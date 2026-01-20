edición general
Muere el maquinista del Rodalies que ha chocado contra un muro caído en la vía en Gelida (Barcelona)

Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado entre Gelida y Sant Sadurní. El convoy circulaba con pasajeros cuando ha chocado contra un muro caído en la vía, según ha informado Protección Civil. A consecuencia del impacto, el maquinista ha fallecido, según fuentes del Govern

50 comentarios
Veelicus #1 Veelicus
que mal cuerpo se me queda, mucho animo a la familia!
#10 Poligrafo *
#5 Se ha caido un muro... y sobre el otro accidente quizas la causa es el tren de iryo asi que toca esperar, simpre hay tiempo para mandar a la hoguera.
Pontecorvo #12 Pontecorvo
#10 Lo dije en meneo anterior. Habrá que investigar pero NO es normal que se caigan los muros así por así.
#18 Poligrafo *
#12 Claro que es normal, en este preciso instante se esta cayendo alguno en algun lugar del planeta... Esta dentro de lo posible.
Pontecorvo #21 Pontecorvo
#18 ¿Al lado de las vías del tren? ¿Hay accidentes constantemente?
#25 Poligrafo
#21 Vale, nos has pillado, forma todo de un plan maestro articulado desde Alpha Centauri...
ElmaEscobar #34 ElmaEscobar
#21 si, constantemente
Mark_ #50 Mark_
#21 las vías de tren suelen tener, con mucha frecuencia, verjas o muros que las separen de posibles accidentes.
#30 prqt
#12 Ha llovido muchísimo, que es cuando pasan estas cosas más fácilmente. Seguramente el mantenimiento no sería el adecuado, pero vaya, que pasa a veces.
avalancha971 #38 avalancha971
#30 La de gente que muere en las ciudades cuando llueve porque se cae una rama o un árbol entero, y no son noticia.
Druidaferal #44 Druidaferal
#38 ya, pero no es una rama. Es un jodido muro.
Es como si me dices, se te ha caído el techo? Es que no te quejas cuando se cae una rama y muere alguien.....
Y para tu información, hasta en los árboles hay controles y cuidados....
Como te quedas?
avalancha971 #45 avalancha971
#44 Sí, hasta en los árboles hay controles y cuidados... Y aún así se caen y matan a gente.
Druidaferal #49 Druidaferal
#45 ya pero no hay un pavo ahí montando las ramas de un puto árbol como un lego. Lo entiendes o no?
Comprendes la importancia de una edificación humana y por que no está no debe ser caer no?
#40 javic
#35 GOTO #30
#43 DonaldBlake
#12 Tampoco es normal tanto temporal seguido, a saber si ha sido por eso por lo que ha caído el muro. Puestos a sacar conclusiones...
Druidaferal #35 Druidaferal
#10 pero por que se ha caído? Un rayo? Un meteorito? Que ha pasado? Que dijo el ingeniero civil sobre el estado en el último control?
#42 chalimac *
#10 A ver, cojo esa línea a menudo. Los márgenes dan pena, no están en condiciones por culpa de años de cero inversión. Con lo que paga Cataluña, los trenes deberían ser magnéticos y poco menos que levitar.
Artillero #9 Artillero
#7 uno ha sido contra un muro y el otro unas piedras desprendidas
#2 Poligrafo
Joder ya es mala suerte, dep.
YeahYa #5 YeahYa *
#2 Demasiada mala suerte. PP y Vox son una basura, pero en la izquierda nos merecemos líderes que no sean unos incompetentes. Con dos accidentes así ningún ministro puede aguantar en su poltrona.

Así que Puente a la calle ya.
Druidaferal #31 Druidaferal
#2 los muros se caen por mala suerte? :-O :-O :-O
Imaginaba que habrían controles e ingenieros civiles controlando. No sabía que que la suerte era tan importante en la ingeniería
#39 Poligrafo
#31 No, la mala suerte es que pase en ese momento el tren, tomate un valium anda.
Veelicus #20 Veelicus
#19 Se llama Capitalismo, ponle el collar que quieras al perro, pero es el mismo perro.
GonzaloGarcíaTorres #23 GonzaloGarcíaTorres
#20 jajaja capitalismo? ahorrar para invertir? si hubiera sido capitalista la intención españa sería Dinamarca
aPedirAlMetro #46 aPedirAlMetro *
#17 " a los que os mean encima "
Dijo un enero de 2026 que va con los pantalones cagados por la vida... :roll:
GonzaloGarcíaTorres #47 GonzaloGarcíaTorres
#46 cagado de nada y de nadie, triste por mis compatriotas que sufren el régimen socialista de sáunez.
jonolulu #8 jonolulu
Vaya racha, terrible
ElmaEscobar #13 ElmaEscobar
#7 En realidad es mejor no salir de casa en ese caso. Hay mas descarrilamientos y accidentes de lo que se piensa pero normalmente no son noticia. Aquí en Asturias pasan cosas de estas por la orografía, caen piedras, árboles, el monte...
Ahora ha habido muertos y es noticia pero más gente se mata al año en coche, moto o bici
calde #15 calde
#13 Sí, ya lo sé, era por la coña. Es que de repente tenemos un montón de accidentes de trenes...
ElmaEscobar #26 ElmaEscobar
#15 la verdad que vaya días. Ha habido muchas lluvias en esa zona por lo que he oido.
calde #3 calde
Joder... en otro titular hablan de "unas piedras" en las vías... ahora es un muro entero! Vaya cambio!
Artillero #4 Artillero
#3 creo que son dos accidentes diferentes
calde #7 calde *
#4 #6 joder, otro más??? Pues al menos en lo que queda de mes paso de coger ningún tren... prefiero ir en jetpack!
ElmaEscobar #6 ElmaEscobar
#3 han sido dos trenes. El de la roca es en r1. El muro en R4.
ElmaEscobar #22 ElmaEscobar
#17 :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: eso es lo que haces tu y la manada que habéis salido en busca de sangre fresca, berrear
Piñe_de_La_Metralla_1 #24 Piñe_de_La_Metralla_1 *
MALA SUERTE
GonzaloGarcíaTorres #32 GonzaloGarcíaTorres *
jajajaj te aseguro que no será ni Cuba, ni Venezuela, ni España, ni Nicaragua, ni la alemania de los años 30, ni la rusia del 17 y demás cosas que os flipan mazo #_27 valiente revolucionario que escribe y se esconde, aiii chiquitito
ElmaEscobar #14 ElmaEscobar
#11 no tenéis vergüenza ninguna
GonzaloGarcíaTorres #17 GonzaloGarcíaTorres
#14 no, vosotros que sois a los que os mean encima y no hacéis nada.
oceanon3d #29 oceanon3d *
#14 No les des de comer. Ignore y te ahorras lo que vende.

Acaba de inscribirse lo mismo que las veinticinco veces anteriores. No durará mucho.
ElmaEscobar #37 ElmaEscobar
#29 no suelo hacerlo pero no tienen respeto ni en una noticia sobre la muerte de un trabajador. DEP
Druidaferal #36 Druidaferal
#14 tu si? Por que no tienen verguenza y tu si?
Veelicus #16 Veelicus
#11 Mira que me caen mal los socialistas, porque de socialistas tienen poco, pero...
¿El Metro de Valencia tambien fue culpa suya?
¿El AVE de Angrois tambien fue culpa suya?

Un poco de por favor, que quienes están a favor de precarizar todo es precisamente la puta derecha
GonzaloGarcíaTorres #19 GonzaloGarcíaTorres
#16 se llama socialismo, clientelismo y deterioro del país hasta llegar a lo que siempre pasa en la historia.
Jakeukalane #28 Jakeukalane
#16 estás hablando con un troll fascista. No hay que razonar. Negativo a 3 o 4 comentarios, reporte y bloqueo.
Druidaferal #41 Druidaferal
#16 exacto. Has dado en el clavo. En el metro de valencia hubo un culpable, bueno, unos culpables. El pp de Valencia. y aquí hay un culpable, el psoe en el gobierno.
Jakeukalane #27 Jakeukalane
#11 ojalá sufras la consecuencias del mundo que vais a crear. No siento odio por ti, aunque debería, solo pena por el mundo que vais a dejar.
Raticulin7 #48 Raticulin7
#11 perdona 7 años escuchando a ratas como tu ,madre mía que artura de repetir siempre lo mismo.
