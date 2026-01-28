edición general
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"

Llamas izquierda al PSOE. Izquierda soy yo. Extrema izquierda son unos amigos punkos. ¿Tú crees que el PSOE, monárquico, vistiendo con traje y corbata, es izquierda? No solo te pasa a ti. Un amigo me dijo un día: ‘He votado a la izquierda’. Y había votado al PSOE. No me jodas que os tienen engañados de esta manera. El PSOE es centro derecha. PP derecha de toda la vida. Y Vox, extrema derecha. La izquierda somos nosotros. Y extrema izquierda son mis colegas que son anarkas. Nos han movido, y lo ha comprado mucha gente. Ahora el PSOE es de ...

ipanies #1 ipanies
El PP es una organización delictiva, no es derecha de toda la vida... Bulo!!!
#3 Almirantecaraculo
#1 y que hay más de toda la vida que ser un delincuente? Antiguamente cuando no había nada y robar era lo que te separaba de la muerte, aún tenía sentido, pero hoy en día no.
Por eso son conservadores y tradicionalistas porque quieren seguir viviendo en la edad de las cavernas.
hormiga_cartonera #5 hormiga_cartonera *
#1 el inMundo y bulo !? Chorprecha
#6 solojavi
#1 Te voto positivo por la gracia, pero no son términos excluyentes y no faltan pruebas de ello. Por supuesto, no todos los miembros del partido cometen actos delictivos, pero han dejado muy claro que no van a expulsar a nadie por nimiedades cómo esa.
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#1 La derecha española de toda la vida lleva siendo una organización criminal desde Fernando VII
#10 Nasser
#8 Antes de eso se llamaban nobleza pero incluso eran más criminales y más impunes
#9 Nasser
#1 Asociación de Malhechores condenada que debía ser disuelta según la ley que ellos aprobaron
Edheo #11 Edheo
#1 Que yo sepa, los de izquierdas, cuando delinquen es....
- cuando so homosexuales
- cuando hacen humor inapropiado
- cuando dicen que las cosas fachas, son inaceptables
- cuando se oponen a que la religión defina la sociedad normativa
- cuando no se someten a los palos que les inflinjan los cuerpos policiales
- cuando denuncian la corrupción institucionalizada
- cuando defienden el estado de bienestar a través del estado y sus impuestos

Cuando veas ese tipo de actos delictivos, entonces...…   » ver todo el comentario
eltxoa #4 eltxoa
Pero si no hay nada mas burges que un punky. Si no has trabajado en tu puta vida como vas formar parte de la clase trabajadora. Serán antisistema, como buenos adolescentes rebeldes que viven de las rentas de papamama.
Uda #7 Uda *
#4 punkis de postal, la,ra,la,ra,la...
manbobi #2 manbobi
El agua moja.
ElPerroDeLosCinco #12 ElPerroDeLosCinco
La mejor campaña a favor del PSOE la hacen el PP y VOX.
