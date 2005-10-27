edición general
9 meneos
26 clics
Wikileaks expone la venganza secreta de Irán contra los pilotos iraquíes por la guerra de los años 80 [eng]

Wikileaks expone la venganza secreta de Irán contra los pilotos iraquíes por la guerra de los años 80 [eng]

Al ser operaciones encubiertas o ejecutadas por milicias en medio del caos de la posguerra iraquí, no existe un registro oficial que confirme la autoría directa del Estado iraní en cada caso, aunque los indicios son claros. Muchas fuentes atribuyen estos ataques a milicias respaldadas por Irán (como la Organización Badr), que buscaban represalia por los bombardeos masivos sobre ciudades que Irak perpetró durante la guerra de los 80. Los pilotos eran objetivos prioritarios porque la Fuerza Aérea Iraquí realizó ataques masivos contra población

| etiquetas: geoestrategia , guerra , irán , venganza , terrorismo
7 2 0 K 103 cultura
5 comentarios
7 2 0 K 103 cultura
azathothruna #1 azathothruna
Va a ser un cago de risa como los pilotos zionistas y gringos mueren como moscas.

Pero si hay guerra civil gringa, quizas se les adelanten
3 K 48
alehopio #3 alehopio
Relacionada :

Irán identifica a los oficiales estadounidenses responsables del ataque a la escuela de Minab
www.meneame.net/story/no-tienen-hijos-iran-identifica-oficiales-ee-uu-
2 K 36
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#3 Si de verdad fueron estos dos tipos, bien merecen que alguien les explique que está mal matar niñas con misiles.
1 K 16
#5 Robe7064
Creo que hubo anarquistas españoles que hicieron esto más de una vez. Me parece recordar que así murió el oficial argentino que fusiló a los obreros en huelga armada en las estancias ovejeras ~1921 y el oficial chileno que masacró a unas 2000 personas (obreros y sus familias) en la Escuela Santa María de Iquique ~1907. Si no me lo imaginé, pasó muchos años después, cuando los criminales ya se habían jubilado con honores
1 K 28
alehopio #2 alehopio
Otras fuentes sobre estos hechos :

Expilotos iraquíes provocan una ola de asesinatos
www.aljazeera.com/news/2005/10/27/ex-iraqi-pilots-decry-wave-of-killin
Expilotos de la fuerza aérea iraquí afirman ser víctimas de una persecución y buscan refugio de una ola de asesinatos que ha cobrado la vida de casi dos docenas de personas desde que Saddam Hussein fue derrocado en 2003.


Irán "patrocina el asesinato" de pilotos suníes que bombardearon Teherán…   » ver todo el comentario
0 K 20

menéame