Es oficial: los vecinos morosos no tendrán que pagar las cuotas de la comunidad adeudadas si son de hace más de cinco años

En España, la ley de Propiedad Horizontal (LPH) determina que todos los que sean propietarios de un inmueble en un bloque de pisos están obligados a contribuir mensualmente a los gastos generales del edificio para garantizar su correcto funcionamiento. En este sentido el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado que las deudas por cuotas comunitarias prescriben a los cinco años sin excepción y no a los 15, incluso las que se hubieran generado antes de la reforma de la Ley 42/2015, normativa que modificó el plazo para reclamar cuotas impagadas.
Hasta ahora, la única posibilidad de cobrar a los "insolventes" era esperar a que vendieran o que la cantidad fuera tan grande que les embargaran el piso.
Si la deuda prescribe a los 5 años, la cantidad nunca va a ser tan alta como para que quepa la posibilidad de embargar el piso y es un incentivo a no pagar porque sabes que como mucho, el dinero que vas a tener que devolver al vender son 5 años de comunidad, por lo que gente que hasta ahora pagaba a regañadientes va a dejar de hacerlo.