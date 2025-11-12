La Ertzaintza destapa que han sido detenidos tantos magrebíes como españoles pese a ser el 1,7 % de la población

Entre los meses de enero y septiembre han sido detenidos en el País Vasco un total de 2.223 magrebíes por la comisión de delitos mientras que los españoles, vascos incluidos, han sido 2.266. Es decir, en el País Vasco se han detenido en los nueve primeros meses de 2025 tantos magrebíes como españoles a pesar de que los originarios del norte de África representan tan solo el 1,7 % de la población que reside en el País Vasco.
Veamos, si las mujeres son ~50% de la población total, y las extranjeras son entre un 0% y un 1.7% (total de extranjeros)...
Así con cuatro números rápidos... me puedo equivocar, que alguien me corrija si es así, pero me salen: (334*100/ [0,1.7] )/(268*2)=[ 36.66, +inf ]
Yo calculo que a las mujeres extranjeras se las detiene como mínimo 36.66 veces más que a las… » ver todo el comentario
Pues parece que no. Y claro, la población de inmigrantes de entre 40 y 50 con un salario medio-alto, pues es escasa.
Pero lo que le preocupa al español medio no es eso, es si su hija puede salir tranquila con sus amigas. O si a su abuela le van a dar un tirón al bolso, y encima de robarle va a tener lesiones. Y para saber eso, con estos números, nos hacemos una idea bastante aproximada del problema.
No le denuncié porque me sonrió amablemente y ahora veo que no estará en las estadísticas
Le haría falta para pagar el Tesla, pobrecillo
Es un hecho no discutible.
Se forzó a los policías a hacer detenciones al azar, sin importar el aspecto, raza etc
www.aljazeera.com/news/2025/6/17/what-is-the-casey-report-on-uk-groomi
Estadísticas delictivas por motivo, lugar de nacimiento y sexo
x.com/InigovanEyck/status/1988938824685350951
Estaría bien saber cuantas de esas detenciones e investigaciones han acabado con sentencia firme...............igual el dato no es tan "excitante" para el comando facha de menéame.
Que rasistas son los datos!!!
www.instagram.com/metalocalipsis_/reel/DQ7IZxMjRPV/?s=09
Ya es un paso adelante.
¿Y qué hacemos con ellos?
En mi opinión deportarlos a su país de origen.
Son pobres, no tienen ayudas y necesitan vivir
Les hemos fallado como sociedad
En realidad es nuestra culpa
¿Qué vamos a hacer para echarles un cable?
Los españoles de otras comunidades son unos ladrones.
Dato mata relato.
Voto "Verdad incómoda" ya.
Estás llegando, un poco más.