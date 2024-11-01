Seis científicos de defensa muertos o desaparecidos en menos de un año: afirman que extrañas muertes están vinculadas a trabajos secretos de la industria aeroespacial estadounidense [eng]

Una serie de muertes y desapariciones de personas vinculadas a la investigación aeroespacial y de defensa de Estados Unidos ha desatado una intensa especulación, con algunos que afirman una conexión oculta con programas clasificados. En menos de un año, seis científicos e investigadores relacionados con proyectos de alto nivel han fallecido o desaparecido, lo que ha generado interrogantes y ha llevado a los expertos a advertir sobre la cautela ante afirmaciones no verificadas. Los casos abarcan una variedad de expertos en temas concretos...
| etiquetas: geoestrategia , guerra , crímenes , información , terrorismo
( 1 ) Monica Jacinto Reza – Ingeniera aeroespacial, NASA Jet Propulsion Laboratory – Desaparición durante senderismo – Junio 2025
( 2 ) Melissa Casias – Empleada del Laboratorio Nacional de Los Álamos – Desaparición – 2025
( 3 ) William Neil McCasland – Mayor General retirado, Fuerza Aérea – Desaparición – 27 febrero 2026
( 4 ) Jason Thomas – Especialista en biología química, Novartis – Desaparición (hallado muerto en lago) – Desapareció diciembre 2025,… » ver todo el comentario
Esta pregunta ha sido planteada por algunos congresistas, como Tim Burchett (R-TN), quien ha manifestado su frustración por la falta de transparencia y coordinación en las investigaciones, especialmente en los… » ver todo el comentario
Parece sabotaje interno o externo.
Ademas, tarde o temprano se redescubrira sus avances