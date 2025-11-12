edición general
La Ertzaintza destapa que han sido detenidos tantos magrebíes como españoles pese a ser el 1,7 % de la población

Entre los meses de enero y septiembre han sido detenidos en el País Vasco un total de 2.223 magrebíes por la comisión de delitos mientras que los españoles, vascos incluidos, han sido 2.266. Es decir, en el País Vasco se han detenido en los nueve primeros meses de 2025 tantos magrebíes como españoles a pesar de que los originarios del norte de África representan tan solo el 1,7 % de la población que reside en el País Vasco.

#5 #2 solo veo un trozo de la realidad, tenemos análisis por género? Y por capacidad económica? Por edad?
cenutrios_unidos
La realidad es rasista.
nemesisreptante
#2 solo veo un trozo de la realidad, tenemos análisis por género? Y por capacidad económica? Por edad?
nemesisreptante
#5 #3 y por qué no salen todos los datos? Dato mata relato pero te quedas con el primer dato que te gusta cuando lo que tienes que hacer es analizar estos datos a fondo.
Abril_2025
#26 El INE no ofrece datos de crímenes por capacidad económica. Solo por sexo y nacionalidad.
beltraneja
#14 Sí, por eso es tan impotante lo que dice #5. No dar todos los datos es una forma también de mirar para otro lado.
DrEvil
#5 Por género lo tienes en el enlace de #0, y sale que mujeres extranjeras han detenido a 334, mientras que nacionales 268.
Veamos, si las mujeres son ~50% de la población total, y las extranjeras son entre un 0% y un 1.7% (total de extranjeros)...

Así con cuatro números rápidos... me puedo equivocar, que alguien me corrija si es así, pero me salen: (334*100/ [0,1.7] )/(268*2)=[ 36.66, +inf ]
Yo calculo que a las mujeres extranjeras se las detiene como mínimo 36.66 veces más que a las…   » ver todo el comentario
nemesisreptante
#32 #42 #48 #35 de verdad que no os interesa ver estos datos ponderados por pobreza? o que pensais que si analizamos los crimernes cometidos por hombres de 40 a 50 con un rango salarial entre 20000 y 30000€ anuales los porcentajes van a ser esos?
DrEvil
#53 Eso se llama mover la portería. Tú lo pedías por género, porque creías que así los números no serían tan apabullantes contra tu sesgo.
Pues parece que no. Y claro, la población de inmigrantes de entre 40 y 50 con un salario medio-alto, pues es escasa.

Pero lo que le preocupa al español medio no es eso, es si su hija puede salir tranquila con sus amigas. O si a su abuela le van a dar un tirón al bolso, y encima de robarle va a tener lesiones. Y para saber eso, con estos números, nos hacemos una idea bastante aproximada del problema.
ElenaCoures1
#5 A mi me intentó robar el móvil un cayetano en Madrid con su americana de punto y su accesorio acolchado y un pelito de lo más mono
No le denuncié porque me sonrió amablemente y ahora veo que no estará en las estadísticas
Le haría falta para pagar el Tesla, pobrecillo
Leon_Bocanegra
#2 y feminista, por lo visto.
pensacola
#2 hay que manipularla
Antipalancas21
#10 El debate otro especialista en bulos, mentiras y facherio, noticia que huele muy mal.
1 K 31
Skiner
#2 #0 También hay que decir que los Policias/Ertzaintza paran inmensamente más a los "extranjeros/forasteros" (especialmente de otros colores) que al resto de la gente, para hacer controles, cacheos gratuitos, pedidas de documentación, etc.
Es un hecho no discutible.
omega7767
#14 recuerdo haber leido sobre eso hace más de una década en RU. Ciertos colectivos eran inspeccionados más a menudo que otros

Se forzó a los policías a hacer detenciones al azar, sin importar el aspecto, raza etc
plutanasio
#40 pues con la manada de violadores pakistaníes de niñas fue justo la revés. La policía miro a otro lado para no parecer racista
omega7767
#43 considerando que fueron mas de 1000 niñas abusadas/violadas, en un periodo de más de una década, yo no entiendo como puede haber pasado y que fuera causada de no ser vistos como racistas.....
plutanasio
#47 Her review also highlighted reluctance by the authorities to “examine the ethnicity of the offenders”, saying it was not racist to do so.

www.aljazeera.com/news/2025/6/17/what-is-the-casey-report-on-uk-groomi
Cincocuatrotres
#47 en esa dirección no existe el racismo
calde
#2 Es que igual había que detener a más españoles, empezando por M. Rajoy y por ese señor que amenazó al supremo con fugarse si no le dejaban vivir en paz.
1 K 23
cenutrios_unidos
#17 Ahí le has dao. O Campechaner primero.
sadcruel
#2 Más bien la realidad es clasista (o aporofóbica). Los magrebíes robarán/etc. por ser pobres extranjeros sin capacidad económica ni contactos de ayuda, no por ser negros.
plutanasio
#23 pues al que le doy dinero que está en el día al que voy a comprar le voy a decir que como es pobre que deje de pedir y se ponga a robar
GeneWilder
#34 O a violar.
vicvic
Si Publico diera esta noticia (no lo va a hacer) diría que es un zasca y que "dato mata a relato". :troll:
tpm1
#3 Público diría que los delitos de españoles e inmigrantes están al 50% pese a que la ultraderecha diga que los emigrantes cometen más delitos.
vicvic
#16 si, omitiran el % en cada grupo y todavía lo pondrían como una victoria de su discurso :-D
ElenaCoures1
#1 Mirad! Agamenón tenía razón
plutanasio
En delitos contra el patrimonio o la libertad sexual, hay varias tipologías donde se supera el 70%.

x.com/InigovanEyck/status/1988938824685350951
DatosOMientes
Por sus votos los conoceréis. ¡Ocúltese!
tk7000
Detenciones e investigaciones policiales. No condenas judiciales.
Estaría bien saber cuantas de esas detenciones e investigaciones han acabado con sentencia firme...............igual el dato no es tan "excitante" para el comando facha de menéame.
3 K 41
Fj_Bs
#18 asimismo es , detenido no es culpablidad , magrebíes no es una nacionalidad , los hay que son Españoles pero no quita algunos los han detenidos multiples veces .. del origen que sea
SegarroAmego
Segarro amego!!!

Que rasistas son los datos!!!
A mamarla
mis_cojones_en_bata
mientras que los españoles, vascos incluidos,

xD xD xD xD
tierramar
Y encima PSOE les va a meter cientos de inmigrantes más, en el macrocentro que están preparando en Vitoria. Y Alava ya es una provincia con un indice altisimo de delitos por extranjeros
plutanasio
Welcome refugees!!! xD xD xD xD xD
Carnedegato
Los datos son demoledores. Con solo un 1,7 % de la población, los magrebíes acumulan casi las mismas detenciones que todos los españoles juntos en el País Vasco. Eso es una tasa de criminalidad más de cuarenta veces superior. Y mientras tanto, la izquierda calla, protege el relato y mira hacia otro lado. Hablar de cifras es “fascismo”, pero ocultarlas es progresismo.
nemesisreptante
#6 si, es demoledor que me estés comparando jovenes magrebíes sintecho con señoras españolas de más de 80 años con abrigos de visón y que me lo metas todo en el mismo sarao, que pena de estudios es estadística os faltan
MIrahigos
#20 Bueno, entonces reconoces que tenemos un problema con los jóvenes magrebíes sin techo.

Ya es un paso adelante.

¿Y qué hacemos con ellos?

En mi opinión deportarlos a su país de origen.
Luiskelele
#20 y por qué tenemos que aguantar un joven sin techo de otro país que encima se dedica a delinquir?
Carnedegato
#20 No, lo demoledor es que cada vez que salen cifras objetivas, tengáis que inventaros el comodín de la abuela del visón. Las estadísticas se ajustan por edad y condiciones sociodemográficas, y aun así la tasa de delincuencia entre jóvenes magrebíes multiplica por veinte la media nacional. No lo dice “la ultraderecha”, lo dice el INE y el Ministerio del Interior. Negarlo no es progresismo, es infantilismo ideológico.
ElenaCoures1
#6 ¿No has visto las explicaciones tan concienzudas en los comentarios de más arriba?
Son pobres, no tienen ayudas y necesitan vivir
Les hemos fallado como sociedad
En realidad es nuestra culpa
¿Qué vamos a hacer para echarles un cable? :troll:
Vinsanity
Sin entrar en un debate más extenso sobre la inmigración, ¿no sería fácil ponerse de acuerdo para echar a los multirreincidentes? Vale que haya que ponerse de acuerdo con el país de origen, pero no entiendo que polémica tendría una medida así. De verdad que no entiendo como desde la izquierda al menos no se va de frente con esto.
Sariel
#37 Echar a los reincidentes es cosa de los jueces. Es eso la izquierda va de frente. La justicia en España es una mierda. Yo soy la izquierda :-P
manzitor
#37 Lo dices como si en España no se expulsara a delincuentes, sin rebuscar mucho en internet, solo en el primer trimestre de 2024, unos 2500.
tierramar
Igual hacen falta mas juzgados para echar a los multireincidentes.
Abril_2025
Así, mientras que este 2025 han sido detenidos 1.817 vascos, solo 449 detenidos procedían del resto de comunidades autónomas.

Los españoles de otras comunidades son unos ladrones.

Dato mata relato.

/s
poxemita
Bulaco, 2.266 es mayor que 2.223, han detenido a 43 españoles más, y seguro que con pulserita, votontos de Vox y que van a los toros. :troll:

Voto "Verdad incómoda" ya.
Blackat
Es racista decir la verdad. Por favor, dejad que cometan delitos a su aire...es todo muy chupiguay
MoñecoTeDrapo
En los detenidos puede haber un sesgo racista de los policías/ertzainas. ¿Qué hay de los condenados, en los que el sesgo que pueda haber está matizado por las pruebas condenatorias?
manzitor
#33 Y la falta de recursos para abogados, que los nacionales habitualmente sí tenemos. Ante un juez, no jugamos con las mismas cartas.
Luiskelele
#33 haberse criado en un entorno donde la mujer tiene poco más valor que un mueble tendrá algo que ver?? Me pinchan y no sangro.
Sariel
#36 No sé. Pero te aviso, llegue, vi y la vuelta me di :-P
Sariel
Bien, echemos a todos los inmigrantes. Así solucionaremos la mitad del problema. Aunque mejor, abogo por abolir la pobreza, pues seguro que casi el cien por cien son pobres :-P
Spermando
#11 El que estén sobrerrepresentados en los delitos contra la libertad sexual supongo que también es pobreza.
Sariel
#28 En ese caso puede ser la suma de dos problemas, la pobreza y la falta de una educación en el respecto a los demás. Pero te aseguro que la pobreza es un nexo común en casi todos los supuestos.
Spermando
#33 "la falta de una educación en el respecto a los demás"
Estás llegando, un poco más.
Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
Pepepistolas
eldebate.com tambien es de Vox , nazi, xenofobo, racista ,machista y todos los istas ?
