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Irán se preparó años para esta guerra: cómo es la estrategia que está complicando los cálculos de EE.UU

Irán se preparó años para esta guerra: cómo es la estrategia que está complicando los cálculos de EE.UU

Dos semanas después del inicio de la guerra de Irán, el conflicto no avanza como esperaba Trump. Pese al asesinato del líder Ali Khamenei y de decenas de altos cargos, Teherán mantuvo el control, nombró sucesor y activó planes de reemplazo. Ha golpeado bases de EE. UU., dañado radares y bloqueado el estrecho de Ormuz, disparando el petróleo. También usa milicias aliadas en la región, mientras los hutíes de Yemen siguen al margen de momento como posible último recurso para ampliar el caos en el comercio mundial y presionar a Washington.

| etiquetas: irán , estrategias , estados unidos , petroleo , ormuz
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
manuelpepito #1 manuelpepito
Los cálculos de EEUU son ningunos. Creo que lo único que medio les cogió desprevenidos a los iraníes fue que atacarán mientras estaban negociando, los yanquis son basura pero nadie se pensaba que fueran tan basura. Y da la sensación que el ritmo de la guerra lo están marcando los iraníes, en una guerra donde no querían estar. A ver cómo acaba esto pero como siempre desde que está el imbécil de Trump, el plan es que no hay plan.
8 K 112
joffer #4 joffer
#1 falta un poco de Israel en tu comentario. Por el resto ok.
5 K 77
#5 Suleiman
#1 Si les preguntamos a generales e inteligencia, seguro que hubieran dicho que no se metieran, pero como tienen un presidente y una corte de belicistas de oficina (total, me voy a forrar y si mueren serán ellos y no yo), pues pasa lo que pasa... Y esto es el resultado de votar mal. Los demócratas tampoco eran muy diferente, pero dudo que se hubieran embarcado en este follón (con Hilary las posibilidades suben..).
1 K 30
Supercinexin #7 Supercinexin
#1 Los cálculos estaban basados en las concepciones racistas y estúpidas de loj ejpertos USAnos de siempre.

Básicamente el plan era, más o menos: "son moros, o sea vamos, metemos unos cuantos bombardeos de alfombra que reducimos sus principales ciudades a escombros, matamos a su líder, y ya se empiezan a matar entre ellos y simplemente regamos de armas a la facción que esté más dispuesta a regalarnos el control del país. Easy peasy, lemon squeeze".

No les ha salido bien. Como…   » ver todo el comentario
1 K 37
#6 soberao
#3 China pidió el cese de los bombardeos desde el primer día. La UE se puso de lado y solo lo ha pedido España.
3 K 57
wachington #9 wachington
#6 Eso es un poco más del Deeply concerned.

Recuerda a España en la primera guerra mundial, que era neutral y comerciaba con todos los países.
0 K 11
#12 carraxe
#9 China está en medio de una guerra comercial con EEUU. No es neutral ni le suministra ciertas cosas, por ejemplo tierras raras
0 K 8
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
La guerra con Irán era el sueño de Netanyahu, quería la destrucción de Irán como país, aunque en la práctica sea un sueño inalcanzable lo los métodos convencionales.
2 K 43
#2 soberao
Nunca ponerse al lado de genocidas puede traer nada nuevo y lo de Israel hace ya décadas que llegó demasiado lejos. Vergüenza del supremacismo blanco de la UE que se pone de lado porque los asesinados son niños de Palestina e Irán cuando el asesinar niños debería hacer saltar todas las alarmas y todas las condenas y sanciones posibles.
1 K 37
wachington #3 wachington
#2 No hay mucha diferencia entre lo que hace la UE y el resto del mundo, empezando por China. Que se está comportando como un comerciante al que solo le importa facturar.

Que conste que a mi me gustaría que Israel tuviera las mismas sanciones que Rusia o más. Por lo que no me gusta el papel de la UE.
2 K 11
Supercinexin #10 Supercinexin *
#3 Ni punto de comparación China, que lleva pidiendo el cese de los bombardeos desde el minuto cero, con la mierda de la UE que manda fragatas, exige a Irán que se rinda, condena a Irán por defenderse y luego a los dos genocidas asesinos de niños les trata de "nuestros aliados" tan ricamente y como si fueran personas normales en vez de puros exterminadores racistas.

Ni punto de comparación, vamos.

Y otra cosa es que China, o Brasil, o Nigeria, o India, o Pakistán, o Indonesia...…   » ver todo el comentario
1 K 37
wachington #11 wachington
#10 O sea, con pedir el cese de los bombardeos sería suficiente.

No hay que hacer embargos comerciales a países genocidas

Vamos eso es lo que se deduce de tu comentario.
0 K 11

menéame