Seis científicos de defensa muertos o desaparecidos en menos de un año: afirman que extrañas muertes están vinculadas a trabajos secretos de la industria aeroespacial estadounidense [eng]

Una serie de muertes y desapariciones de personas vinculadas a la investigación aeroespacial y de defensa de Estados Unidos ha desatado una intensa especulación, con algunos que afirman una conexión oculta con programas clasificados. En menos de un año, seis científicos e investigadores relacionados con proyectos de alto nivel han fallecido o desaparecido, lo que ha generado interrogantes y ha llevado a los expertos a advertir sobre la cautela ante afirmaciones no verificadas. Los casos abarcan una variedad de expertos en temas concretos...

etiquetas: geoestrategia , guerra , crímenes , información , terrorismo
alehopio #1 alehopio *
Aquí está la lista hasta ahora :

( 1 ) Monica Jacinto Reza – Ingeniera aeroespacial, NASA Jet Propulsion Laboratory – Desaparición durante senderismo – Junio 2025

( 2 ) Melissa Casias – Empleada del Laboratorio Nacional de Los Álamos – Desaparición – 2025

( 3 ) William Neil McCasland – Mayor General retirado, Fuerza Aérea – Desaparición – 27 febrero 2026

( 4 ) Jason Thomas – Especialista en biología química, Novartis – Desaparición (hallado muerto en lago) – Desapareció diciembre 2025,…   » ver todo el comentario
tul #2 tul
#1 los trisolarianos fijo xD
alehopio #3 alehopio *
#2 Si la desaparición o muerte de científicos de defensa altamente cualificados en otros países es considerada automáticamente como un asunto de seguridad nacional con posible intervención extranjera, ¿por qué ocurriendo lo mismo en Estados Unidos se trata como incidentes aislados?

Esta pregunta ha sido planteada por algunos congresistas, como Tim Burchett (R-TN), quien ha manifestado su frustración por la falta de transparencia y coordinación en las investigaciones, especialmente en los…   » ver todo el comentario
azathothruna #4 azathothruna
No me preocupa.
Parece sabotaje interno o externo.
Ademas, tarde o temprano se redescubrira sus avances
