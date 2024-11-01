edición general
Parlamentaria de VOX expulsada de la tribuna por hablar de ETA cuando se debatía sobre fiscalidad

Una diputada de Vox, María Teresa López Álvarez, ha sido expulsada de la tribuna del Congreso tras ser advertida hasta en tres ocasiones en que se ciñera a la cuestión, una proposición sobre fiscalidad. La diputada de VOX ha continuado hablando de ETA durante más de 4 minutos.

vicus.
Pasa por no ilegalizar a esta gentuza, que no desaprovecha cualquier ocasión para montar su circo. Aprovechado que se hablaba y se debatía sobre fiscalidad, un tocho parlamentario puesto que no había nadie, han ido todos los de VOX para armar jaleo y no dejar hablar a los demás. La democracia está en peligro simplemente porque no se cumple con la ley de partidos políticos, por la cual este partido anti democrático y profanquista no tendrían que estar donde está, en plan de sabotear las instituciones.
galaicocatalán
#1 No te falta razón. Pero esto es de hace 2 años. Desde entonces: nada nuevo cara al sol...
rob
#2 Cierto.
Manipulación de libro.
frankiegth
#1. Desde el periodismo tampoco se está haciendo un buen trabajo para desenmascarar y poner en evidencia a la extrema derecha. Si algún día alcanzaran el poder los mismos periodistas que hoy se ponen de perfil sufrirán las cosecuencias del sinsentido de estos personajes sacados del NODO. Lo pocos periodistas que no se ponen de perfil lo saben, como también saben que son minoria.  media
Supercinexin
#4 La prensa y los medios, todos propiedades de millonarios de derechas, son los principales responsables del aborregamiento extremo de los ciudadanos.
Eukherio
#1 Siempre insisto en que la máxima ironía es el hecho de que Vox cuando tenía a gente gobernando en autonomías perdía votos (y eso que tenían cargos sin competencias pa no cagarla), pero fuera de cualquier responsabilidad vuelve a ganarlos.

Tienen un partido pensado para memes e insultos en redes sociales. Después, cuando les toca hacer política, siempre pasa lo que pasa.
PerritaPiloto
#11 El 8M de 2020 el Valladolid era vapuleado en su campo por el Athletic, el Betis ganaba en casa al Real Madrid, con record de afluencia, Vox acababa de celebrar su encuentro en Vistalegre, en las fiestas del barrio de Barcelona en el que vivía había habido desfiles con carrozas y se tiraban caramelos a los niños... si quieres puedo seguir, pero no creo que haga falta poner más ejemplos para demostrar que ese fin de semana se hicieron eventos con normalidad en todas partes y que la convocatoria del 8M no recibió ningún trato de favor.
Quel
Eso pasa por no dejar claro a los de vox, que aquí los únicos muertos que se pueden instrumentalizar a placer son los 7000 de ayuso y los de la Dana.
Hablar de los otros muertos cuando no viene a cuento es feo.
Veelicus
#3 Hola Ralph
frankiegth
#3. "Instrumentalizar" es mantenerse en el poder con 7291 y 229 víctimas mortales en gran medida por cuestionables decisiones políticas o dejación de funciones.

Y pasar página cerrando heridas es lo que sanamente debe hacerse tras más de una década de esta noticia :
es.wikipedia.org/wiki/Anuncio_del_cese_definitivo_de_la_actividad_arma
Quel
#7 ¿ Cuantas muertes costó permitir hacer una manifestación el 8M, cuando ya en nuestros países vecinos empezaban a cerrarse ? Porque recuerda el eslogan de "El machismo mata mas que el COVID".

Pero supongo que reclamar consecuencias políticas para los que, por decisiónes políticas cuestionables o por dejadez, ayudaron a propagar "el bicho", es cosa de fachas.

Aquí todos instrumentalizan los muertos que les conviene y ningunean a los que les ponen en evidencia.
:roll:
frankiegth
#11. Lo del 8M no cuela. Incluso puede decirse que España fue de los países que antes y mejor reaccionaron ante lo que se venía con la covid-19.

Pero es que además si algo puede afirmarse hoy con rotundidad es que el país europeo que más fortalecido ha salido tras la covid-19 fue precisamente España. Y eso a pesar de los graves errores de gestión de unos pocos.
(Edit #7)
Quel
#12 Ok.
:roll:
comunerodecastilla
#3 Lo que esta meridiano es que si ETA existiera estas ratas estarían donde estuvieron durante "los años de plomo", escondidos en el albañal de los cobardes, empezando por el roedor AbasKhan y su troupe de fascistas.
:ffu:
