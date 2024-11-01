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Un helicóptero Chinook del Ejército de los Estados Unidos inició una operación de búsqueda en Arabia Saudí tras los daños sufridos por un F-35 sobre Irán [ENG]

Un helicóptero Chinook del Ejército de los Estados Unidos inició una operación de búsqueda en Arabia Saudí tras los daños sufridos por un F-35 sobre Irán [ENG]

Según los informes disponibles, un F-35 Lightning II de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sufrió daños durante una misión de combate sobre Irán, tras lo cual un helicóptero CH-47 Chinook del Ejército de los Estados Unidos, que operaba desde Jordania, llevó a cabo una operación de búsqueda en un lugar no especificado de Arabia Saudí. Las autoridades militares estadounidenses han confirmado que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia controlado en una base regional estadounidense en Oriente Medio. Se informa de que el piloto se encue

| etiquetas: chinook , rescate , búsqueda , piloto , avión
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11 comentarios
7 1 0 K 81 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Pues por las vuieltas que dio el Chinook, no parece que ese mensaje de que "atterizó de emergencia" sea cierto al 100%.

Igual es más cierto que "se estrelló de emergencia" o quizás es que se le cayó el mechero y le ayudaron a buscarlo.  media
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Format_C #6 Format_C
#1 fue cosa de noseque de la lavandería del f-35, o algo así
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orangutan #7 orangutan
#6 La culpa fue de los chips de las lavadoras
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Ed_Hunter #8 Ed_Hunter
#1 es posible que en realidad fuesen dos F35, uno aterrizase de emergencia con daños, y el otro... no.
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

Si fueran dos, seguro que EEUU ya lo había dicho ... ¿O acaso te crees que te iban a mentir? :roll:
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#3 En realidad, para poder "hackearlos" y que no puedan cortar sus sistemas en remoto.

Pero sí, lo tuyo también está bien.
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Espero que lo analicen y suban los planos a internet.
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
#2 ¿para no volver a hacer un avión tan malo y feo? :->
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#4 txelin
#2 cayó en Arabia Saudí, esos son amigos, la lástima fue que no cayó en irán o en manos de los huties
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#10 Zamarro
Ya no es invencible el F35? con lo bien que quedaba en las peliculas!! xD
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Spirito #11 Spirito
#10 Sí es muy invencible porque cuesta más de 100 millones de dólares. :troll:
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menéame