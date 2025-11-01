“Con medidas adecuadas, se puede encauzar el problema de la vivienda en dos o tres años”

José Manuel López Rodrigo (Madrid, 1966), ingeniero de formación, experto en Planificación y Urbanismo, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y actualmente director del Gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García (Más Madrid). Asegura que tenemos motivos para fabricar un relato mucho más esperanzador y empezar a cambiar las cosas. Acaba de publicar el libro "Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda" (Akal, 2025), una obra en la que se proponen soluciones realistas y argumentadas ante un problema que nos atañe a todos.
Pero si se hiciera habría miles de muertos de hambre aspirantes a duques que defenderían con su bilis el derecho de los señoritos.
estas son las medidas y mis comentarios:
Rehabilitación pública condicionada a que no haya viviendas vacías en el edificio. -> como lo haces? jodes a la comunidad porque un propietario lo tenga vacío?
Construcción industrializada y posibilidad de añadir plantas a edificios existentes. -> en dos años? imposible
Creación de una agencia pública de alquiler con… » ver todo el comentario
Y que los jueces no se liasen a tumbar gobiernos, eso es más difícil aún que lo anterior.
Otro que viene hablando "politiques", ya lo de poner las supuestas soluciones en un libro es el remate
Lo que hay que hacer es fabricar mas viviendas, y hacerlo a lo bestia, porque la poblacion esta creciendo como un cohete. España se pondra en 54 millones de habitantes en algun momento de la proxima decada
Por supuesto cualquier escision radical de los partidos matriz ni siquiera cuenta para esta hipotesis irrealizable.
Esto es viejo, pero no ha cambiado gran cosa. Las deudas hay que pagarlas y no solo economicamente;
Y, cuando se vuelve un buen negocio, los que tienen dinero para invertir en algo, se meten. Con más o menos trabas, se meten.