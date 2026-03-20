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Irán consigue impactar a un F-35 de EE. UU
Un F35 tiene que aterrizar de emergencia al ser alcanzado por el sistema de defensa de Irán.
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:
f35
,
impactado
,
eeuu
,
irán
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#10
Assoka
#7
Con dejarlo averiado para lo que queda de guerra ya es suficiente.
De hecho muchos sistemas SAM explotan antes de tocar el objetivo para averiarlo con la metralla.
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#16
cenutrios_unidos
#14
Tocar un F35 implica que son vulnerables. Eso es una patada en los cojones en la industria de EE.UU que va a doler mucho más que todos los muertos que repatrian.
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#17
ElenaCoures1
#16
Espera, voy a buscar el folleto a ver si dice algo de "indestructible"
Pues no
Tocan uno y ¿es una patada en los cojones? ¿te parece normal decir eso alegremente?
Entonces el burro de Trump tiene la bota profundamente enterrada en el culo del ayatolá de turno por como le está dejando el país ¿no?
Ya verás como "duele" esto tanto tantísimo que el fabricante sigue vendiendo aviones y venderá sus mejoras, como siempre
Un poco de coherencia por dios
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#19
cenutrios_unidos
#17
Que sí, que sí...mira las acciones y me cuentas...
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16
#3
ElenaCoures1
Se ajusta el marcador. Vamos Irán!!!!
#0
me parece que ya salió
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#6
cenutrios_unidos
#3
Lo relevante de todo esto es que parece ser que ha sido un alcance por batería tierra aire de medio alcance con un pepino...chineril. Lo que demuestra que el F35 no es tan indetectable como nos quieren hacer ver. Y vamos si un misil de exportación (que suelen tener funcionalidades recortadas) es capaz de alcanzar un F35, lo que tenga China manda un mensaje muy claro.
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#7
Artillero
#6
pues vaya mierda de misil, que le pegas al avión y no lo derribas (y más siendo monomotor). Todo eso sí es verdad lo que sale en esas imágenes.
Por cierto, el misil era buscador de infrarrojos o guía radar?
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#8
DonaldBlake
#6
EEUU es el matón acomplejado, que necesita ir acosando a los más débiles para auto reafirmarse. China es tan consciente de su superioridad que no necesita ir acosando a nadie.
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K
7
#14
ElenaCoures1
#6
Un avión tocado por un misil y la conclusión es que las armas chinas son la hostia
Luego sale una noticia diciendo que la cúpula de hierro falla intercepciones y debe ser una mierda
¿Te parecerá coherente?
Lo realmente relevante de esta guerra es que debía haber un montón de aviones yankis e israelíes derribados y no parece que sea así (o a lo mejor no ha trascendido aun, pero lo dudo)
Porque mientras hablamos los bombardeos siguen y debe haber un montón de objetivos atacados en estos días de operaciones; y no se ha derribado casi nada porque de ser así los bombardeos ya habrían cesado o se habrían reducido mucho
Y no olvidemos que furtivo no significa invisible o indetectable
Aun quedan días para ver si esto es algo anecdótico o no
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#9
NoMeVeas
La parte en la que no sabe explicar que la deformación del tamaño de los paises es debe a la proyección de una esfera en un plano, me ha puesto muy nervioso.
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#18
Un_señor_de_Cuenca
#9
Bufff es muy cansino el chaval este.
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15
#5
mente_en_desarrollo
*
No sé si relacionada o duplicada (no voy a ver un video de youtube para saberlo, que prefiero escapar en la medida de lo posible de esa plataforma, pero ante la duda, no voy a poner negativo):
www.meneame.net/story/helicoptero-chinook-ejercito-estados-unidos-inic
0
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14
#4
Aguarrás
La pena es que no lo bajen sin más.
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13
#1
SeñorPresunciones
¿Es el segundo, o es el de antes de ayer?
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12
#2
cenutrios_unidos
#1
Creo que es el de ayer. Pero dan algo más de información, aunque con cuentagotas.
3
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61
#11
carakola
#2
Hay rumores de un segundo:
www.tasnimnews.ir/en/news/2026/03/20/3545078/source-says-reports-about
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#12
cenutrios_unidos
#11
A ver si hay suerte. Sería un golpe con toda la mano abierta a la industria armamentística de EE.UU
Les va a salir caro su prepotencia con Irán...
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#13
Sacronte
Me alegro, ojalá 100 más.
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#15
Garminger2.0
Me llama la atención cuando dice que si cae en territorio enemigo sería bombardeado por otros aviones para no dejar nada que pueda caer en manos del enemigo, pero duda qué pasaría si cae en zona con población civil... yo creo que la experiencia nos muestra que la población civil les importa menos que un llavero. No creo que duden en masacrarla a bombazos de paso.
0
K
7
#20
Kuruñes3.0
Se habrá caído solo como esos bonitos aviones vatnik que caen a decenas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
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De hecho muchos sistemas SAM explotan antes de tocar el objetivo para averiarlo con la metralla.
Pues no
Tocan uno y ¿es una patada en los cojones? ¿te parece normal decir eso alegremente?
Entonces el burro de Trump tiene la bota profundamente enterrada en el culo del ayatolá de turno por como le está dejando el país ¿no?
Ya verás como "duele" esto tanto tantísimo que el fabricante sigue vendiendo aviones y venderá sus mejoras, como siempre
Un poco de coherencia por dios
#0 me parece que ya salió
Por cierto, el misil era buscador de infrarrojos o guía radar?
Luego sale una noticia diciendo que la cúpula de hierro falla intercepciones y debe ser una mierda
¿Te parecerá coherente?
Lo realmente relevante de esta guerra es que debía haber un montón de aviones yankis e israelíes derribados y no parece que sea así (o a lo mejor no ha trascendido aun, pero lo dudo)
Porque mientras hablamos los bombardeos siguen y debe haber un montón de objetivos atacados en estos días de operaciones; y no se ha derribado casi nada porque de ser así los bombardeos ya habrían cesado o se habrían reducido mucho
Y no olvidemos que furtivo no significa invisible o indetectable
Aun quedan días para ver si esto es algo anecdótico o no
www.meneame.net/story/helicoptero-chinook-ejercito-estados-unidos-inic
Les va a salir caro su prepotencia con Irán...