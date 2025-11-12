edición general
Avalancha de críticas a la Ertzaintza por informar del origen de los detenidos: "Fomenta el racismo"

La Policía vasca se ha convertido en el primer cuerpo del Estado que informa sobre la procedencia de los arrestados, rompiendo así con el consenso que había hasta ahora con los medios.

vicvic #2 vicvic *
Si dato mata a relato y no nos va bien hay que matar al dato y ocultarlo para que nadie pueda reflexionar sobre el :troll:
Torrezzno #5 Torrezzno *
Pues que se vayan acostumbrando. El "buenismo" ya no existe ni en la izquierda. Lo vamos a ver en las siguientes elecciones como se ha visto ya en el resto de Europa. Ya veréis el PSOE en materia de inmigración, va a parecer Alianza Nacional.

Si hemos llegado a esto es por dejadez y probablemente falta de medios en la justicia. Años de dejarlo correr llevan a estas cosas. Al menos no estamos como Bélgica
#7 z1018
#5 ni buenismo ni malismo, sentido común.
Que puta manía de la autodenominada "izquierda auténtica" de querer defender lo indefendible, esas paranoias del siglo XX les está costando las elecciones y que crezca la ultraderecha.
Pertinax #4 Pertinax *
Mejor ocultarlo y que no se sepa, dónde vas a parar. ¿Quién necesita mirar hacia arriba?

Es cuestión de tiempo. Tan solo cuestión de tiempo, que algunos se vean obligados a afrontar el problema seriamente.
Carnedegato #6 Carnedegato
Claro, “fomenta el racismo” poner cifras reales… pero ocultarlas es “responsabilidad democrática”. Manual de la izquierda desde hace años: si los datos no encajan con el relato, se tapa el dato y se señala al mensajero.

La Ertzaintza solo ha dicho cuántos detenidos hay por origen, exactamente igual que hacen Francia, Alemania u Holanda desde hace décadas. ¿Sabes qué fomenta el racismo de verdad? Fingir que no pasa nada mientras un grupo que es el 1,7 % de la población acumula prácticamente las mismas detenciones que el resto entero. Eso no es “estigmatizar”, eso es estadística básica. Ocultarlo, en cambio, es propaganda.
ChatGPT #8 ChatGPT
#6 pero propaganda vuena
#1 Spermando
Prohibido fijarse.
javibaz #9 javibaz
Que empiecen a hablar de las drogas dentro de la ertzaintza. Me acuerdo de una vez que sus antidisturbios mataron a una persona y se presentaron, todos los ertzainas que estaban actuando ese día, en el juzgado depilados de arriba a abajo para no dar positivo en drogas.
#3 Joan_Pikutara
Puta basura voxera del PNV (y PSE-EE).
