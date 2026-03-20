Informaciones sobre la destrucción de un segundo F-35 estadounidense aún no se han confirmado (inglés)

En declaraciones a la agencia de noticias Tasnim, la fuente bien informada afirmó: «La noticia que ha circulado en los medios sobre la destrucción del segundo F-35 estadounidense no se ha confirmado hasta el momento». «Es posible que esta noticia falsa haya sido difundida por los propios estadounidenses e israelíes con el fin de restar importancia al ataque contra el primer F-35», añadió la fuente. Esta fuente bien informada subrayó que los responsables iraníes pertinentes lo anunciarán si se confirma la destrucción del segundo F-35.
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Y bien que me alegro esto les va a doler mucho más de mil muertos.
Es que los muertos no les duelen, les duele los votos que pueden perder , pero en si, las vidas humanas de los que no somos casta, les importa una mierda..no nos engañemos,para las élites, no somos más valiosos que el ganado.
Pero mientras les siguen bombardeando
Deben estar escondidos debajo de la cama.
O habra sido con un avion chino, algo parecido a lo que paso con pakistan e india?
www.meneame.net/story/helicoptero-chinook-ejercito-estados-unidos-inic
Tiene que ser eso, porque por lo demás, son invencibles ¿verdad?