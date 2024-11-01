Un helicóptero Chinook del Ejército de los Estados Unidos inició una operación de búsqueda en Arabia Saudí tras los daños sufridos por un F-35 sobre Irán [ENG]

Según los informes disponibles, un F-35 Lightning II de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sufrió daños durante una misión de combate sobre Irán, tras lo cual un helicóptero CH-47 Chinook del Ejército de los Estados Unidos, que operaba desde Jordania, llevó a cabo una operación de búsqueda en un lugar no especificado de Arabia Saudí. Las autoridades militares estadounidenses han confirmado que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia controlado en una base regional estadounidense en Oriente Medio. Se informa de que el piloto se encue