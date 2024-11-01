Parlamentaria de VOX expulsada de la tribuna por hablar de ETA cuando se debatía sobre fiscalidad  

Una diputada de Vox, María Teresa López Álvarez, ha sido expulsada de la tribuna del Congreso tras ser advertida hasta en tres ocasiones en que se ciñera a la cuestión, una proposición sobre fiscalidad. La diputada de VOX ha continuado hablando de ETA durante más de 4 minutos.
Manipulación de libro.
Tienen un partido pensado para memes e insultos en redes sociales. Después, cuando les toca hacer política, siempre pasa lo que pasa.
Hablar de los otros muertos cuando no viene a cuento es feo.
Y pasar página cerrando heridas es lo que sanamente debe hacerse tras más de una década de esta noticia :
es.wikipedia.org/wiki/Anuncio_del_cese_definitivo_de_la_actividad_arma
Pero supongo que reclamar consecuencias políticas para los que, por decisiónes políticas cuestionables o por dejadez, ayudaron a propagar "el bicho", es cosa de fachas.
Aquí todos instrumentalizan los muertos que les conviene y ningunean a los que les ponen en evidencia.
Pero es que además si algo puede afirmarse hoy con rotundidad es que el país europeo que más fortalecido ha salido tras la covid-19 fue precisamente España. Y eso a pesar de los graves errores de gestión de unos pocos.
