·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10222
clics
Nuevo comunicado marciano de Trump, ahora sobre Irán
6446
clics
Alumnos del instituto Goya de Zaragoza forman la frase "todas putas" con las manos: "Cuando lo leí, no me lo podía creer. No son tan niños"
7627
clics
Ayuso publica este polémico tuit en plena jornada de reflexión: un historiador le da una réplica de las que no se olvidan
4936
clics
Turistas israelíes agreden en Brasil a una mujer que lleva bandera palestina y los echan 'a patadas'
6623
clics
Puente retrata a Feijóo con la IA de Elon Musk: una captura de pantalla le sirve frente al bulo
más votadas
613
La policia israelí asesina a dos niños de cinco y siete años y sus padres con disparos a la cabeza cuando regresaban de comprar
375
Turistas israelíes agreden en Brasil a una mujer que lleva bandera palestina y los echan 'a patadas'
492
Shoshana Strock, hija de la ministra de Asentamientos israelí, encontrada muerta tras años de abuso sexual (EN)
334
«No hay error de cálculo»: el director de la OMS afirma que EE. UU. e Israel están cometiendo crímenes de guerra al atacar hospitales y escuelas (EN)
371
Diario del expresidente de EEUU: Harry S. Truman
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
26
meneos
478
clics
Seguimiento de resultados de las Elecciones a las Cortes de Castilla y León 2026
Web oficial del Gobierno de Castilla y León donde consultar los resultados actualizados durante el recuento oficial de votos, una vez cerradas las mesas.
|
etiquetas
:
castilla y león
,
elecciones
23
3
1
K
401
politica
21 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
3
1
K
401
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Tarod
Gana pp, sube Vox y cae psoe.
Hala a dormir que ya está todo dicho.
6
K
92
#21
surco
*
#2
Pues de momento sube PP, casi no sube Vox y el Psoe aguanta incluso al alza, merendandose al resto de la izquierda. Y el % escrutado ya es significativo
0
K
11
#1
mahuer
De momento, PP mayoría absoluta.
3
K
51
#3
concentrado
#1
Con el 0.23% escrutado, tan estadísticamente significativo como decir que va a ganar Darth Vader
7
K
71
#8
BobbyTables
#3
por fin un buen líder!
3
K
44
#16
JuanCarVen
#8
Uno que hace lo que promete.
1
K
22
#14
Pablosky
*
#1
Eso parece, gana la nefasta gestión forestal de nuevo, ¿no?
A disfrutar de lo votado y lo quemado durante los próximos cuatro veranos.
Espero que pongan a uno de Vox como responsable de los bomberos y brigadas forestales.
1
K
25
#4
Macnulti_reencarnado
ánimo, rojelios, ni caso a las encuestas. Va a haber un vuelco por el no a la guerra.
2
K
33
#12
obmultimedia
#4
el PP va ganar con la táctica del voto comprado con un sobre con 100€.
0
K
13
#19
Macnulti_reencarnado
#12
solo 100? El PSOE regalaba 500 euros para que los chavales se compren juegos de la play.
0
K
11
#6
El_dinero_no_es_de_nadie
El batacazo del PSOE es descomunal
1
K
24
#17
DenisseJoel
#6
Por ahora pierde menos de un punto porcentual y tiene casi el 30% de los votos. No parece un batacazo.
0
K
11
#15
bronco1890
Y el matao de se acabó la fiesta lleva el doble de votos que podemos.
1
K
22
#18
DenisseJoel
#15
Podemos dejó de existir tras las elecciones de Aragón. Es imposible recuperarse de ese hundimiento. Por debajo del 1% de los votos un partido no existe.
0
K
11
#13
domadordeboquerones
Otro día triste para el meneante medio
1
K
17
#7
JuanCarVen
El primer paraíso PP-VOX, casi 40 años de PP y rumbo a la desaparición.
0
K
12
#5
fofito
El PP no necesita a VOX para gobernar .
Inmejorable resultado para VOX.
0
K
11
#10
vicvic
Muy buena noticia que la participación haya aumentado 12 puntos, hasta casi el 71%.
0
K
11
#11
Doisneau
#10
Parece indicar que unicamente se ha movilizado a la derecha, al menos con el escrutinio actual
0
K
13
#9
BobbyTables
Que todavía no está ni el 1% escrutado....
0
K
10
#20
Sacronte
Lastima por los arboles, ala, mas fuegos este verano, a disfrutar del calorcito.
0
K
10
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hala a dormir que ya está todo dicho.
A disfrutar de lo votado y lo quemado durante los próximos cuatro veranos.
Espero que pongan a uno de Vox como responsable de los bomberos y brigadas forestales.
Inmejorable resultado para VOX.