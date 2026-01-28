Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"

Llamas izquierda al PSOE. Izquierda soy yo. Extrema izquierda son unos amigos punkos. ¿Tú crees que el PSOE, monárquico, vistiendo con traje y corbata, es izquierda? No solo te pasa a ti. Un amigo me dijo un día: ‘He votado a la izquierda’. Y había votado al PSOE. No me jodas que os tienen engañados de esta manera. El PSOE es centro derecha. PP derecha de toda la vida. Y Vox, extrema derecha. La izquierda somos nosotros. Y extrema izquierda son mis colegas que son anarkas. Nos han movido, y lo ha comprado mucha gente. Ahora el PSOE es de ...