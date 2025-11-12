·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7004
clics
El pinganillo de Ayuso
4697
clics
Presentan en Moscú el primer robot antropomórfico ruso con IA y se desploma en el escenario
5630
clics
Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO
4909
clics
Por qué perdimos el hábito de dormir en dos turnos y cómo modificó nuestra percepción del tiempo
4596
clics
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
más votadas
497
Delegación de Gobierno aplica la Ley Mordaza contra un fotoperiodista que informó de un desahucio
381
Batida neonazi en el campus de Somosaguas de la Complutense después del pinchazo de Vito Quiles
375
La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de pedir a la UCO analizar el rescate de Air Europa
357
El actor James Van Der Beek se ve obligado a subastar cosas de la serie 'Dawson Crece' para pagarse su tratamiento contra el cáncer
442
Detenido el guarda de un coto de caza por matar de un disparo un águila imperial ibérica en Toledo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
11
clics
Avalancha de críticas a la Ertzaintza por informar del origen de los detenidos: "Fomenta el racismo"
La Policía vasca se ha convertido en el primer cuerpo del Estado que informa sobre la procedencia de los arrestados, rompiendo así con el consenso que había hasta ahora con los medios.
|
etiquetas
:
ertzaintza
,
delitos
,
racismo
,
origen
2
1
1
K
19
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
19
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
vicvic
*
Si dato mata a relato y no nos va bien hay que matar al dato y ocultarlo para que nadie pueda reflexionar sobre el
2
K
32
#5
Torrezzno
*
Pues que se vayan acostumbrando. El "buenismo" ya no existe ni en la izquierda. Lo vamos a ver en las siguientes elecciones como se ha visto ya en el resto de Europa. Ya veréis el PSOE en materia de inmigración, va a parecer Alianza Nacional.
Si hemos llegado a esto es por dejadez y probablemente falta de medios en la justicia. Años de dejarlo correr llevan a estas cosas. Al menos no estamos como Bélgica
1
K
30
#7
z1018
#5
ni buenismo ni malismo, sentido común.
Que puta manía de la autodenominada "izquierda auténtica" de querer defender lo indefendible, esas paranoias del siglo XX les está costando las elecciones y que crezca la ultraderecha.
0
K
7
#4
Pertinax
*
Mejor ocultarlo y que no se sepa, dónde vas a parar. ¿Quién necesita mirar hacia arriba?
Es cuestión de tiempo. Tan solo cuestión de tiempo, que algunos se vean obligados a afrontar el problema seriamente.
1
K
21
#6
Carnedegato
Claro, “fomenta el racismo” poner cifras reales… pero ocultarlas es “responsabilidad democrática”. Manual de la izquierda desde hace años: si los datos no encajan con el relato, se tapa el dato y se señala al mensajero.
La Ertzaintza solo ha dicho cuántos detenidos hay por origen, exactamente igual que hacen Francia, Alemania u Holanda desde hace décadas. ¿Sabes qué fomenta el racismo de verdad? Fingir que no pasa nada mientras un grupo que es el 1,7 % de la población acumula prácticamente las mismas detenciones que el resto entero. Eso no es “estigmatizar”, eso es estadística básica. Ocultarlo, en cambio, es propaganda.
1
K
18
#8
ChatGPT
#6
pero propaganda
vuena
…
0
K
11
#1
Spermando
Prohibido fijarse.
1
K
16
#9
javibaz
Que empiecen a hablar de las drogas dentro de la ertzaintza. Me acuerdo de una vez que sus antidisturbios mataron a una persona y se presentaron, todos los ertzainas que estaban actuando ese día, en el juzgado depilados de arriba a abajo para no dar positivo en drogas.
0
K
16
#3
Joan_Pikutara
Puta basura voxera del PNV (y PSE-EE).
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si hemos llegado a esto es por dejadez y probablemente falta de medios en la justicia. Años de dejarlo correr llevan a estas cosas. Al menos no estamos como Bélgica
Que puta manía de la autodenominada "izquierda auténtica" de querer defender lo indefendible, esas paranoias del siglo XX les está costando las elecciones y que crezca la ultraderecha.
Es cuestión de tiempo. Tan solo cuestión de tiempo, que algunos se vean obligados a afrontar el problema seriamente.
La Ertzaintza solo ha dicho cuántos detenidos hay por origen, exactamente igual que hacen Francia, Alemania u Holanda desde hace décadas. ¿Sabes qué fomenta el racismo de verdad? Fingir que no pasa nada mientras un grupo que es el 1,7 % de la población acumula prácticamente las mismas detenciones que el resto entero. Eso no es “estigmatizar”, eso es estadística básica. Ocultarlo, en cambio, es propaganda.