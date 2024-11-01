Irán se preparó años para esta guerra: cómo es la estrategia que está complicando los cálculos de EE.UU

Dos semanas después del inicio de la guerra de Irán, el conflicto no avanza como esperaba Trump. Pese al asesinato del líder Ali Khamenei y de decenas de altos cargos, Teherán mantuvo el control, nombró sucesor y activó planes de reemplazo. Ha golpeado bases de EE. UU., dañado radares y bloqueado el estrecho de Ormuz, disparando el petróleo. También usa milicias aliadas en la región, mientras los hutíes de Yemen siguen al margen de momento como posible último recurso para ampliar el caos en el comercio mundial y presionar a Washington.