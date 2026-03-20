Informaciones sobre la destrucción de un segundo F-35 estadounidense aún no se han confirmado (inglés)

En declaraciones a la agencia de noticias Tasnim, la fuente bien informada afirmó: «La noticia que ha circulado en los medios sobre la destrucción del segundo F-35 estadounidense no se ha confirmado hasta el momento». «Es posible que esta noticia falsa haya sido difundida por los propios estadounidenses e israelíes con el fin de restar importancia al ataque contra el primer F-35», añadió la fuente. Esta fuente bien informada subrayó que los responsables iraníes pertinentes lo anunciarán si se confirma la destrucción del segundo F-35.