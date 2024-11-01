edición general
El navegador Brave sigue creciendo y alcanza un nuevo hito: 100 millones de usuarios [ENG]

Han pasado casi 10 años desde el lanzamiento de Brave y, poco a poco, este navegador web, centrado en la privacidad, está atrayendo a cada vez más usuarios. Según una reciente entrada en el blog de la empresa, Brave afirma que su navegador ha superado un nuevo hito: 100 millones de usuarios activos al mes. «En todo el mundo, los usuarios están optando por la privacidad y el control sobre su experiencia en línea, en lugar del seguimiento y el abuso de las grandes tecnológicas».

mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
Aquí un usuario feliz desde hace años.

El bloqueo de la publi y los "escudos" contra los intentos de seguimiento son una maravilla.

Solo le pongo un pero, y es que la versión móvil (android) no tiene modo lectura.
5
Aguarrás #4 Aguarrás
#2 Yo igual. En su día creí que sería una chufa pero hice bien en probarlo. :-D
2
imparsifal #9 imparsifal
#4 Yo también llevo años usándolo y estoy. muy contento. Y este año he contratado la VPN de pago y también va genial.
2
Waves #3 Waves
Por si hay algún despitado, sólo hay que buscar en algún buscador "por qué no usar Brave". Huid, insensatos.
2
Torrezzno #6 Torrezzno
#3 elabora mas. Esta recomendado en las privacy guides y pasa prácticamente cualquier test excepto en fingerprinting

www.privacyguides.org/es/mobile-browsers/
1
crob #7 crob
#3 cuál recomendarías con bloqueo de anuncios?
0
#8 Ominous
#7 Firefox con simple ublock y no necesitas mucho más. Si quieres potenciar hay más extensiones como noscript etc. Instalar estas extensiones es 1 minuto.

#5 Los de Opera tienen una cara como el cemento, tengo TODAS las sugerencias desactivadas y aún así, si escribo por ejemplo "medi" en la barra me sugiere "mediamark", entre otras. Vamos que esos sponsors no tengo manera de quitarlos.
4
#10 Banshee2x
#8 Siempre ha sido un navegador "especial" en sus primeras versiones recuerdo que era de pago si querías quitar una barra de publicidad de tamaño considerable, pero los pagué a gusto porque en ese momento era el único navegador que utilizaba pestañas. Desde que se metió por en medio un fondo de inversión chino si que ha ido virando a meter bastante publicidad... acabo de probar lo que comentas en Opera GX y es cierto, no me había ni fijado, supongo que lo ignoro como las sugerencias que te da Google mientras escribes...
0
#11 soberao
#8 #7 Ghostery en Firefox es un complemento de ublock github.com/ghostery que da menos problemas que noscript.
1
#1 josejon
Pero le falta el VPN gratuito de Opera y la traducción automática sin pedírsela (y si no la quieres, se la quitas).
1
cosmonauta #12 cosmonauta
#1 No quiero caer en el tópico, pero lo voy a hacer. Si no tiene precio, el producto eres tú.

Una Virtual Private Network gratuita difícilmente será Private
1
#5 Banshee2x
Seguiré con mi amado Opera que uso desde la versión 3, a la gente mayor nos cuestan los cambios :foreveralone:
0

