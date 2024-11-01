Mariló Montero dice en Telemadrid que Pedro Sánchez es un "dictador" y provoca las risas: "También piensa que el cáncer se cura chupando un limón"

La cosa es tan esperpéntica que solo puede analizarse desde el humor. Mariló Montero ha aparecido llamando "dictador" a Pedro Sánchez en la televisión pública madrileña, mientras de fondo el presidente aparecía en una pantalla gigante caricaturizado como un soldado en una trinchera. Para más bochorno, mientras hablaba, unas letras en la pantalla anunciaban una entrevista con un hijo del "teniente coronel" Tejero. This is Telemadrid, amigos.
| etiquetas: mariló montero , pedro sánchez
Habra cosas para criticar a Pedro Sanchez y con razón, pero decir sandeces y ataques personales solo retrata a quien las dice.
Telemadrid , la television libre de ideologia
Franco era mucho mejor dictador que Sanchez....