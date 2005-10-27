Wikileaks expone la venganza secreta de Irán contra los pilotos iraquíes por la guerra de los años 80 [eng]

Al ser operaciones encubiertas o ejecutadas por milicias en medio del caos de la posguerra iraquí, no existe un registro oficial que confirme la autoría directa del Estado iraní en cada caso, aunque los indicios son claros. Muchas fuentes atribuyen estos ataques a milicias respaldadas por Irán (como la Organización Badr), que buscaban represalia por los bombardeos masivos sobre ciudades que Irak perpetró durante la guerra de los 80. Los pilotos eran objetivos prioritarios porque la Fuerza Aérea Iraquí realizó ataques masivos contra población
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Pero si hay guerra civil gringa, quizas se les adelanten
Irán identifica a los oficiales estadounidenses responsables del ataque a la escuela de Minab
www.meneame.net/story/no-tienen-hijos-iran-identifica-oficiales-ee-uu-
Expilotos iraquíes provocan una ola de asesinatos
www.aljazeera.com/news/2005/10/27/ex-iraqi-pilots-decry-wave-of-killin
Expilotos de la fuerza aérea iraquí afirman ser víctimas de una persecución y buscan refugio de una ola de asesinatos que ha cobrado la vida de casi dos docenas de personas desde que Saddam Hussein fue derrocado en 2003.
Irán "patrocina el asesinato" de pilotos suníes que bombardearon Teherán… » ver todo el comentario