La Ertzaintza destapa que han sido detenidos tantos magrebíes como españoles pese a ser el 1,7 % de la población

Entre los meses de enero y septiembre han sido detenidos en el País Vasco un total de 2.223 magrebíes por la comisión de delitos mientras que los españoles, vascos incluidos, han sido 2.266. Es decir, en el País Vasco se han detenido en los nueve primeros meses de 2025 tantos magrebíes como españoles a pesar de que los originarios del norte de África representan tan solo el 1,7 % de la población que reside en el País Vasco.