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Las muertes y desapariciones de científicos en Estados Unidos generan preocupación sobre la seguridad nacional

Las muertes y desapariciones de científicos en Estados Unidos generan preocupación sobre la seguridad nacional

Las muertes y desapariciones de científicos ligados a programas de misiles, iniciativas espaciales, energía nuclear y el sector farmacéutico en Estados Unidos han generado inquietud en la comunidad de seguridad nacional. Entre 2023 y 2026, se registraron cinco fallecimientos y cuatro desapariciones de expertos del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, laboratorios nucleares y empresas farmacéuticas, todos en circunstancias no esclarecidas.

| etiquetas: muertes , desapariciones , científicos , eeuu , seguridad
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8 comentarios
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Los están sustituyendo por magufos y terraplanistas.
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cocolisto #1 cocolisto
Estos del 4 Reich,digo del cuarto milenio tienen tajo.
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Gandark_S1rk #2 Gandark_S1rk
por que sera que nunca matan o desaparecen pastores evangelicos?
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cocolisto #6 cocolisto
Me lo he estado leyendo y es un buen puñado de gente muy experta,muchas en el área de defensa.Preocupados deberían estar.
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#7 Grahml
Esto será como las muertes "repentinas" de trabajadores de Boeing.
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Stathamdepueblo #8 Stathamdepueblo
Esto lleva ya unos días circulando y no es más que una tontería conspirativa, hablaban de 9 muertos/desaparecidos en la NASA, que tiene unos 18.000 empleados, y ni siquiera trabajaban juntos ni desaparecieron a la vez, debe ser alguien con mucho tiempo libre buscando crear otra idiotez
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lixivia #3 lixivia
Están con el Doctor Flammond
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Andreham #5 Andreham
Ahora forman parte del proyecto X-COM.
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