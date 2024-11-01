edición general
Mariló Montero dice en Telemadrid que Pedro Sánchez es un "dictador" y provoca las risas: "También piensa que el cáncer se cura chupando un limón"

La cosa es tan esperpéntica que solo puede analizarse desde el humor. Mariló Montero ha aparecido llamando "dictador" a Pedro Sánchez en la televisión pública madrileña, mientras de fondo el presidente aparecía en una pantalla gigante caricaturizado como un soldado en una trinchera. Para más bochorno, mientras hablaba, unas letras en la pantalla anunciaban una entrevista con un hijo del "teniente coronel" Tejero. This is Telemadrid, amigos.

fareway #1 fareway *
¿Por qué sale "gratis" decir esto en televisión? Si alguien dijera en antena que Montero se dedica a vender droga en la esquina de su casa, ¿lo aceptaría de buena gana y pondría la otra mejilla o tiraría de querella?
Dene #5 Dene
#1 eso es una falacia... como se te ocurre decir que vende droga en la esquina? Es para consumo propio!! En la esquina de TeleMadriz hace otros bisnes
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
Seguro que lo dijo en un debate plural, dando derecho a otra opinión, como los que hay en Telemadrid.
#7 concentrado
Y no han puesto imágenes de toros porque hoy llueve en Madrid :troll:
pepel #9 pepel
En mnm también ha causadio risa. Pobre Mariló.
hazardum #3 hazardum
Si fuera un dictador, supongo que los franquistas le votarían, por ser de los suyos :troll:

Habra cosas para criticar a Pedro Sanchez y con razón, pero decir sandeces y ataques personales solo retrata a quien las dice.
Fj_Bs #8 Fj_Bs
#3 Si fuera un dictador, seria despedida la tal ; María Dolores Leonor Montero Abárzuza,
JackNorte #2 JackNorte
Los titeres actuan para lo que les pagan , esta señora lo haria gratis pero esta ahi cobrando y no dice lo contrario, en el contrato no creo que les haga falta explicar con quien debe meterse o quien debe insultar mintiendo , ni diciendo la verdad.
Telemadrid , la television libre de ideologia xD
#6 Piscardomorao
Pues vaya dictadura tan cutre que ni siquiera son de capaces de censurar como dios manda, y encima después no la meten en la carcel ni la torturan en una comisaría y la hacen "desaparecer" luego.
Franco era mucho mejor dictador que Sanchez....
