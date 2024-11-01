Ione Belarra asegura que el resultado de PP y Vox en Castilla y León es "una mala noticia para la gente"

La secretaria general de Podemos, Ione Bellara, ha asegurado tras los resultados de las elecciones en Castilla y León que “PP y Vox vuelven a ampliar su mayoría como ya pasó en Extremadura y en Aragón”. “Una mala noticia para la gente que seguirá pagando con demolición de los servicios públicos, despoblación y entrega de los recursos naturales a grandes empresas este avance”.
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Me puede preguntar porque, que se lo respondere muy claramente sin usar chat gpt.
Les falla mucho preguntarse porque han pasado de ser una fuerza mayoritaria a casi ser nada, siempre la culpa es de la derecha maligna, del PSOE o conspiraciones.
Esta claro que muchos intereses no tan ocultos han luchado porque podemos desapareciera, pero internamente tambien se han lucido.
*tambien lo gracioso que aqui muchos usuarios politicamente me pondrian en el otro extremo del espectro politico, y eso dice mucho.
Normal que lo llamen "la España vaciada...".
Incluso donde los pueblos donde han ardido al 90%, el PP ha subido de votos.
It's fine, y contra eso no hay nada que merezca la pena hacer.
Y todavía hay gente obviando las cloacas, los poderes mediáticos y lo tonto que es el habitante medio a la hora de hacer sus profundas reflexiones sobre el declive de Podemos.
Se vienen tiempos muy oscuros. Yo estaré en mi casa intentando ser buena persona y pasando de todo
Si hacéis lo mismo siempre y la gente no os vota, podeis hacer 2 cosas, seguir igual y desaparecer, hacer otra cosa distinta, como por ejemplo ver lo que ahora mismo importa a la gente, e intentar solucionarlo desde el punto de vista de vuestro partido.
En cualquier caso, que la gente vote a Vox siempre es una mala noticia para el pueblo.