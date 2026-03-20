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Informaciones sobre la destrucción de un segundo F-35 estadounidense aún no se han confirmado (inglés)

Informaciones sobre la destrucción de un segundo F-35 estadounidense aún no se han confirmado (inglés)

En declaraciones a la agencia de noticias Tasnim, la fuente bien informada afirmó: «La noticia que ha circulado en los medios sobre la destrucción del segundo F-35 estadounidense no se ha confirmado hasta el momento». «Es posible que esta noticia falsa haya sido difundida por los propios estadounidenses e israelíes con el fin de restar importancia al ataque contra el primer F-35», añadió la fuente. Esta fuente bien informada subrayó que los responsables iraníes pertinentes lo anunciarán si se confirma la destrucción del segundo F-35.

| etiquetas: f-35 , derribado , guerra de irán
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Si se verifica, la guantada con la mano abierta para la industria de EE.UU es épica.

Y bien que me alegro esto les va a doler mucho más de mil muertos.
9 K 132
smilo #3 smilo
#1 y ya si caen en manos rusas sería épico xD
2 K 28
Alfon_Dc #6 Alfon_Dc
#1
Es que los muertos no les duelen, les duele los votos que pueden perder , pero en si, las vidas humanas de los que no somos casta, les importa una mierda..no nos engañemos,para las élites, no somos más valiosos que el ganado.
1 K 18
suppiluliuma #12 suppiluliuma
#1 Si se confirma, serían dos derribos en tres semanas de una campaña aérea que involucra a cientos de aparatos. No creo que la industria de EEUU esté muy preocupada. Más bien estarán haciendo sonidos de caja registradora ante la posibilidad de reponer los aviones perdidos, y, con un poco de suerte, venderle al Pentágono un nuevo programa de I+D para "solventar las vulnerabilidades" observadas en esta campaña.
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Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo
En tres semanas de guerra Irán ha derribado (supuestamente) dos F-35 ... los gringos tienen que estar temblando.
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ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#5 A algún logro tienen que agarrarse por mínimo que sea
Pero mientras les siguen bombardeando
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suppiluliuma #13 suppiluliuma
#5 Efectivamente. A este ritmo de bajas, la USAF estará en los huesos... en unos 20 o 25 años.

Deben estar escondidos debajo de la cama.
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azathothruna #4 azathothruna
Seria epico que fuera con esos drones de temu que tiene iran
O habra sido con un avion chino, algo parecido a lo que paso con pakistan e india?
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rogerius #9 rogerius
#4 ¿Y si resulta que no son tan invisibles como se cuenta?
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Decidles a Microsoft que se corten un poco con las actualizaciones, que están dejando sin aviación al Tío Sam.

Tiene que ser eso, porque por lo demás, son invencibles ¿verdad? :troll:
1 K 17
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
Se le incendió la lavandería a este también.
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Thirsty #7 Thirsty
Y el otro estaba muerto, con los 6 dedos de AI
0 K 9

menéame