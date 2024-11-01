La mezcla de fentanilo, 'rebujito' y cocaína enfrenta a Cádiz a una nueva epidemia de droga

La provincia de Cadiz afronta la peor situación en más de 20 años. Diversos colectivos y funcionarios alertan de la expansión simultánea de tres amenazas: el aumento del tráfico y consumo de cocaína —favorecido por la sobreproducción y el bajo precio—, la aparición del rebujito (mezcla de cocaína y heroína) cada vez más pura y barata, y la entrada de fentanilo en cárceles gaditanas. Las fuerzas de seguridad advierten de un mercado muy atomizado y difícil de controlar, y de un impacto creciente entre jóvenes y personas reclusas.