Las muertes y desapariciones de científicos en Estados Unidos generan preocupación sobre la seguridad nacional

Las muertes y desapariciones de científicos ligados a programas de misiles, iniciativas espaciales, energía nuclear y el sector farmacéutico en Estados Unidos han generado inquietud en la comunidad de seguridad nacional. Entre 2023 y 2026, se registraron cinco fallecimientos y cuatro desapariciones de expertos del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, laboratorios nucleares y empresas farmacéuticas, todos en circunstancias no esclarecidas.