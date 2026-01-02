Más de un millón de catalanes, el 13% de la población, cae en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: "después ya no me queda nada"

Cáritas, que califica la situación de “insostenible”, exige políticas públicas urgentes e impulsar el Pacto de Estado por la Vivienda, la ley contra el sinhogarismo y la prestación universal por crianza. Cada vez más familias quedan atrapadas por el coste de la vivienda y la precariedad laboral. “Hay dos grandes motores que se entrelazan entre sí y que generan esta exclusión social: la vivienda y el mercado laboral”. Un 38% de la población catalana ocupada se encuentre en situación de precariedad.