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Seguimiento de resultados de las Elecciones a las Cortes de Castilla y León 2026

Web oficial del Gobierno de Castilla y León donde consultar los resultados actualizados durante el recuento oficial de votos, una vez cerradas las mesas.

| etiquetas: castilla y león , elecciones
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21 comentarios
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Comentarios destacados:      
Tarod #2 Tarod
Gana pp, sube Vox y cae psoe.

Hala a dormir que ya está todo dicho.
6 K 92
#21 surco *
#2 Pues de momento sube PP, casi no sube Vox y el Psoe aguanta incluso al alza, merendandose al resto de la izquierda. Y el % escrutado ya es significativo
0 K 11
mahuer #1 mahuer
De momento, PP mayoría absoluta.
3 K 51
#3 concentrado
#1 Con el 0.23% escrutado, tan estadísticamente significativo como decir que va a ganar Darth Vader
7 K 71
BobbyTables #8 BobbyTables
#3 por fin un buen líder!
3 K 44
JuanCarVen #16 JuanCarVen
#8 Uno que hace lo que promete.
1 K 22
Pablosky #14 Pablosky *
#1 Eso parece, gana la nefasta gestión forestal de nuevo, ¿no?

A disfrutar de lo votado y lo quemado durante los próximos cuatro veranos.

Espero que pongan a uno de Vox como responsable de los bomberos y brigadas forestales.
1 K 25
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
ánimo, rojelios, ni caso a las encuestas. Va a haber un vuelco por el no a la guerra.
2 K 33
obmultimedia #12 obmultimedia
#4 el PP va ganar con la táctica del voto comprado con un sobre con 100€.
0 K 13
Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado
#12 solo 100? El PSOE regalaba 500 euros para que los chavales se compren juegos de la play.
0 K 11
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
El batacazo del PSOE es descomunal
1 K 24
#17 DenisseJoel
#6 Por ahora pierde menos de un punto porcentual y tiene casi el 30% de los votos. No parece un batacazo.
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bronco1890 #15 bronco1890
Y el matao de se acabó la fiesta lleva el doble de votos que podemos.
1 K 22
#18 DenisseJoel
#15 Podemos dejó de existir tras las elecciones de Aragón. Es imposible recuperarse de ese hundimiento. Por debajo del 1% de los votos un partido no existe.
0 K 11
domadordeboquerones #13 domadordeboquerones
Otro día triste para el meneante medio
1 K 17
JuanCarVen #7 JuanCarVen
El primer paraíso PP-VOX, casi 40 años de PP y rumbo a la desaparición.
0 K 12
fofito #5 fofito
El PP no necesita a VOX para gobernar .

Inmejorable resultado para VOX.
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vicvic #10 vicvic
Muy buena noticia que la participación haya aumentado 12 puntos, hasta casi el 71%.
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Doisneau #11 Doisneau
#10 Parece indicar que unicamente se ha movilizado a la derecha, al menos con el escrutinio actual
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BobbyTables #9 BobbyTables
Que todavía no está ni el 1% escrutado....
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Sacronte #20 Sacronte
Lastima por los arboles, ala, mas fuegos este verano, a disfrutar del calorcito.
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menéame