Murió a los 90 años el escritor suizo Erich von Däniken, padre de la teoría de que los extraterrestres visitaron antiguas civilizaciones

Erich von Däniken, el autor suizo cuyos libros sobre los orígenes extraterrestres de las civilizaciones antiguas le trajeron fama entre los entusiastas de lo paranormal y desprecio de la comunidad científica, murió a los 90 años. Von Däniken aseguró que egipcios y mayas usaron tecnología alienígena para sus construcciones. Vendió 60 millones de libros, dando lugar a un nicho literario que mezclaba hechos y fantasía en contra de toda evidencia histórica y científica, decía a sus detractores: "Ningún fundamento de mis teorías pudo ser derribado"