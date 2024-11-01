edición general
Israel y Marruecos firman el plan de trabajo militar para 2026

Representantes de Marruecos y de Israel han firmado este lunes en Tel Aviv el plan de trabajo militar bilateral de 2026, según han informado las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) en un comunicado.

Mark_ #2 Mark_
No tiene nada que ver (bueno, más o menos si) pero durante las campanadas me di cuenta que Israel tiene metidas las zarpas incluso en las campanadas de Canarias a través de Moroccanoil, la misma compañía con la que financian Eurovisión.

Hasta ahí los tenemos.
Tkachenko #1 Tkachenko
El sátrapa lamebotas de los yankis no puede dar más asco :ffu:
Herumel #3 Herumel
#1 Bueno y los propios Marroquies, que muy y mucho musulmanes, pero bailan como perros en cuanto se les enseña el pan.

El resto del mundo también bailamos por lo mismo. Solo que no nos damos golpes en el pecho.
Tkachenko #4 Tkachenko
#3 por favor...:palm:
#5 guillersk
#1 Si no es vonderlayen...
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
¡Nuestros amigos y aliados!
#7 Poligrafo
Me interesa saber que opina de esto el Babascal.
cutty #8 cutty
#7 Pues que está deseando que venga Bibi, acompañado de la guardia mora, a reconquistar España y de paso enseñarle a las rojas lo que es un hombre de verdad.
