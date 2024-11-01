Ione Belarra asegura que el resultado de PP y Vox en Castilla y León es "una mala noticia para la gente"

La secretaria general de Podemos, Ione Bellara, ha asegurado tras los resultados de las elecciones en Castilla y León que “PP y Vox vuelven a ampliar su mayoría como ya pasó en Extremadura y en Aragón”. “Una mala noticia para la gente que seguirá pagando con demolición de los servicios públicos, despoblación y entrega de los recursos naturales a grandes empresas este avance”.