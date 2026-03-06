Kim Jong-un respalda a Teherán y advierte: Corea del Norte está lista para entrar en guerra contra Estados Unidos [eng]

Pionyang condena los ataques estadounidenses e israelíes como una agresión ilegal, lo que aumenta el temor de que el conflicto en Oriente Medio se extienda a una confrontación global. Según Reuters, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte calificó los ataques israelíes contra Irán y la operación militar estadounidense como "agresión ilegal", acusando a Washington y Tel Aviv de violar la soberanía iraní y de llevar a la región hacia una peligrosa confrontación. Los analistas afirman que el lenguaje inusualmente fuerte indica ...