Murió a los 90 años el escritor suizo Erich von Däniken, padre de la teoría de que los extraterrestres visitaron antiguas civilizaciones

Erich von Däniken, el autor suizo cuyos libros sobre los orígenes extraterrestres de las civilizaciones antiguas le trajeron fama entre los entusiastas de lo paranormal y desprecio de la comunidad científica, murió a los 90 años. Von Däniken aseguró que egipcios y mayas usaron tecnología alienígena para sus construcciones. Vendió 60 millones de libros, dando lugar a un nicho literario que mezclaba hechos y fantasía en contra de toda evidencia histórica y científica, decía a sus detractores: "Ningún fundamento de mis teorías pudo ser derribado"

taSanás #1 taSanás
Eso de los extraterrestres visitando antiguas civilizaciones como explicación a sus logros arquitectónicos o científicas, es de lo más racista que te puedes echar a la cara. LOL
themarquesito #7 themarquesito
#1 Es que es una racistada del copón  media
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#1 Yo tengo la teoría de que la Tierra es una remota colonia penal, y los ET nos tiraron aquí para que nos matáramos entre nosotros, y dejáramos de dar por culo en la galaxia civilizada.
Spirito #9 Spirito
#1 Es algo estrafalario, pero no imposible.

Si lo razonaba, lo menos es escucharlo.
Pertinax #2 Pertinax *
No ha muerto. Se ha corporeizado en Raticulín.
#6 Dargp
Anda que no me trague libros de este pavo cuando era chaval.

Me sirvió de mucho, cuando llegó la nueva ola del magufismo yo ya estaba de vuelta y media.
Brill #10 Brill
#6 De pequeño uno de mis libros favoritos era uno de Charles Berlitz sobre el triángulo de las Bermudas. Cuando lo releí de adolescente no me costó darme cuenta de que el tío no sabía ni de lo que hablaba y lo iba improvisando sobre la marcha.

Este Berlitz siempre me ha parecido de la misma escuela que von Däniken.
#3 Albarkas
¿Solo 90 años? ¡¡¡Pero si sus libros ya eran viejísimos cuando yo era un crío!!! :troll: :troll: :troll:
magnifiqus #4 magnifiqus
#3 Eso mismo he pensado yo, que siendo un ingenuo adolescente me tragué el de "Recuerdos del futuro" si saber que era un libro de fantasía :troll:
Catacroc #5 Catacroc
Lo de que ha muerto lo cuentan para disimular, probablemente haya retornado a su planeta de origen. Ya no colaba lo de los años que tenia, posiblemente Jordi Hurtado haya ido a por el y se haya acojonado.
