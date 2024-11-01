La "nueva Gaza" de Trump: rascacielos, turismo y libre mercado sobre una Franja devastada por el hambre

Mientras en Gaza la población sigue buscando cómo calentarse y comer un día más entre los escombros que han causado los incesantes bombardeos de Israel en más de dos años de genocidio, la Administración de Donald Trump ha presentado este jueves en Davos su "plan maestro" para reconstruir la que ha bautizado como la "nueva Gaza". El proyecto, expuesto en el Foro Económico Mundial por el principal asesor para Oriente Medio de la Casa Blanca, Jared Kushner, se trata de una oportunidad “realista”, según ha dicho el yerno de Donald Trump.