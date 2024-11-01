Irán se preparó años para esta guerra: cómo es la estrategia que está complicando los cálculos de EE.UU

Dos semanas después del inicio de la guerra de Irán, el conflicto no avanza como esperaba Trump. Pese al asesinato del líder Ali Khamenei y de decenas de altos cargos, Teherán mantuvo el control, nombró sucesor y activó planes de reemplazo. Ha golpeado bases de EE. UU., dañado radares y bloqueado el estrecho de Ormuz, disparando el petróleo. También usa milicias aliadas en la región, mientras los hutíes de Yemen siguen al margen de momento como posible último recurso para ampliar el caos en el comercio mundial y presionar a Washington.
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Básicamente el plan era, más o menos: "son moros, o sea vamos, metemos unos cuantos bombardeos de alfombra que reducimos sus principales ciudades a escombros, matamos a su líder, y ya se empiezan a matar entre ellos y simplemente regamos de armas a la facción que esté más dispuesta a regalarnos el control del país. Easy peasy, lemon squeeze".
No les ha salido bien. Como… » ver todo el comentario
Recuerda a España en la primera guerra mundial, que era neutral y comerciaba con todos los países.
Que conste que a mi me gustaría que Israel tuviera las mismas sanciones que Rusia o más. Por lo que no me gusta el papel de la UE.
Ni punto de comparación, vamos.
Y otra cosa es que China, o Brasil, o Nigeria, o India, o Pakistán, o Indonesia...… » ver todo el comentario
No hay que hacer embargos comerciales a países genocidas
Vamos eso es lo que se deduce de tu comentario.