La Luna está muy lejos, y Elon Musk se desespera: el cohete Starship mejorado de SpaceX explota antes de despegar  

Una nueva explosión del cohete Starship vuelve a poner en entredicho los planes de Elon Musk para llevar astronautas a la Luna. Blue Origin espera en el banquillo. Poco ha durado la alegría en SpaceX, tras completar con éxito una misión de prueba con el cohete Starship V2. El primer test con el propulsor del nuevo Starship V3, ha terminado en explosión. El Starship V3, en teoría, es una versión mejorada, más grande, más potente y más estable que el cohete anterior, pero su primer test ha acabado en llamas, sin ni siquiera darles tiempo a ......