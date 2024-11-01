Jeffrey Epstein afirmó que Bill Gates contrajo una ETS con "chicas rusas" y luego sugirió darle antibióticos en secreto su esposa Melinda [ENG]

Bill Gates contrajo una enfermedad de transmisión sexual con rusas y pidió antibióticos para dárselos a escondidas a su esposa Melinda, según alegan nuevos archivos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia. El financiero hizo estas asombrosas afirmaciones en correos de 2013. En el mensaje arremetía contra Gates por poner fin a su amistad y decía: “Para empeorar las cosas luego me imploras que por favor borre los correos de tu ETS, tu petición de que te antibióticos para darle a Melinda y la descripción de tu pene"