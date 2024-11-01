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Ione Belarra asegura que el resultado de PP y Vox en Castilla y León es "una mala noticia para la gente"

Ione Belarra asegura que el resultado de PP y Vox en Castilla y León es "una mala noticia para la gente"

La secretaria general de Podemos, Ione Bellara, ha asegurado tras los resultados de las elecciones en Castilla y León que “PP y Vox vuelven a ampliar su mayoría como ya pasó en Extremadura y en Aragón”. “Una mala noticia para la gente que seguirá pagando con demolición de los servicios públicos, despoblación y entrega de los recursos naturales a grandes empresas este avance”.

| etiquetas: ione belarra , podemos , castilla y león , gente
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22 comentarios
4 1 0 K 73 actualidad
Don_Pixote #6 Don_Pixote
Autocritica cero
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#11 k-loc
Esa misma gente es la que no te ha votado. Como bien dice #6, baja de la nube, pisa suelo y revisa lo que haces por que el 100% de la culpa es tuya.
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Kantinero #13 Kantinero
#11 Yo se la repartiría con la Montero
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Don_Pixote #14 Don_Pixote *
#11 yo fui votante de Podemos , ya no lo soy.
Me puede preguntar porque, que se lo respondere muy claramente sin usar chat gpt.

Les falla mucho preguntarse porque han pasado de ser una fuerza mayoritaria a casi ser nada, siempre la culpa es de la derecha maligna, del PSOE o conspiraciones.

Esta claro que muchos intereses no tan ocultos han luchado porque podemos desapareciera, pero internamente tambien se han lucido.

*tambien lo gracioso que aqui muchos usuarios politicamente me pondrian en el otro extremo del espectro politico, y eso dice mucho.
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#19 detectordefalacias
#14 Yo te lo pregunto ¿porqué? pero me interesaría también saber también cual es el motivo que te llevó a votarlos y porqué alternativa has cambiado. No me importa que hagas un muro de texto.
1 K 18
Don_Pixote #22 Don_Pixote
#19 (me lo he guardado en favorito para acordarme)
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elgranpilaf #8 elgranpilaf
"... para la gente como nosotros que queríamos pillar cacho"
3 K 47
Jaime131 #2 Jaime131 *
"También es una mala noticia que yo hayamos pillado ninguna poltrona", añadió por lo bajini.
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MyNameIsEarl #7 MyNameIsEarl
#2 se te ha escapado un "yo". Algo de lo que sientas que te mereces jaimito?
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Jaime131 #9 Jaime131
#7 Quería decir "no".
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MyNameIsEarl #10 MyNameIsEarl *
#9 yaaaaa, jjajaja, ese subconsciente.... Si pudieras pillar tú poltrona.....
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Garbns #15 Garbns *
"mala noticia para la gente" que los ha votado mayoritariamente... ergo.. "la gente vota mal"
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pitercio #17 pitercio
La "e" no vende.
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josde #4 josde
Sobre todo para los de Jodemos que ahora ni pintan ni cortan.
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#12 Cincocuatrotres
A ver si sale alguien como la Montero haciendo las declaraciones que hizo, de reemplazar por inmigrantes a los que no piensen como tu... Que quieres?
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Que no que no, que ahora comienza la época de esplendor y resurgimiento de la gloria de Castilla y León. :troll:

Normal que lo llamen "la España vaciada...".
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Aokromes #3 Aokromes
que disfruten lo no votado.
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#18 harverto
Con izquierda unida, o separada, la gente ha votado lo mismo.
Incluso donde los pueblos donde han ardido al 90%, el PP ha subido de votos.
It's fine, y contra eso no hay nada que merezca la pena hacer.
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El_pofesional #21 El_pofesional
Qué asco de comentarios y de pueblo español. La inmensa mayoría prefiere que les roben y que les recorten derechos pero que no usen el femenino en plural.

Y todavía hay gente obviando las cloacas, los poderes mediáticos y lo tonto que es el habitante medio a la hora de hacer sus profundas reflexiones sobre el declive de Podemos.

Se vienen tiempos muy oscuros. Yo estaré en mi casa intentando ser buena persona y pasando de todo :-)
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hazardum #16 hazardum
Puedes tener un buen producto, pero si no lo vendes bien, estas en la mierda, los otros tienen un mal producto, pero tienen mejor marketing.

Si hacéis lo mismo siempre y la gente no os vota, podeis hacer 2 cosas, seguir igual y desaparecer, hacer otra cosa distinta, como por ejemplo ver lo que ahora mismo importa a la gente, e intentar solucionarlo desde el punto de vista de vuestro partido.

En cualquier caso, que la gente vote a Vox siempre es una mala noticia para el pueblo.
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#20 Borgiano
Hay que esperar un poco, ahora cuando monte Rufián la mega-coalición de mega-izquierdas lo van a petar en CyL, que están desando votar los castellanoleoneses por un independentista catalán.
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menéame