Detenido otra vez por apuñalar a tres jóvenes el menor que agredió a una pareja gay en Vitoria-Gasteiz

Un menor con antecedentes por varias agresiones graves -una de ellas la agresión homófoba- ha sido de nuevo detenido. Se trata del joven por el que comparecía hace unos días el diputado general de Álava anunciando que iban a pedir su expulsión por tratarse de una persona con “absoluta falta de adaptación”. La última detención se produjo la madrugada del viernes, tras agredir junto a otra persona a tres jóvenes y apuñalarles con un arma blanca. El detenido, estaba en un centro en régimen abierto tutelado por la Diputación alavesa