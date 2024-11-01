El navegador Brave sigue creciendo y alcanza un nuevo hito: 100 millones de usuarios [ENG]

Han pasado casi 10 años desde el lanzamiento de Brave y, poco a poco, este navegador web, centrado en la privacidad, está atrayendo a cada vez más usuarios. Según una reciente entrada en el blog de la empresa, Brave afirma que su navegador ha superado un nuevo hito: 100 millones de usuarios activos al mes. «En todo el mundo, los usuarios están optando por la privacidad y el control sobre su experiencia en línea, en lugar del seguimiento y el abuso de las grandes tecnológicas».