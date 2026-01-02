edición general
Más de un millón de catalanes, el 13% de la población, cae en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: "después ya no me queda nada"

Más de un millón de catalanes, el 13% de la población, cae en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: "después ya no me queda nada"

Cáritas, que califica la situación de “insostenible”, exige políticas públicas urgentes e impulsar el Pacto de Estado por la Vivienda, la ley contra el sinhogarismo y la prestación universal por crianza. Cada vez más familias quedan atrapadas por el coste de la vivienda y la precariedad laboral. “Hay dos grandes motores que se entrelazan entre sí y que generan esta exclusión social: la vivienda y el mercado laboral”. Un 38% de la población catalana ocupada se encuentre en situación de precariedad.

vviccio #3 vviccio
Son décadas votando por partidos vasallos de los rentistas.
Paisos_Catalans #5 Paisos_Catalans *
El rentismo con viviendas, debe ser por vicio, no por negocio. Debemos tasarlo tanto, que no salga a cuenta si no se hace a través de la agencia local de alquileres, a precio tasado. El oficio de "especulador de viviendas" debe ser extinguido.
#2 Icelandpeople
Bah, un millón no es nada.

Cuando lleguen a 5 que avisen.
asola33 #6 asola33
Caritas informa y se queja. ¿No tenemos partidos políticos para esas cosas?
#7 BoosterFelix
¿Tiene este periódico algún problema con la pobreza? Porque eso sería aporofobia, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está tomando por…   » ver todo el comentario
#8 BoosterFelix
#7 No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.

Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos…   » ver todo el comentario
#1 cocococo
A disfrutar de lo votado y lo abstenido.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
"Catalana"
