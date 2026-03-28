Detenido otra vez por apuñalar a tres jóvenes el menor que agredió a una pareja gay en Vitoria-Gasteiz

Un menor con antecedentes por varias agresiones graves -una de ellas la agresión homófoba- ha sido de nuevo detenido. Se trata del joven por el que comparecía hace unos días el diputado general de Álava anunciando que iban a pedir su expulsión por tratarse de una persona con “absoluta falta de adaptación”. La última detención se produjo la madrugada del viernes, tras agredir junto a otra persona a tres jóvenes y apuñalarles con un arma blanca. El detenido, estaba en un centro en régimen abierto tutelado por la Diputación alavesa
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En cualquier caso, solamente tiene 17 años, habrá que esperar a que cumpla los 18 para que empiece a acumular delitos, juicios y antecedentes; y ya si eso al trullo. Ninguna prisa aparentemente.
Una cosa que yo quiero lencinaros es que hay un podcast que hablan dos marroquíes en España.
Uno parece ser en contra de la inmigración y los menas y el otro algo así como a favor de Marruecos.
El que está a favor de Marruecos señala que Marruecos ha dicho públicamente que ellos acogeran de vuelta a todos lso menores. Pero el gobierno español, aun sabiendo la procedencia, aún marcando ellos los números para llamar a sus casa en Marruecos no lo hacen. Supuestamente sería un modo de mantener chiringuitos y subvenciones.
Es verdad? Pues no lo sé. Si alguien me lo pide le paso el podcast.
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La afirmación que has escuchado en el podcast es falsa. Es al revés: es Marruecos quien se niega sistemáticamente a readmitir a estos menores, no España quien se niega a devolverlos.
Los datos son contundentes y no provienen de un medio cualquiera, sino de un informe oficial del Parlamento Europeo elaborado tras una visita a Canarias en septiembre de 2025.
Aquí te explico los puntos clave que desmontan el bulo:
· El gobierno español SÍ quiere devolverlos… » ver todo el comentario
Sólo hay que querer. No es ejemplo de nada, pero el zanahorio llegó y deportó a gente trabajadora, mujeres, niños.... Sí se puede expulsar a un delincuente reincidente... No entiendo dónde puede estar el problema
A ver si el gobierno aplica un poco de mano dura y deja de intentar quedar bien con todo el mundo.
Otro caso más que demuestra la pésima gestión de nuestros impuestos. ¿Por qué sigue aquí si ya tiene una orden de expulsión? Seguro que hay un/os funcionario/s con nombres y apellidos que no han hecho su trabajo y que deberían ser sancionados por ello. A ver si así cunde el ejemplo y se ganan el sueldo para hacer el país un lugar mejor para vivir.
(*) cómo carecen de programa alguno todavía no sabemos si quieren expulsarlos, qué hacer cuando Marruecos los rechace, tampoco se sabe por qué si tienen mayoría junto a Junts, no modifican su propio Código Penal, el que hizo el PP con su mayoría absoluta en 2015.
A este hay que expulsarle, y si no se le puede expulsar, encerrarlo indefinidamente por violento. No puede estar en la calle, ni aquí, ni en Marruecos, que paguen un dinero a Marruecos por tenerlo encarcelado ahí indefinidamente y listo, se puede llegar a un acuerdo para pagar la manutención a medias, el beneficio es no tenerlo por la calle.
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