Los Mossos siguen los pasos de la Ertzaintza y detallarán el origen de los detenidos

Los Mossos siguen los pasos de la Ertzaintza y detallarán el origen de los detenidos

Lo harán en un balance que se hará público en enero y que prevé «examinar delito por delito, a partir de la estadística»

3 comentarios
Aluflipas #1 Aluflipas *
Se está desviando el foco de lo importante. Y eso es el tema de la reincidencia. Me da igual de donde sea el delincuente, pero si ha robado 100 veces y está en la calle, algo falla. Y no es la nacionalidad.
¿No habían cambiado las leyes de reincidencia? pregunto por si alguien sabe como quedó el asunto.
#2 Borgiano
Se vienen casos aislados a cascoporro.
Andreham #3 Andreham
Genial.

¿Y el importe del delito o daño también lo van a detallar?
