MAR a Amador tras la sentencia: “Felicidades, les has destrozado”

Víctimas en el PP del jefe de gabinete de Ayuso aseguran que ahora Rodríguez “no tiene límites ni filtro”

| etiquetas: mar , amador , madrid , quirón , pp
11 comentarios
Comentarios destacados:      
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Ls infección del PP en los órganos del Estado es incompatible con la democracia y el estado de derecho.

Han convertido a España en su monarquía bananera.

La condena sin sentencia al fiscal ha abierto los ojos sobre la gravedad de la infección.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano *
#2 La condena sin sentencia al fiscal ha abierto los ojos sobre la gravedad de la infección

Para una parte de la sociedad esto ya era evidente. Las "cloacas de interior" contra indepes y Podemos sacó a la luz una forma de actuar que hasta entonces era más discreta o pasaba más desapercibida. Y muchos que hoy se rasgan las vestiduras prefirieron cargar contra quienes lo señalaban porque políticamente les resultaba rentable pese a los avisos de que la derecha no se iba a detener ahí.

Ponerse de perfil cuando se cometen barbaridades desde las instituciones contribuye a perpetuarlas.
RamonMercader #8 RamonMercader
#2 pues si, que el fiscal general utilice su puesto para atcar a ciudadanos particulares con objetivo de dañar a un rival político es muy muy grave.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Un HP alcohólico, felicitando a un ladron confeso.
#1 Klamp
El límite es lo que aguante su hígado.
Imag0 #9 Imag0
La mayor victoria de la ultraderecha a nivel MUNDIAL es hacernos creer en la justicia mientras ellos hacen lo que les sale de los cojones día sí y día también.
ochoceros #11 ochoceros
#9 Basta ver la colección de pufos DIARIOS que tiene el PP durante décadas sin que lo califiquen de organización criminal con ánimo de delinquir. Son todos casos aislados. Miles de ellos.

Es como la iglesia con cientos de miles de casos de pederastia abusando de menores, y cogiendo cada vez más cuota del sistema educativo.

Poco nos pasa para las tragaderas que tenemos, que mantenemos a dos reyes a la vez pese al historial delictivo que hay detrás de dicha familia.
ipanies #6 ipanies
El PP es MAR hace tiempo y por eso se lo va a merendar Vox. Entre Abascal y MAR, si yo fuera facha, delincuente o anormal, no tendría dudas.
#10 tierramar
Lo que MAX ha destrozado son las mismas bases de la democracia: la admisión en sus declaraciones en sede judicial de que miente; sin consecuencias para él, pero con graves consecuencias para el Estado de derecho:. Si las mentiras valen frente la justicia, ¿qué defensa nos queda a los ciudadanos y al pais? Y la falta de confianza de los ciudadanos en las Instituciones
#5 guillersk *
Tiene que estar empalmado desde el martes.
Ankor #7 Ankor
Esto es prevaricacion al usar recursos publicos para un particular.
