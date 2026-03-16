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Más de 600 marineros duermen en el suelo después del incendio que duró más de 30 horas en el portaaviones USS Gerald Ford [eng]

Los marineros a bordo del USS Gerald R. Ford (CVN-78), que está entrando en su décimo mes de despliegue, lucharon contra las llamas a bordo del portaaviones la semana pasada durante más de 30 horas, después de que un pequeño incendio que comenzó en la lavandería principal del barco se extendiera a través de la ventilación a varias otras áreas del barco, incluidos varios camarotes, y más de 600 marineros y otros miembros de la tripulación perdieron sus camas en el incendio y desde entonces han estado durmiendo en el suelo por todo el barco,

| etiquetas: geopolítica , guerra , militar , inteligencia , información
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4 comentarios
3 1 0 K 53 actualidad
alehopio #3 alehopio *
Y ahora está a más de 1000 km de la costa de Irán porque es lo mejor para que no haya más incendios a bordo.

www.escenariomundial.com/2026/03/16/mientras-la-guerra-con-iran-se-int
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Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
¿Un incendio en la lavanderia? Ya es casualidad que coincidiese en el tiempo con esos ataques de Iran que nunca existieron y mucho menos alcanzaron al portaaviones... :tinfoil:
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millanin #2 millanin
Que casualidad. Un incendio en la lavandería. Seguro que fueron las pelusas de la secadora.
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menéame