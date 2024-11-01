edición general
La mezcla de fentanilo, 'rebujito' y cocaína enfrenta a Cádiz a una nueva epidemia de droga

La provincia de Cadiz afronta la peor situación en más de 20 años. Diversos colectivos y funcionarios alertan de la expansión simultánea de tres amenazas: el aumento del tráfico y consumo de cocaína —favorecido por la sobreproducción y el bajo precio—, la aparición del rebujito (mezcla de cocaína y heroína) cada vez más pura y barata, y la entrada de fentanilo en cárceles gaditanas. Las fuerzas de seguridad advierten de un mercado muy atomizado y difícil de controlar, y de un impacto creciente entre jóvenes y personas reclusas.

| etiquetas: cadiz , droga , epidemia
tul #1 tul
A quien se le ocurre joder el fenta con rebujito? xD
0 K 15
tul #4 tul
#3 alguno solo no es porque no falta droga en ninguna carcel
0 K 15
#5 Eukherio *
#4 Ya, ya si seguro que son un buen puñado, y después estarán los que no la mueven pero se desentienden del tema para evitar líos. Pero vamos, que en un entorno cerrado como el de una prisión si quisiesen no se movía ni un porro.
0 K 8
estemenda #6 estemenda
¿Rebujito? Al caballo con coca se lo ha llamado "speedball" de toda la vida.
0 K 12
ChatGPT #2 ChatGPT
Es tremendo que digan que en una cárcel no pueden controlar el tráfico de drogas… vaya cojonazos.
0 K 11
#3 Eukherio
#2 De primero de narco eso de tener a la poli en nómina. En las cárceles seguro que alguno de los guardias se saca más dinero moviendo droga que por la nómina.
0 K 8

