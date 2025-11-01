“Con medidas adecuadas, se puede encauzar el problema de la vivienda en dos o tres años”

José Manuel López Rodrigo (Madrid, 1966), ingeniero de formación, experto en Planificación y Urbanismo, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y actualmente director del Gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García (Más Madrid). Asegura que tenemos motivos para fabricar un relato mucho más esperanzador y empezar a cambiar las cosas. Acaba de publicar el libro "Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda" (Akal, 2025), una obra en la que se proponen soluciones realistas y argumentadas ante un problema que nos atañe a todos.