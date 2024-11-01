El navegador Brave sigue creciendo y alcanza un nuevo hito: 100 millones de usuarios [ENG]

Han pasado casi 10 años desde el lanzamiento de Brave y, poco a poco, este navegador web, centrado en la privacidad, está atrayendo a cada vez más usuarios. Según una reciente entrada en el blog de la empresa, Brave afirma que su navegador ha superado un nuevo hito: 100 millones de usuarios activos al mes. «En todo el mundo, los usuarios están optando por la privacidad y el control sobre su experiencia en línea, en lugar del seguimiento y el abuso de las grandes tecnológicas».
El bloqueo de la publi y los "escudos" contra los intentos de seguimiento son una maravilla.
Solo le pongo un pero, y es que la versión móvil (android) no tiene modo lectura.
#5 Los de Opera tienen una cara como el cemento, tengo TODAS las sugerencias desactivadas y aún así, si escribo por ejemplo "medi" en la barra me sugiere "mediamark", entre otras. Vamos que esos sponsors no tengo manera de quitarlos.
Una Virtual Private Network gratuita difícilmente será Private