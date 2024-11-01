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La OTAN traslada a Europa a todo el personal de su misión en Irak: el operativo continuará en Nápoles

La OTAN traslada a Europa a todo el personal de su misión en Irak: el operativo continuará en Nápoles

El Cuartel General Supremo de la OTAN en Europa (SHAPE) ha informado este viernes que ha trasladado a todo el personal de su misión en Irak a Europa, y aseguró que seguirá funcionando desde Nápoles. "La misión de la OTAN en Irak ha ajustado su postura y ha trasladado de forma segura a todo su personal desde Oriente Medio a Europa", han explicado a través de un comunicado.

| etiquetas: otan , irán , irak , eeuu , iiiwww
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6 comentarios
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salteado3 #2 salteado3
Són valientes con quienes no pueden defenderse, a la que se la devuelven salen corriendo como ratas.

Sabiendo que estaban reventando drones contra los hoteles donde estaban alojados yo no los dejaría venir a Europa. Ellos empiezan una guerra, que no nos la extiendan aquí.
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Thirsty #5 Thirsty
#2 Afortunadamente en las elecciones sacáis uno o cero escaños.
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eltxoa #1 eltxoa
Ahora los irakies aprovechan que les han quitado la bota del encima y se unen a los iraníes.
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josde #4 josde *
#1 No están para apoyar mucho a Irán ,tienen ellos muchos problemas propios.
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YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
El chiste se cuenta sólo, bueno, realmente hay dos chistes

1) Que continuen la operación de Irak desde Nápoles

2) Que la OTAN tenga una misión en Iraq :shit:
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#6 Queiron
A ver. Esto en mi pueblo se ha llamado siempre "retirada". Y por si alguien se le está escapando, los iraníes acaban de liberar Irak. Se dice pronto.
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menéame