció que había cometido un error, porque cuando eres…
» ver todo el comentario
2
K
27
#80
omega7767
#65
"uso el argumento de "el ministerio de justicia dice que está todo en orden""
a ver, si la parte jurídica de la ley, la redacta el ministerio de justicia, pues ellos tendría responsabilidad. Además tenias a muchos expertos jurídicos que declararon que la ley estaba bien hecha.
Irene metió la pata por no ser "espabilada" y echarle la culpa a Pedro y al ministerio de justicia en manos del PSOE. Pedro fue espabilado y se quedó callado y aprovechó la…
» ver todo el comentario
0
K
11
#11
Martillo_de_Herejes
#7
A ver... A Irene Montero no se la cargó el "sólo sí es sí"; se suicidó por el "yo sí te creo, hermana", el "a una mujer hay que creerla sí o sí", "no existen denuncias falsas" o lo de "madres protectoras".
Joder, si hay alguien que está en contra de lo primero es que es un puto enfermo.
17
K
69
#15
uvi
#11
Por eso se reunieron frente a su casa un grupo de trogloditas "espontaneos" y por eso sabemos hasta la talla de su ropa interior...
4
K
44
#45
Martillo_de_Herejes
#15
Su tumba no fue lo del "sí es sí", y si hubiese dicho que el agua moja también habría sufrido las manifestaciones espontáneas de esos subnormales.
0
K
7
#60
robustiano
#15
Esos trogloditas espontáneos campaban por sus respetos por casos como éste...
www.elconfidencial.com/espana/2022-02-16/periodista-iglesias-montero-a
0
K
12
#16
DayOfTheTentacle
#13
yo opino como
#11
4
K
6
#29
omega7767
*
#16
ya, son cosas diferentes. Yo estoy en contra totalmente de esa radicalizacion que hubo contra el hombre. El "todo hombre es un potencial violador". Eso ha hecho mucho daño a la sociedad
el "si o si" es un poco mas complicado. Ves una industria como la del cine o mismo Epstein o la banda de Bradford en la que miles de mujeres y chicas jovenes han sido violadas y abusadas sexualmente. Por las circustancias la inmensa mayoria se lo han callado, lo cual es muy muy…
» ver todo el comentario
3
K
17
#18
themarquesito
#11
Lo de las madres protectoras fue su tumba
1
K
27
#39
silvano.jorge
#11
Precisamente la reforma que hizo el psoe de la ley fue para quitar el solo sí es sí
1
K
21
#13
omega7767
#6
Irene debería haber sido más lista y echarle la culpa al ministerio de justicia en manos del psoe por no haber redactado correctamente la parte jurídica de la ley. Echarle la culpa a los jueces de derecha, aunque cierto, no fue una buena estrategia de cara al votante.
Sanchez como buen oportunista que fue, se quedó calladito.
Yo por mi parte prefiero a la honesta al oportunista, pero yo soy una excepción entre los millones de votantes
7
K
66
#8
CerdoJusticiero
#5
O cuando decía que 'un bistec es insuperable' durante la bulo-campaña que montaron contra Alberto Garzón.
10
K
59
#23
BiRDo
#8
Pedro Sánchez, el oportunista. Ahora que disfrute de los Peinados de turno.
1
K
22
#28
jmav
*
#5
Hay diferencia. Gran diferencia. "si una persona
vive una relación sexual
en la que no ha consentido, que no hay consenso, que no hay acuerdo no es una relación libre, es una violencia sexual”
Según Motero era cada noche y cada día solicitar permiso verbalmente para que te diga sí. De esta forma también debería de pasar al contrario. Y verbalmente no tiene porque ser. Por ejemplo puede ser no me apetece (
con gestos naturalmente
o palabras) o al iniciar la relación también con gestos. Según Montero todos los días habría que decir verbalmente Sí (Y siempre la mujer no el hombre (Vaya cansancio))
Está ley sí me gusta. Tiene otra cara.
1
K
13
#3
carakola
Falta un contador de hijos de puta manipuladores.
18
K
199
#4
Verdaderofalso
#3
espero que tenga 8 cifras
2
K
52
#17
Luis_F
#4
se agotaría
1
K
30
#9
Nube_Gris
*
#3
El contador de imbéciles que les creen ya sale publicado cada 4 años.
3
K
36
#41
carademalo
*
Esta noticia es un poco bulera. Primero, porque parece que lee el futuro:
Titular:
"
El Parlamento Europeo aprueba
la misma definición del consentimiento que Irene Montero en la ley del solo sí es sí"
Párrafo de la noticia:
"
Este martes
, después del debate,
se votará definitivamente
."
Segundo, porque son contextos diferentes a la ley española. En España, antes de la ley del "Sólo sí es sí", ya estaban tipificados dos delitos:…
» ver todo el comentario
12
K
125
#52
Mangione
*
#41
La noticia
"es un poco bulera"
, pero todo lo que se dijo de Irene y esta ley no, ¿eh?
Cagonlamadr...
Tendrían que hacer los habitáculos de los vehículos y las naves espaciales del material de vuestras caras. Se acabarían las muertes en carretera y ya habríamos plantado la bandera a las lunas de Júpiter.
3
K
0
#61
carademalo
#52
¿En qué momento he dicho yo que mucho de lo que se dijo de Irene y la ley no fuese un bulo?
Me fascina tu capacidad de poner en boca de otras personas palabras que no ha dicho para reforzar tu percepción de quién es tu "enemigo". Lo que no me fascina es tener que aguantar tus insultos por tus pajas mentales.
1
K
30
#63
Mangione
*
#61
¿Qué
insulto
?, ¿Decir que algunos
tenéis la cara de una aleación extremadamente resiliente
es también un insulto ahora?
Lo que es acojonante es la facilidad de sentiros insultados que tenéis, os sentís insultados por todo menos por quienes insultan vuestra inteligencia constantemente. Con esos vais a muerte.
1
K
0
#71
carademalo
#63
Llamar "caradura" es un insulto, pero es peor llamar "caradura" a alguien por hacer o decir algo que no ha hecho o dicho. ¿Y con quién se supone que voy a muerte que insulta mi inteligencia?
Bah, paso de más provocaciones.
0
K
20
#58
Tensk
#41
¿Un bulo en elplural? Me pinchas y no sangro.
2
K
30
#2
YoSoyTuPadre
Esta sí que en Forocoches no la vieron venir
17
K
163
#21
Imag0
Unión Europea Bolivariana o como va esto???
Me gustaría ver recogidas de cable... pero va a haber silencio general, no va a salir en ningún telediario.
5
K
52
#59
calde
#21
El problema es que estamos ante un gran avance social. En los avances científicos/ingeniería/médicos no suele haber tanto rechazo, pero en los avances sociales...
Felicidades Irene y el resto de miembros de ese grupo que trabajaron por ello!
0
K
14
#44
Manuel.G
Quitando de en medio mi opinión sobre Irene Montero (que digamos que su discurso hembrista no es de mi agrado, o su protección a las "madres protectoras", entre otras muchas), la idea del "Consentimiento explícito" como ley no acaba de parecerme una solución. Al final el problema con este tipo de crímenes es el ambiente absolutamente íntimo en el que se dan, sin testigos u otras pruebas que ayuden a dictaminar lo ocurrido, en la mayor parte de casos. Por eso no creo que esta distinción sea de utilidad.
Dicho esto, ¿alguien más entendido que yo en materia jurídica podría decirme cuánta razón (o no) tengo?
2
K
27
#82
Raúl_Rattlehead
*
#44
hasta donde se por lo que he escuchado por parte de gente que sabe del tema, tal y como dices este tipo de delitos son jodidos de tratar porque lo normal es que no haya testigos ni pruebas gráficas de ninguno de los dos lados, es un "tú palabra contra la mía" de manual. Claro que la mentira y la exageración puede contemplarse en un caso así (no hay más que ver el caso de Moulia) pero no puede ser que toda denuncia sea puro invent porque para eso necesitas que el 99% de la…
» ver todo el comentario
1
K
17
#12
tierramar
*
La ley del solo es si es sí, se debería aplicar al reclutamiento en el ejercito, ucraniano para empezar, y para todos los ejercitos, que se respete por encima de todo la negativa a servir de carne de cañon para beneficio de los ricos.
¿O perder la vida, en guerras que no se quieren, es menos grave que un abuso sexual? El feminismo es antimilitarista
, en estos momentos,
la defensa de la vida frente a las guerras, debería ser la prioridad de las reivindicaciones feministas
…
» ver todo el comentario
4
K
25
#14
DayOfTheTentacle
#12
Lluvia de zascas a Irene Montero por decir que "las mujeres son las que más sufren" en Ucrania
share.google/6h4zum8STQ5jXdjjK
5
K
29
#40
silvano.jorge
#12
contraargumentar una injusticia con otra injusticia diferente es demagogia.
1
K
18
#64
ParaLoQueHayQueVer
#12
¿De qué estás hablando exactamente?
0
K
6
#79
MADMax2
#12
¿Y en el ejército ruso no? Con todos los peruanos y de otros sitios que han engañado para meterlos de soldados en la guerra?
0
K
10
#20
sovieterrimo
¿Ahora liberarán millones de violadores por toda Europa o como va esto?
3
K
25
#24
UnoYDos
#20
Solo han aceptado la definición, no la implementación, no se han puesto a tocar horquillas de penas sin conocimiento como se hizo aquí.
3
K
31
#57
calde
#20
Dependerá de si hay suficientes jueces fachas.
0
K
14
#35
eltxoa
lo que demuestra la complicidad del posmocapitalismo y que las decisiones tomadas previamente estaban al servicio de las oligarquías para fragmentar a la clase trabajadora.
2
K
23
#1
pandasucks
¿Cuál es la definición para la extrema derecha? No me hagan humor, que les veo venir, no, me, hagan, hu, mor <guiño> <guiño>
1
K
22
#19
elGude
#1
Fácil:
Acusado rico -> buscona.
Acusado (blanco) pobre -> buscona.
Acusado inmigrante pobre -> "son sus costumbres".
Acusado de izquierdas -> "Yo si te creo hermana".
Acusado de derechas -> Invento woke.
10
K
96
#27
Nylo
*
#1
No lo sé, pero la definición que se supone que ha aprobado el parlamento europeo no la dice la noticia. Supongo que copiar y pegar daba mucho trabajo. Hay un montón de palabrería e interpretación sobre lo aprobado pero no está lo aprobado. Así que voy a votar irrelevante esta mierda. Hemos perdido totalmente el norte sobre lo que es noticia y lo que no.
Edit: tras seguir algunos enlaces que sí vienen, lo que se ha aprobado es iniciar los trámites para incluir el consentimiento en la definición. Pero aún no está incluído, ni por tanto redactado, ni por tanto puede ser la misma definición de consentimiento de Irene Montero porque está sin redactar. Debí votar errónea.
5
K
54
#32
lawerka
#27
antes de Irene Montero el sexo sin consentimiento debía de ser legal
2
K
31
#37
Nylo
*
#32
Entiendo que antes de Irene Montero tener sexo con una mujer muy borracha incapaz de indicar el consentimiento daba pie a que el acusado dijese que él "creía que era consentido" y ahora eso ya no puede darse. Sólo es consentido si el consentimiento es explícito.
También te digo que no cambia mucho, porque será la palabra de uno contra el otro si era consentido o no. "Ella me dijo que sí". Y prueba tú que no. Se terminará condenando sin pruebas, lo cual nunca es deseable.
3
K
28
#42
To_lo_loco
#37
liarte con una borracha/o debería estar prohibido.
Se evitarían un montón de problemas.
0
K
7
#43
Nylo
#42
¿dónde hay que firmar?
0
K
10
#47
MADMax2
#42
y también con un hombre borracho . Y el sexo y entre borrachos.
Y así , de paso, se acaba gran parte del consumo del alcohol (ambos negros lo suelen usar para desinhibirse).
Y también se acaba con gran parte de niños no buscados
Y con gran parte de relaciones que no se habrían iniciado de verse sobrios y con luz,
Y con gran parte de cazamaridos cazaesposas.
Y con gran parte de [añada lo que crea que crea que ocasiona que hombres y mujeres pueden beber y lleve a determinadas consecuencias]
0
K
10
#70
MADMax2
#47
joder con el corrector, como me la liaía parda...
0
K
10
#46
lawerka
#37
ahí ya no había consentimiento porque estando lo suficientemente borracho no se puede consentir
0
K
13
#50
Nylo
*
#46
ya, pero lo de "suficientemente borracho" es subjetivo. No hay una cantidad de alcohol en sangre o un número límite de cervezas a partir de la cual el consentimiento no es válido. Nadie lo ha intentado siquiera definir.
0
K
10
#54
jmav
#50
Lo cual también quiere decir que la mujer no ha dicho no.
0
K
6
#55
Nylo
#54
y eso bastaba, antes de que hubiese que decir sí.
0
K
10
#56
jmav
#55
Es que de forma natural es un incordio expresarlo verbalmente y que si diga sí. Cómo se dice ¿Quieres sexo? Eso es antinatural sin expresión lógica.
Un rechazo es un rechazo. No creo que eso se aplique en todas la relaciones ¿Quieres sexo?
0
K
6
#67
Nylo
#56
casi siempre resulta obvio por los actos previos (te desabrocha ella el pantalón, se desnuda mientras os enrolláis...) y no hace falta que preguntar. Pero si no es obvio y te corta el rollo preguntar, puedes incitarla a afirmarlo afirmándolo tú. "Me muero por follarte aquí mismo". Ante lo cual ella podría no contestar, pero lo normal es un "fóllame" o un "vale", si resulta que quiere, y ya tienes el consentimiento. Si no contesta, entonces sí, le insistes.…
» ver todo el comentario
0
K
10
#73
jmav
*
#67
Y lo peor de todo que era incluso para matrimonios. Todos los días diciendo ¿Quieres sexo? Y siempre de hombre a mujer (sí, es solo sí). 40 años de matrimonio, 40 años de estrés psicológico.
Está ley de ahora no tiene nada que ver lo de Irene. Te la ha empapelado en la noticia para defenderla. Pero no es así. Es una ley muy lógica y acertada.
0
K
6
#81
Nylo
*
#73
en un matrimonio es bastante normal follar en ocasiones sin auténticas ganas, sólo porque sabes que tu pareja sí las tiene y quieres darle el gusto, y crees que decirle que no podría ponerle/a a malas contigo, enfurruñado/a. Pasa en ambos sentidos. A mí me lo han hecho y yo lo he hecho. No te apetece pero consientes. No creo que tenga mayor importancia. Luego hay otras veces que no es que no tengas muchas ganas, es que te disgustaría profundamente tener sexo porque te duele algo o porque…
» ver todo el comentario
0
K
10
#69
unomasdelmonton
#56
me resulta más natural un ¿Follamos?
0
K
9
#74
MADMax2
#56
con la mano o con la boca? </Torrente>
0
K
10
#72
MADMax2
#55
no, si la mujer estaba borracha perdida ya era violación.
Han estardo reinventando o publicitando como nuevas leyes que ya existían
0
K
10
#48
jmav
#37
Ahí puede haber otro error. Dos amigos plenamente borrachos, insta al sexo tras una fiesta. Cómo la mujer está borracha no puede decir no. Al hombre le cae 15 años de prisión (por decir algo de años y por violación).
El error es que ella está borracha y él también está borracho. En un día normal lo hubiera hecho No. Cómo está borracho y ella cede (por estar borracha) Pues la condena es de una violación.
Esos casos suele ocurrir. Y no siempre la mujer acusa de violación. Simplemente una fiesta y termina así.
Para eso están los jueces. Para aplicar la lógica según sentencian.
0
K
6
#76
MADMax2
#48
en esos casos la mujer Yaneth puede ser la que inicie las acciones.
Pero luego, estando sobria ya, se arrepienta
0
K
10
#75
chocoleches
#37
Aprovecharse sexualmente de alguien borracho o drogado ya era violación o abuso sexual antes, no es un delito que haya inventado Montero.
0
K
11
#25
Ludovicio
Algunos tienen que aprender que el voto bulo no significa "esta noticia no me gusta".
1
K
20
#53
MADMax2
#25
en este caso es claramente usar tiempo presente cuando correspondería usar futuro (ni se ha aprobado) y encima no está redactado, con lo cual la noticia es inventada o bulo
1
K
21
#83
Tensk
#77
Le han dado toda la vuelta al círculo hasta llegar a las visiones puritanas como indicas.
Y eso ahora es lo mismo que les lleva a decir que el burka es expresión de libertad religiosa.
El absurdo. Luego que pierden votos por culpa de Inda y otras mierdas.
1
K
18
#26
thekeeper
Es una peticion, no es una ley aun ni nada, para que incluyan algo similar, y me parece perfecto, que se haga unaley europea y se incluya eso. Y dudo (aunque el plural lo intenta de forma sesgada) que tengo algo que ver Irene Montero en esto aunque ellos quieran relacionarlo.
El problema con la ley española , no era tanto lo del “si es si” es que el nuevo marco legal resultó ser más favorable para los criminales sexuales, digamos que fue un poco chapuza eso… e irene ademas se metio en berengenales como las madres protectoras o que las mujeres nunca mienten , etc… su dicurso basada en odio de que todos los hombres son posibles violadores, pues no ha convencido a gran parte de su electorado, y asi esta podemos
3
K
17
#31
Pilfer
#26
mas favorable para los que ya se habían juzgado y no incluían en la sentencia los supuestos que contempla la ley. Porque estos no se pueden añadir a posteriori
1
K
14
#34
thekeeper
#31
pues tu mismo lo has confirmado
0
K
10
#36
Pilfer
#34
esto se podría haber evitado metiendo una frase en la ley que no metieron y ahí esta el fallo.
Pero eso no quita que para los juzgados a partir de la ley, las penas sean mas duras.
Y lo matizó porqur parece que la ley AEA mas laxa cuando realmente no lo es.
1
K
14
#38
IngridPared
¡Ahí quería yo llegar!
0
K
16
#33
Troylanas
Lo que ocurre es que en Europa no tienen a un montón de jueces tan hijos de puta, enfermos mentales y sádicos que vayan a soltar violadores a la calle con el único objetivo de putear a un partido o un dirigente. Lo de los sacos infectos de inmundicia aplicando justicia es mucho español y muy español, no se estila tanto por ahí adelante.
2
K
11
#62
Tensk
Porque antes el delito de abuso/violación no se basaba precisamente en que no había consentimiento, ya...
0
K
11
#66
Raúl_Rattlehead
#62
el problema de su definición de consentimiento es que solo hay hueco para el "si", sin matices, porque se considera que cualquier relación sexual entre un hombre y una mujer es una relación de dominación sin importar el contexto y que intenta vincular el deseo con el consentimiento, dos cosas completamente opuestas entre si.
1
K
17
#68
Tensk
#66
Ya, si es incluso peor, puesto que consideran que es el hombre el que siempre "pide" y la mujer quien decide si dar o no dar, que esas situaciones no se van a dar a la inversa, mucho menos aún que pueda haber hombres que en un momento dado no quieran tener sexo con una mujer, sea esta pareja habitual o no.
Con esto no digo que el texto lo indique, sino que ellas es lo que pretenden hacer creer.
0
K
11
#77
Raúl_Rattlehead
*
#68
eso es, tienden a reducir a las mujeres a niñas inconscientes y fácilmente manipulables por los hombres que tienen que tener siempre al lado una figura adulta que les diga lo que quieren o no, en este caso esa figura es el Estado, una de las cosas más patriarcales que te puedes echar a la cara. Además promueve la idea de que para las mujeres el sexo es algo no deseado y sucio que las degrada, más puritano que eso no hay, solo que en este caso viene de una lógica feminista pero empañada por el protestantismo, para el cual las apariencias lo son todo, no les importa el contexto ni nada, solo lo que parece.
0
K
7
#30
earthboy
¿El PP ha votado sí?
¿Será que han comprendido las bondades de Irene o habrá algún motivo espurio?
Yo creo que se podrán utilizar los dos argumentos.
0
K
10
#51
MAVERISCH
Pues lo mismo son.
0
K
9
#49
SerVicius
Me alegro por Irene, por la izquierda y por la justicia.
0
K
7
Ver toda la conversación (
83
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Titular: "El Parlamento Europeo aprueba la misma definición del consentimiento que Irene Montero en la ley del solo sí es sí"
Párrafo de la noticia: "Este martes, después del debate, se votará definitivamente."
Segundo, porque son contextos diferentes a la ley española. En España, antes de la ley del "Sólo sí es sí", ya estaban tipificados dos delitos: abuso sexual (sin intimidación o violencia) y agresión sexual (con intimidación o violencia) y después de la ley se tipificó un sólo delito, agresión sexual, con diferentes tramos de penas según si la agresión fuese con o sin intimidación o violencia. Pero es que en algunos países europeos no hay tipo agravado de abuso/agresión sexual por intimidación o violencia, salvo que exista violencia física manifiesta y extrema.
Y tercero, porque la definición de consentimiento de "Sólo sí es sí" no es obra de Irene Montero, sino que es un movimiento internacional que se ha aprobado en otros países con anterioridad (aunque con diferentes consecuencias legales). La Ley de Sólo sí es sí española es de 2023, mientras que, por ejemplo, en Eslovenia se aprobó en 2021: www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/06/slovenia-recognition-t
Aquí un ejemplo de otros países:
cc #3 #26 #27
El problema de la ley de Montero fue que se le dijo desde bastantes sitios relacionados con el ámbito judicial que su ley tenía un punto débil y ella se lo tomó como un ataque, es más, uso el argumento de "el ministerio de justicia dice que está todo en orden" aunque hubo mucha gente de buena voluntad que intento avisarla. Cuando paso lo inevitable echo balones fuera, y en ningún momento reconoció que había cometido un error, porque cuando eres… » ver todo el comentario
a ver, si la parte jurídica de la ley, la redacta el ministerio de justicia, pues ellos tendría responsabilidad. Además tenias a muchos expertos jurídicos que declararon que la ley estaba bien hecha.
Irene metió la pata por no ser "espabilada" y echarle la culpa a Pedro y al ministerio de justicia en manos del PSOE. Pedro fue espabilado y se quedó callado y aprovechó la… » ver todo el comentario
Joder, si hay alguien que está en contra de lo primero es que es un puto enfermo.
www.elconfidencial.com/espana/2022-02-16/periodista-iglesias-montero-a
el "si o si" es un poco mas complicado. Ves una industria como la del cine o mismo Epstein o la banda de Bradford en la que miles de mujeres y chicas jovenes han sido violadas y abusadas sexualmente. Por las circustancias la inmensa mayoria se lo han callado, lo cual es muy muy… » ver todo el comentario
Sanchez como buen oportunista que fue, se quedó calladito.
Yo por mi parte prefiero a la honesta al oportunista, pero yo soy una excepción entre los millones de votantes
Según Motero era cada noche y cada día solicitar permiso verbalmente para que te diga sí. De esta forma también debería de pasar al contrario. Y verbalmente no tiene porque ser. Por ejemplo puede ser no me apetece (con gestos naturalmente o palabras) o al iniciar la relación también con gestos. Según Montero todos los días habría que decir verbalmente Sí (Y siempre la mujer no el hombre (Vaya cansancio))
Está ley sí me gusta. Tiene otra cara.
Titular: "El Parlamento Europeo aprueba la misma definición del consentimiento que Irene Montero en la ley del solo sí es sí"
Párrafo de la noticia: "Este martes, después del debate, se votará definitivamente."
Segundo, porque son contextos diferentes a la ley española. En España, antes de la ley del "Sólo sí es sí", ya estaban tipificados dos delitos:… » ver todo el comentario
Cagonlamadr...
Tendrían que hacer los habitáculos de los vehículos y las naves espaciales del material de vuestras caras. Se acabarían las muertes en carretera y ya habríamos plantado la bandera a las lunas de Júpiter.
Me fascina tu capacidad de poner en boca de otras personas palabras que no ha dicho para reforzar tu percepción de quién es tu "enemigo". Lo que no me fascina es tener que aguantar tus insultos por tus pajas mentales.
Lo que es acojonante es la facilidad de sentiros insultados que tenéis, os sentís insultados por todo menos por quienes insultan vuestra inteligencia constantemente. Con esos vais a muerte.
Bah, paso de más provocaciones.
Me gustaría ver recogidas de cable... pero va a haber silencio general, no va a salir en ningún telediario.
Felicidades Irene y el resto de miembros de ese grupo que trabajaron por ello!
Dicho esto, ¿alguien más entendido que yo en materia jurídica podría decirme cuánta razón (o no) tengo?
¿O perder la vida, en guerras que no se quieren, es menos grave que un abuso sexual? El feminismo es antimilitarista, en estos momentos, la defensa de la vida frente a las guerras, debería ser la prioridad de las reivindicaciones feministas… » ver todo el comentario
Acusado rico -> buscona.
Acusado (blanco) pobre -> buscona.
Acusado inmigrante pobre -> "son sus costumbres".
Acusado de izquierdas -> "Yo si te creo hermana".
Acusado de derechas -> Invento woke.
Edit: tras seguir algunos enlaces que sí vienen, lo que se ha aprobado es iniciar los trámites para incluir el consentimiento en la definición. Pero aún no está incluído, ni por tanto redactado, ni por tanto puede ser la misma definición de consentimiento de Irene Montero porque está sin redactar. Debí votar errónea.
También te digo que no cambia mucho, porque será la palabra de uno contra el otro si era consentido o no. "Ella me dijo que sí". Y prueba tú que no. Se terminará condenando sin pruebas, lo cual nunca es deseable.
Se evitarían un montón de problemas.
Y así , de paso, se acaba gran parte del consumo del alcohol (ambos negros lo suelen usar para desinhibirse).
Y también se acaba con gran parte de niños no buscados
Y con gran parte de relaciones que no se habrían iniciado de verse sobrios y con luz,
Y con gran parte de cazamaridos cazaesposas.
Y con gran parte de [añada lo que crea que crea que ocasiona que hombres y mujeres pueden beber y lleve a determinadas consecuencias]
Un rechazo es un rechazo. No creo que eso se aplique en todas la relaciones ¿Quieres sexo?
Está ley de ahora no tiene nada que ver lo de Irene. Te la ha empapelado en la noticia para defenderla. Pero no es así. Es una ley muy lógica y acertada.
Han estardo reinventando o publicitando como nuevas leyes que ya existían
El error es que ella está borracha y él también está borracho. En un día normal lo hubiera hecho No. Cómo está borracho y ella cede (por estar borracha) Pues la condena es de una violación.
Esos casos suele ocurrir. Y no siempre la mujer acusa de violación. Simplemente una fiesta y termina así.
Para eso están los jueces. Para aplicar la lógica según sentencian.
Pero luego, estando sobria ya, se arrepienta
Y eso ahora es lo mismo que les lleva a decir que el burka es expresión de libertad religiosa.
El absurdo. Luego que pierden votos por culpa de Inda y otras mierdas.
El problema con la ley española , no era tanto lo del “si es si” es que el nuevo marco legal resultó ser más favorable para los criminales sexuales, digamos que fue un poco chapuza eso… e irene ademas se metio en berengenales como las madres protectoras o que las mujeres nunca mienten , etc… su dicurso basada en odio de que todos los hombres son posibles violadores, pues no ha convencido a gran parte de su electorado, y asi esta podemos
Pero eso no quita que para los juzgados a partir de la ley, las penas sean mas duras.
Y lo matizó porqur parece que la ley AEA mas laxa cuando realmente no lo es.
Con esto no digo que el texto lo indique, sino que ellas es lo que pretenden hacer creer.
¿Será que han comprendido las bondades de Irene o habrá algún motivo espurio?
Yo creo que se podrán utilizar los dos argumentos.