Es oficial: los vecinos morosos no tendrán que pagar las cuotas de la comunidad adeudadas si son de hace más de cinco años

En España, la ley de Propiedad Horizontal (LPH) determina que todos los que sean propietarios de un inmueble en un bloque de pisos están obligados a contribuir mensualmente a los gastos generales del edificio para garantizar su correcto funcionamiento. En este sentido el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado que las deudas por cuotas comunitarias prescriben a los cinco años sin excepción y no a los 15, incluso las que se hubieran generado antes de la reforma de la Ley 42/2015, normativa que modificó el plazo para reclamar cuotas impagadas.

#2 re10
Facilitamos las cosas a los morosos. Siendo presidente de la comunidad un moroso me recriminava que no funcionava la antena parabólica.
g3_g3 #3 g3_g3 *
Pues nada a meterlos al juzgado al tercer mes.
#5 Banshee2x
Vaya país, facilitemos mas aun las cosas a los caraduras e imprudentes a cambio de pisotear a los que lo intentan hacer todo bien...
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Esta es la seguridad jurídica de la que se quejan los rentistas, supongo
rendri #8 rendri
Otra ayudita a los bancos y fondos buitres. Te vendo una casa que lleva sin pagar la comunidad durante 10 años y se quitar de pagar al menos los últimos 5 años de atrasos. Jodiendo a los de siempre que pagan religiosamente todo y beneficiando a todos los caraduras, tanto a mayor nivel como a pequeña escala.
Malaguita #6 Malaguita
Genial entonces.
Hasta ahora, la única posibilidad de cobrar a los "insolventes" era esperar a que vendieran o que la cantidad fuera tan grande que les embargaran el piso.
Si la deuda prescribe a los 5 años, la cantidad nunca va a ser tan alta como para que quepa la posibilidad de embargar el piso y es un incentivo a no pagar porque sabes que como mucho, el dinero que vas a tener que devolver al vender son 5 años de comunidad, por lo que gente que hasta ahora pagaba a regañadientes va a dejar de hacerlo.
rar #7 rar
#6 Y a todos los anteriores. Por la que se puede entender, lo que se ha fijado es que hay que RECLAMAR las cuotas antes de que prescriban (antes de que transcurran 5 años desde que se generan). Es decir, que los administradores tiene que reclamar antes de esa fecha. Una vez reclamadas el periodo ya no corre.
Herrerii #1 Herrerii
Pues nada a dejar de pagar la comunidad.
