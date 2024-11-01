edición general
La Luna está muy lejos, y Elon Musk se desespera: el cohete Starship mejorado de SpaceX explota antes de despegar

Una nueva explosión del cohete Starship vuelve a poner en entredicho los planes de Elon Musk para llevar astronautas a la Luna. Blue Origin espera en el banquillo. Poco ha durado la alegría en SpaceX, tras completar con éxito una misión de prueba con el cohete Starship V2. El primer test con el propulsor del nuevo Starship V3, ha terminado en explosión. El Starship V3, en teoría, es una versión mejorada, más grande, más potente y más estable que el cohete anterior, pero su primer test ha acabado en llamas, sin ni siquiera darles tiempo a ......

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En incidente supone un grave contratiempo para los planes de Elon Musk de llevar astronautas a la Luna. El anterior administrador interino de la NASA, Sean Duffy, ya dijo hace unas semanas que podrían darle el contrato a Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos.
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Elon Musk quiere esta en todo, en el coche eléctrico, los cohetes espaciales, los satélites de comunicaciones, Neuralinkhasta implantes cerebrales, X (antes conocido como Twitter), ha llegado a estar en el Gobierno de Trump, , pero no todo puede salir bien.
#3 La_fruta_de_ayuso
Jajajaj
