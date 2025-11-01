“Con medidas adecuadas, se puede encauzar el problema de la vivienda en dos o tres años”

edición general
José Manuel López Rodrigo (Madrid, 1966), ingeniero de formación, experto en Planificación y Urbanismo, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y actualmente director del Gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García (Más Madrid). Asegura que tenemos motivos para fabricar un relato mucho más esperanzador y empezar a cambiar las cosas. Acaba de publicar el libro "Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda" (Akal, 2025), una obra en la que se proponen soluciones realistas y argumentadas ante un problema que nos atañe a todos.

Exacto, clavando a los especuladores.

Pero si se hiciera habría miles de muertos de hambre aspirantes a duques que defenderían con su bilis el derecho de los señoritos.
#2 Pero clavándolos en la estaca
#2 exacto? has leído el artículo? extraes solo lo de los especuladores? de hecho, crees que se centran en eso las medidas?


estas son las medidas y mis comentarios:
Rehabilitación pública condicionada a que no haya viviendas vacías en el edificio. -> como lo haces? jodes a la comunidad porque un propietario lo tenga vacío?
Construcción industrializada y posibilidad de añadir plantas a edificios existentes. -> en dos años? imposible
Creación de una agencia pública de alquiler con…   » ver todo el comentario
#2 Lo que también haría falta arsnque la mayoría de votantes apoyase a partidos que aplicarían ese tipo de medidas y no a quienes defienden el modelo actual.

Y que los jueces no se liasen a tumbar gobiernos, eso es más difícil aún que lo anterior.
Motivos para fabricar un relato mas esperanzador xD
Otro que viene hablando "politiques", ya lo de poner las supuestas soluciones en un libro es el remate

Lo que hay que hacer es fabricar mas viviendas, y hacerlo a lo bestia, porque la poblacion esta creciendo como un cohete. España se pondra en 54 millones de habitantes en algun momento de la proxima decada
Para INTENTAR acabar con el problema de la vivienda el ppxsoe tendria que ser el partido minoritario en el gobierno. Mientras la santisima dualidad de los de siempre tenga poder, especular con el ladrillo seguira siendo una forma de vida y las modificaciones que acepten de sus socios seran mera cosmetica.
Por supuesto cualquier escision radical de los partidos matriz ni siquiera cuenta para esta hipotesis irrealizable.

Esto es viejo, pero no ha cambiado gran cosa. Las deudas hay que pagarlas y no solo economicamente;  media
O construyes más, acorde al crecimiento de la demanda, o, tarde o temprano, se vuelve un buen negocio.

Y, cuando se vuelve un buen negocio, los que tienen dinero para invertir en algo, se meten. Con más o menos trabas, se meten.
Yo empezaría por cortar el acceso a la compra de vivienda de fondos especuladores sino el mercado de alquiler se va a tomar por culo como ya está pasando
Alheluya. El iluminado que faltaba. Un rojeras con una utopía realizable en un plis.... si es que hay que reírse.... :troll:
