Muere el maquinista del Rodalies que ha chocado contra un muro caído en la vía en Gelida (Barcelona)

Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado entre Gelida y Sant Sadurní. El convoy circulaba con pasajeros cuando ha chocado contra un muro caído en la vía, según ha informado Protección Civil. A consecuencia del impacto, el maquinista ha fallecido, según fuentes del Govern
Es como si me dices, se te ha caído el techo? Es que no te quejas cuando se cae una rama y muere alguien.....
Y para tu información, hasta en los árboles hay controles y cuidados....
Como te quedas?
Comprendes la importancia de una edificación humana y por que no está no debe ser caer no?
Así que Puente a la calle ya.
Imaginaba que habrían controles e ingenieros civiles controlando. No sabía que que la suerte era tan importante en la ingeniería
Dijo un enero de 2026 que va con los pantalones cagados por la vida...
Ahora ha habido muertos y es noticia pero más gente se mata al año en coche, moto o bici
Acaba de inscribirse lo mismo que las veinticinco veces anteriores. No durará mucho.
¿El Metro de Valencia tambien fue culpa suya?
¿El AVE de Angrois tambien fue culpa suya?
Un poco de por favor, que quienes están a favor de precarizar todo es precisamente la puta derecha