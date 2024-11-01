edición general
¿Un soldado debe acatar órdenes inconstitucionales? Trump tensiona al Ejército con su acoso a Mark Kelly

El senador demócrata y veterano de la marina Mark Kelly afronta una investigación, que podría derivar en un consejo de guerra, por señalar una obviedad: los soldados pueden rehusar seguir órdenes ilegales del presidente. Es algo que está recogido en el Código Uniforme de la Justicia Militar, que se enseña a los cadetes durante el entrenamiento, y que resulta un inconveniente para los planes de Donald Trump. Para secuestrar una democracia hace falta controlar tres elementos: el departamento de Justicia, los militares y la inteligencia. El republ

#2 Suleiman
Hace tiempo que se pasa las leyes por el forro...
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
¿En qué parte de la Constitución de EEUU hay cosas como el Agente Naranja o la Escuela de las Américas? ¿O donde dice que puedan importar drogas como hizo Oliver North a las órdenes de Reagan?
#1 Archaic_Abattoir
Qué más da que sean Constitucionales o no. Como si hubiese importado alguna vez que el estado se salte la leyes que promulga.
