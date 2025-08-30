edición general
Maribel Vilaplana reaparece diez meses después de la dana en una entrevista sobre el Levante UD y enciende las redes

La portavoz del equipo valenciano no se ha pronunciado sobre el encuentro que mantuvo con Mazón, aun cuando todavía sigue sin conocerse cuánto rato pasaron almorzando en el restaurante de El Ventorro, donde -siempre según las fuentes de la Generalitat- se le ofreció dirigir la televisión pública À Punt. Los usuarios reprochan a la periodista que no revele lo que sucedió en ese encuentro y por qué Mazón no reaccionó mientras las poblaciones de Utiel-Requena, la Ribera, la Hoya de Buñol y l'Horta eran arrasadas por una dana sin precedentes.

#2 To_lo_loco
Es increíble que no haya dimitido el susodicho.

Pero es que la moza está para unos cuantos Ventorros.
#3 Supercinexin
#2 Menuda MILF, en efecto. Si yo fuera jurado popular, absolvería a Mazón por éste hecho.
#6 calde
#4 #2 Es que ella tampoco está libre de culpa. Es demasiado relevante lo que pasó allí, como para que esta persona no sea llevada ante el juez, por lo menos como testigo para contar lo que pasó. Pero eso de callárselo, no puede ser aceptable.

Y luego está lo de que le hallan ofrecido un cargo que sabe que no le pueden dar a dedo. Si lo rechazó perfecto (igual más por el escándalo de la Dana, que quizá porque ella así lo quisiese), pero de haberlo aceptado en algún momento, la convertiría en…   » ver todo el comentario
#9 Borgiano
#6 Hombre, tendrán que llamarla primero a declarar, digo yo
#1 camvalf
No se sabe el tiempo que estuvieron allí ni se sabe el menú de la comida, mucho tiene que ocultar esa moza.
#5 Grahml
Que pena que no escogieran ir a un concierto de Coldplay.
#4 gelatti
Espero que consiguiera el puesto que tanto esfuerzo le costó.
#7 SuperMichiron
#4 Está cumpliendo con el acuerdo. Mantiene la boca cerrada y reaparece en la escena pública poco a poco, en sitios muy controlados donde no le van a preguntar nada, hasta que le den el nuevo carguito. CÓMPLICE.
#8 pitercio
Desde el silencio 220 muertos la contemplan.
