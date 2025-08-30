Maribel Vilaplana reaparece diez meses después de la dana en una entrevista sobre el Levante UD y enciende las redes

La portavoz del equipo valenciano no se ha pronunciado sobre el encuentro que mantuvo con Mazón, aun cuando todavía sigue sin conocerse cuánto rato pasaron almorzando en el restaurante de El Ventorro, donde -siempre según las fuentes de la Generalitat- se le ofreció dirigir la televisión pública À Punt. Los usuarios reprochan a la periodista que no revele lo que sucedió en ese encuentro y por qué Mazón no reaccionó mientras las poblaciones de Utiel-Requena, la Ribera, la Hoya de Buñol y l'Horta eran arrasadas por una dana sin precedentes.