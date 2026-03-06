edición general
32 meneos
68 clics

Kim Jong-un respalda a Teherán y advierte: Corea del Norte está lista para entrar en guerra contra Estados Unidos [eng]

Pionyang condena los ataques estadounidenses e israelíes como una agresión ilegal, lo que aumenta el temor de que el conflicto en Oriente Medio se extienda a una confrontación global. Según Reuters, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte calificó los ataques israelíes contra Irán y la operación militar estadounidense como "agresión ilegal", acusando a Washington y Tel Aviv de violar la soberanía iraní y de llevar a la región hacia una peligrosa confrontación. Los analistas afirman que el lenguaje inusualmente fuerte indica ...

| etiquetas: geoestrategia , guerra , información , militar , aliados
28 4 1 K 439 actualidad
11 comentarios
28 4 1 K 439 actualidad
Comentarios destacados:      
pitercio #4 pitercio *
If you tolerate this, then your children will be next.
9 K 121
#11 TheGreatDoc
#4 will be next, will be next, wil be neeeeeeext
0 K 6
#5 utópicotipico *
Esta el amado lider calentando en la banda, por si toca salir a jugar :troll:
4 K 57
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Que ya tenemos pelota, que no queremos jugar contigo pesado.
2 K 48
alehopio #2 alehopio
<< Para Corea del Norte, la crisis tiene implicaciones estratégicas más profundas. Pyongyang ha argumentado durante mucho tiempo que las intervenciones militares estadounidenses demuestran por qué los países deben mantener una sólida capacidad de disuasión. La guerra en Irán está siendo seguida de cerca por analistas norcoreanos que ven paralelismos con sus propias preocupaciones de seguridad.

El gobierno de Kim Jong-un ha mostrado previamente su disposición a aumentar la preparación…   » ver todo el comentario
2 K 43
Bapho #9 Bapho
Éramos pocos...
1 K 28
vviccio #10 vviccio
Está deseando bombardear las bases de EEUU en Corea del Sur.
1 K 27
Alakrán_ #7 Alakrán_
Este se siente marginado, quiere su momento de gloria.
1 K 23
azathothruna #8 azathothruna *
El gordito kim subira de popularidad internacional en el momento en que empiece a cargarse a zionistas
0 K 20
pax0r #3 pax0r
angelico kim que no le dejan tirar petardos
0 K 9

menéame