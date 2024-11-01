edición general
Núñez Villaverde y la posibilidad de traición de Delcy Rodríguez: "Si hacemos una lista de sospechosos, ella es la primera"

"Una operación de este tipo, por mucha superioridad tecnológica de la maquinaria militar estadounidense, no se podría haber llevado a cabo en estas condiciones si no hubiera habido una traición a Maduro. Por lo tanto, alguien ha traicionado a Maduro", opina Núñez.

Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
Mira Delcy, si traicionas a Maduro, ni Edmundo, ni Guaidó, ni la Premio Nobel, tu, y solo tu, bajo nuestra tutela serás la presidenta para recuperar nuestro petróleo.
¿Hace?

Esto es un diálogo inventado y pura ciencia ficción, bajo los efectos de una cierta bebida fermentada, cualquier parecido con la realidad será pura casualidad
#7 surco
A ver, con Castro estuvieron 60 años intentando matarle y ni se arrimaron. Sadam estuvo bastante tiempo escondido, hasta Bin Laden anduvo varios años por ahí. No es tan fácil coger a un tío en su país si tiene apoyos. A este le han vendido como a un perro y es fácil de entender, cuando en tu gobierno la corrupción es el sistema, no puedes esperar lealtades. El objetivo del corrupto es que no acabe la fiesta, tenga que rezarle al dios que tenga que rezarle.
#4 endy
Lo traición es lo normal en una dictadura.
Primero traicionaron al pueblo.
vicus. #8 vicus. *
Totalmente de acuerdo, por mucha superioridad técnica que se tenga es imposible hacerlo sin la colaboración desde dentro. Han v neido a Maduro, y le han dado cancha a Delcy, una chavista del régimen para contrilar el cotarro a favor de los interés del imperio, desbaratando así, a todos los que creían que este culebrón venezolano iba a traer la libertad con nuevas elecciones, con la Corian Machado como garante y candidata a la presidencia de la republica. Ni libertad, ni nada que se le parezca, mismos perro con distinto collar, sigue la "dictadura"pero en manos de los gringos. A qué se os ha quedado el culo torcido, he...fachitas???
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Es lo mas probable, la maldad innata de estas piaras siempre suelen acabar de esa manera
vicus. #9 vicus.
Totalmente de acuerdo, por mucha superioridad técnica que se tenga en en imposible hacerlo sin la colaboración desde dentro. Han v neido a Maduro, y le han dado cancha a Delcy, una chavista del régimen para contrilar el cotarro a favor de los interés del imperio, desbaratando así, a todos los que creían que este culebrón venezolano iba a traer la libertad con nuevas elecciones, con la Corian Machado como garante y candidata a la presidencia de la republica. Ni libertad, ni nada que se le parezca, mismos perro con distinto collar, sigue la "dictadura"pero en manos de los gringos. A qué se os ha quedado el culo torcido, he...fachitas???
#12 CrudaVerdad
La "kripotonita" de superbigote: la traición de los suyos.
#11 guillersk
Ah, la izquierda y sus piolets
Findeton #2 Findeton
Aquí hay tomate.
#1 yukatan
pero nos quieren vender no se que delta force
JuanCarVen #6 JuanCarVen
#1 Si ha sido traición les tocará un periodo de aguantar a los implicados y Corina Machado será ignorada. Los venezolanos ricos se han marchado al exilio. Suena terriblemente familiar.
#10 Barriales *
#1 este mamarracho no ha dicho mas que gilipolleces desde que empezó la "operación especial".
Tiene cojones que aún se le invite a dar su opinión.
