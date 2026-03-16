Más de 600 marineros duermen en el suelo después del incendio que duró más de 30 horas en el portaaviones USS Gerald Ford [eng]

Los marineros a bordo del USS Gerald R. Ford (CVN-78), que está entrando en su décimo mes de despliegue, lucharon contra las llamas a bordo del portaaviones la semana pasada durante más de 30 horas, después de que un pequeño incendio que comenzó en la lavandería principal del barco se extendiera a través de la ventilación a varias otras áreas del barco, incluidos varios camarotes, y más de 600 marineros y otros miembros de la tripulación perdieron sus camas en el incendio y desde entonces han estado durmiendo en el suelo por todo el barco,