Jeffrey Epstein afirmó que Bill Gates contrajo una ETS con "chicas rusas" y luego sugirió darle antibióticos en secreto su esposa Melinda [ENG]

Bill Gates contrajo una enfermedad de transmisión sexual con rusas y pidió antibióticos para dárselos a escondidas a su esposa Melinda, según alegan nuevos archivos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia. El financiero hizo estas asombrosas afirmaciones en correos de 2013. En el mensaje arremetía contra Gates por poner fin a su amistad y decía: “Para empeorar las cosas luego me imploras que por favor borre los correos de tu ETS, tu petición de que te antibióticos para darle a Melinda y la descripción de tu pene"

cocolisto
No creo que Bill, el propietario de Windows, fuera primera vez que tratara con los virus.
knzio
#3 tenía que haber puesto en copia a John McAfee que de virus y de juergas controlaba de cojones
mente_en_desarrollo
y la descripción de tu pene

o_o o_o
Estos ricos hablan de cosas muy raras en sus correos.

Ojalá se hubiese equivocado y lo hubiese mandado al buzón de correo de todos los empleados de Microsoft.
#5 Luiskelele
#2 yo lo más raro que veo es que el mail se lo mando a si mismo, según pone
#11 Carapedo
Si tienen eso de Bill Gates, imaginad lo que debe haber de Trump.
camvalf
Pero en qué quedamos ¿existen o no existe esos archivos? A TACO cada vez se le ve más en plumero
letra
Lo de la pedofilia, son sus costumbres y hay que respetarlas.
2 K 30
Verdaderofalso
#1 pero seguimos sin publicar la lista como les exige la ley
letra
#8 La publica la revista Forbes cada vez que se hacen listas de algo, como bien dijo El Mundo Today ;) Y luego están las listas electorales, que también hay que tener en cuenta xD
#27 cybermouse
#8 Calla, calla ¿que quieres la IIIWW?
#12 Tr13ce
Lo de que Epstein era un tipo puesto ahí por el Mossad ni cotiza.
2 K 30
johel
#12 Por lo visto tenia dos pasaportes norteamericanos con dos identidades diferentes "legales" y llevaba utilizando ambos durante la mayor parte de su vida, cosa que no tenian ni los espias en los 60. El tipo estaba muy por encima de los "james bonds" de las peliculas e infinitamente por encima del hijo de puta malvado de gama alta.
obmultimedia
#14 Epstein cumplía todos los deseos mas viciosos y depravados de los famosos, el a escondidas seguramente los grababa y lo documentó todo para poderlo usar como chantaje y asi tenerlos a todos bien atados de los huevos.
ACEC
todo eso de Guillermo y ni una sola aparición de Trump en los nuevos documentos... que curioso... o quizás ya han arreglado el "bug" que permitía buscar la palabra "Trump" añadiendo un espacio
2 K 28
alhambre
> “Para empeorar las cosas luego me imploras que por favor borre los correos de tu ETS, tu petición de que te antibióticos para darle a Melinda y la descripción de tu pene"

Esto lo escribe el señor epstein. Un poco artificial, ¿no? Como:

"Ah, recuerdo aquella juerga en las vegas con kilos de farlopa aún manchada de sangre de los niños que la transportaron en el vuelo donde me prometiste no volver a acostarte con enanos indígenas disfrazados de enfermera, y sin embargo a la noche siguiente lo hiciste. Cómo eres, Bill, cómo eres."
avalancha971
Me imagino que tendría que recurrir a Epstein después de que se "suicidara" el creador del antivirus McAfee... Y Epstein acabó igualmente "suicidado".
obmultimedia
Vaya vaya, asi que lo de la filantropia de Gates conlleva un lado muy oscuro y turbio.
#23 josejon
Acaban antes divulgando la lista de los que no estuvimos allí.
Maki_Hirasawa
Seguimos esperando a que los suelten. Pero vamos a esperar sentados me temo.
Bombástico
Y parecía tonto el Gates este.
woody_alien
#19 Sep ...  media
Arkhan
#21 Maldito y sensual magnate tecnológico.
fendet
No van a publicar nada, porqué se les caería el chiringuito mucho me temo que no va a pasar.
obmultimedia
#13 Os imaginais que en esa lista completa este el rey emérito?
Glidingdemon
Salir seguro que sale toda la mierda y mas, pero será cuando el hideputa ya sea nada mas que abono, solo con la cantidad de enemigos que se está haciendo, y siendo como son esta gente, no lo dudo ni un poquito. Pero vamos que todos los buitres que pululando a su alrededor son de la misma cabaña, esa gentuza debe de dar asco solo arrimarte a ellos.
#22 Nobodyatall
Pedrito Puertas, el buen samaritano que tantas lecciones de moral da desde su atalaya
CheliO_oS
¿Me estás diciendo que uno de los tipos más ricos del planeta necesita a un pedófilo para que le consiga antibióticos? ¬¬
caramelosanto
Hay una entrevista donde le preguntan a Bill sobre Epstein, NUNCA vi a alguien de la élite ponerse TAN NERVIOSO en público cuando le preguntan sobre el tema.

Uno esperaría que con la cantidad de pasta que tienen MÍNIMO se gastarían en tener un buen coach para esas situaciones, pero no. Así de impunes deben de sentirse.
