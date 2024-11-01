La OTAN traslada a Europa a todo el personal de su misión en Irak: el operativo continuará en Nápoles

El Cuartel General Supremo de la OTAN en Europa (SHAPE) ha informado este viernes que ha trasladado a todo el personal de su misión en Irak a Europa, y aseguró que seguirá funcionando desde Nápoles. "La misión de la OTAN en Irak ha ajustado su postura y ha trasladado de forma segura a todo su personal desde Oriente Medio a Europa", han explicado a través de un comunicado.