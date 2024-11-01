Jeffrey Epstein afirmó que Bill Gates contrajo una ETS con "chicas rusas" y luego sugirió darle antibióticos en secreto su esposa Melinda [ENG]

Bill Gates contrajo una enfermedad de transmisión sexual con rusas y pidió antibióticos para dárselos a escondidas a su esposa Melinda, según alegan nuevos archivos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia. El financiero hizo estas asombrosas afirmaciones en correos de 2013. En el mensaje arremetía contra Gates por poner fin a su amistad y decía: “Para empeorar las cosas luego me imploras que por favor borre los correos de tu ETS, tu petición de que te antibióticos para darle a Melinda y la descripción de tu pene"
Estos ricos hablan de cosas muy raras en sus correos.
Ojalá se hubiese equivocado y lo hubiese mandado al buzón de correo de todos los empleados de Microsoft.
Esto lo escribe el señor epstein. Un poco artificial, ¿no? Como:
"Ah, recuerdo aquella juerga en las vegas con kilos de farlopa aún manchada de sangre de los niños que la transportaron en el vuelo donde me prometiste no volver a acostarte con enanos indígenas disfrazados de enfermera, y sin embargo a la noche siguiente lo hiciste. Cómo eres, Bill, cómo eres."
Uno esperaría que con la cantidad de pasta que tienen MÍNIMO se gastarían en tener un buen coach para esas situaciones, pero no. Así de impunes deben de sentirse.