Maribel Vilaplana reaparece diez meses después de la dana en una entrevista sobre el Levante UD y enciende las redes

La portavoz del equipo valenciano no se ha pronunciado sobre el encuentro que mantuvo con Mazón, aun cuando todavía sigue sin conocerse cuánto rato pasaron almorzando en el restaurante de El Ventorro, donde -siempre según las fuentes de la Generalitat- se le ofreció dirigir la televisión pública À Punt. Los usuarios reprochan a la periodista que no revele lo que sucedió en ese encuentro y por qué Mazón no reaccionó mientras las poblaciones de Utiel-Requena, la Ribera, la Hoya de Buñol y l'Horta eran arrasadas por una dana sin precedentes.
| etiquetas: maribel vilaplana , dana , entrevista , levante ud
Pero es que la moza está para unos cuantos Ventorros.
Y luego está lo de que le hallan ofrecido un cargo que sabe que no le pueden dar a dedo. Si lo rechazó perfecto (igual más por el escándalo de la Dana, que quizá porque ella así lo quisiese), pero de haberlo aceptado en algún momento, la convertiría en… » ver todo el comentario