Por qué las imágenes con las que se afirma que "una periodista se disfraza con un burka en el metro de Madrid" muestran signos de haber sido generadas con IA

Por qué las imágenes con las que se afirma que "una periodista se disfraza con un burka en el metro de Madrid" muestran signos de haber sido generadas con IA

La secuencia difundida presenta algunas partes que podrían indicar que ha sido generada con inteligencia artificial, como un anillo en el anular derecho que desaparece durante la secuencia. La periodista ha negado en su cuenta de X que la mujer de la imagen sea ella y ha amenazado a una de las primeras cuentas que difundió esa supuesta secuencia con emprender acciones legales

#1 Me muero.... osea sacan una noticia acusando de bulera a una periodista y resulta que el bulo es la noticia que acusa de bulo!!! xD xD xD

En que pais tan maravilloso nos ha tocado vivir
#1 BlackDog
Me muero.... osea sacan una noticia acusando de bulera a una periodista y resulta que el bulo es la noticia que acusa de bulo!!! xD xD xD

En que pais tan maravilloso nos ha tocado vivir
#3 Un_señor_de_Cuenca
#1 Es hora de dejar internet.
#12 VFR
#3 La buena noticia es que los bulos por IA todavía se acaban detectando
#31 DayOfTheTentacle
#12 todavía...
#4 EISev
#1 y aquí:

Un usuario crea un artículo copiando las imágenes de X porque hay una prohibición de subir contenido de redes sociales. Pero si creas un artículo te saltas la valla

www.meneame.net/story/bulos-fachas

Es portada pese a las sospechas de IA y pese a los votos de bulo

Al que dice que no le cuadran las fotos se le llama facha
#6 tronchastiles
#4 Y seguro que más de uno que votó el bulo, negativiza el desmentido del bulo (yo me espero cualquier cosa ya).
En esto se ha convertido esta cámara de eco, como la izquierda en general, totalmente alejada de la realidad.
#20 amouseonmars
#6 no, yo de hecho acabo de votar esta tras equivocadamente votar la otra, y me alegro de que no haya saltado a ningún periódico serio (que yo sepa). Dicho esto me alegro de pagar alguno y creo que me limitaré a estos para medio confiar.
#44 Atusateelpelo
#20 Mas pronto que tarde saltaran a los YT y prensa afin a la derecha como ejemplo de como la "izquierda" difunde bulos sobre ellos.

Raro me parece que no este ya en algunos. Claro que para saberlo tendria que verlos y no me muevo yo por esos parajes.
#59 ddomingo
#44 Es lo que tiene fabricar y difundir bulos, que legítimamente te pueden señalar por difundir bulos.
#65 Atusateelpelo
#59 Y es una de las cosas que se les podia echar en cara a los voxemitas y afines.

Parafraseando el dicho "No difundas bulos como los fachas, te rebajaras a su nivel y te ganaran por experiencia"
#45 Maki_Hirasawa
#4 Esa llego a los 500 meneos.
Estoy esperando aquí para ver a cuanto llega esta.
0 K 10
#7 Nasser
#1 tienes razón, lo único que no cuadra de tu comentario es llamarla periodista, mercenaria estaría mejor
3 K 15
#11 Waves
#1 Muy muy fácil montar un ataque de falsa bandera con esta mierda.
#34 flaquero
#11 ahora es la falsa bandera y culpa de Franco
#27 TikisMikiss
#1 "Bulos fachas"

"Bochorno infinito. No digo vergüenza porque este tipo de humanos fachas carecen de este sentimiento. Este es el nivel que muestran una vez más los acólitos de Vox."

"El lema del buen derechista "Si la realidad no te da la razón, obligala a qué lo haga. "

Las dos primeras son del #0 de aquella noticia. La tercera frase es de un "señor" que se emperraba contra viento y marea en defender el bulo a lo largo de todo el envío…   » ver todo el comentario
#40 abogado_del_diablo
#1 El siguiente giro de guion sería que se descubriese que la secuencia de fotos es un ataque de falsa bandera, hecho por un militante de Vox para demostrar la difusión de bulos de la izquierda cuando se descubriese el engaño.
#47 Waves
#40 Parece muy de cajón. Yo no voté la original porque parecía mucho sospechoso todo el asunto.
#43 SeñorPresunciones
#1 Vamos a tener que volver a lo que decía mi abuelo cuando era crío : "si no lo veo, no lo creo".
#57 TikisMikiss
#43 Santo Tomás seal of approval :troll:
#58 Battlestar
#1 No realmente, yo creo que la que puso la respuesta con esta imagen solo pretendía hacer la coña de turno, porque era muy burdo para que nadie se lo tomara en serio. En plan "va, si eras tú misma disfrazada"

Aun así, muchos como confirmaba su sesgo se creyeron que era un zasca y empezaron a distribuirlo como si fuera una acusación seria.

Entonces no es que "el bulo es la noticia que acusa de bulo" si no que alguien se ha pensado que la coña era una acusación y lo ha convertido en bulo.
#61 ddomingo
#58 Mirate la noticia ya descartara. Verás que casi la mayoría se creyó que era la propia periodista disfrazada.
#67 Battlestar
#61 Sí, si eso es lo que digo. Lo que me refería es que la que contestó a la foto con estas imágenes lo que quería es hacer la coña. Los que montaron el bulo fueron los que se lo tomaron en serio
#2 tronchastiles
Link al BULO
www.meneame.net/story/bulos-fachas/

Esto ya es el descojone, acusar de "bulos fachas" con un bulo, hacía tiempo que no me reía tanto xD xD xD
#5 Ominous
#2 Están tan obsesionados con la ultraderecha que han perdido el norte.
6 K 56
#10 Nasser
#5 no es obsesión amigo es supervivencia, mala gente.
3 K 33
#30 chocoleches
#5 Si te miraras el historial de la "periodista" en twitter, no estoy tan seguro de quien está perdiendo el norte aquí.
2 K 23
#42 Sacronte
#30 A ver, han encontrado un bulo en su contra despues de lanzar ellos 2500, tienen que jactarse de putaizquierda y eso.
2 K 25
#23 Atusateelpelo
@imparsifal @Eirene

Pues igual se deberia cerrar el bulo en portada...
www.meneame.net/story/bulos-fachas/

(Lo digo por si las posibles denuncias....)

Y ya de paso le daria una vuelta a lo de usar articulos para saltarse el veto a "X" colando bulos.
#51 imparsifal
#23 Sí, hay que darle una vuelta. También se la tienen que dar los que lo votan que parecemos los padres.
#9 angelitoMagno
Que golazo le está metiendo VOX a la izquierda con este tema.
#14 platypu
#9 Si lo hace vox mal, si lo hacen unos zurdos bieeen, golazooo. Bastante triste este usuario
#19 JackNorte
#9 Claro porque atacar a las minorias y ser xenofobos es un golazo a la izquierda.
3 K 26
#22 angelitoMagno
#19 Me refiero a como están marcando agenda. Están manejando los tiempos, provocando grietas en el discurso de izquierdas y ahora esto.
#24 JackNorte
#22 Eso te lo reconozco hasta los de izquierdas como Rufian estan comprando el discurso xenofobo. Estaba mirando si habia un cambio en el responsable de redes de Vox para conseguir estos logros , pero no veo al nuevo despues de la dimision del anterior por acusacion de agrecion sexual a una menor

www.rtve.es/noticias/20251217/denuncian-responsable-redes-vox-acoso-se
Tampoco se si ese cambio esta provocando los resultados actuales en tan poco tiempo.
#37 EISev
#22 eso mismo lo han copiado a El Diario de Escolar.

Sacar primero una noticia con la prueba X, esperar a la reacción, "eso es falso porque yo realmente estaba haciendo Y" sacar otra noticia al día siguiente diciendo que tienen pruebas de que es X y no Y porque Z (que se habían guardado el día anterior porque sabían que iban a picar en el cebo y les hace quedar peor aún)

Es como reconocer que Pedro Sánchez ganó el pulso a Susana , que no te hace apoyar a Pedro Sánchez ni a los métodos que usó, pero se le puede reconocer el mérito de la resurrección con menos medios.
#29 nemesisreptante
#9 no va todo como muy masticado en el bulo y el contrabulo?
#38 platypu
#29 la elite de podemos tragandoselo todo como siempre  media
2 K 35
#41 Torrezzno
#38 no pueden dejar de hacer el ridiculo. Un partido que nacio en twitter y se han quedado peor que los boomers
1 K 30
#66 nemesisreptante
#38 y la derecha como siempre preocupada por los problemas de la gente real… colar la patochada está a un líder de Podemos
0 K 11
#53 ACEC
#9 Tampoco que se vengan muy arriba con esto... UN montaje por cada MIL del lado facha.
#13 Cuñado
La carcunda escandalizándose por un bulo xD Te tienes que reír.

english.elpais.com/science-tech/2023-07-27/right-wing-bias-a-macro-stu

Esto es como ir a un restaurante caro, usar un iPhone o comprarte una casa con tu sueldo. Les parece fatal que lo haga uno que no sea de los suyos :tinfoil:
#8 Popsandbangs
Quitando todo lo absurdo del asunto, me he quedado con ganas de comentar en el meneo original que las cámaras de los móviles muchas veces se inventan cosas.
Yo mismo he visto hace algún tiempo una foto de un móvil desplazar el logo de una prenda de vestir.
Con esto no quiero decir que en este caso sea así, que ni lo creo ni lo dejo de creer, pero que creo que porque una foto tenga cosas raras tampoco significa que haya sido manipulada con IA intencionalmente
#15 VFR
#8 y ya que sacas el tema, serviría una foto hecha con un smartphone que usa IA para mejorar las imágenes como prueba?
#21 Popsandbangs
#15 no tengo ni idea. Espera que le pregunto a Gémini…
#16 Lenari
#8 Aquí tiene toda la pinta de que las fotos que denunciaban el supuesto bulo eran en realidad un bulo.

Si la foto original hubiera sido de un unicornio rosa en el metro, probablemente es la foto original la que fuera falsa. Pero en la Europa actual, ver burkas tampoco es tampoco es algo el otro mundo. No es frecuente, pero tampoco es algo ni mucho menos imposible. Yo ya he visto alguno que otro por la calle, así que que alguien haya sacado una foto no tiene nada particularmente raro. Lo lógico es que la foto del burka sea real, y la foto de la periodista poniéndoselo, generada por AI.
0 K 10
#26 Popsandbangs
#16 totalmente, por eso no me meto ahí. A mi modo de ver, es totalmente verosímil que la foto original sea real, que la foto original sea un montaje… es verdad que la secuencia donde se pone el atuendo es bastante más extraña e improbable pero por poder, podría ser.
Ya simplemente el argumento que estoy viendo de que es algo poco frecuente y por tanto no debe preocuparnos me parece suficientemente absurdo de por sí, sin necesidad de falsos bulos y contrabulos.
Pero ese es otro tema, yo solo quería incidir en que las fotos hechas con los móviles se inventan detalles de mala manera y no me parece prueba inequívoca de nada que haya un detalle mal
#32 EISev
#8 yo puse lo mismo en la otra cuando decían lo del anillo, que eso puede ser por el móvil.

Pero lo que ponen aquí de la raya amarilla que marca el límite del andén no te lo hace un móvil, yo no me fijé cuando hice el comentario del anillo, pero es que si estuviese la raya ahí se estaría cambiando flotando sobre las vías fuera del andén.
3 K 40
#17 plutanasio
Han entrado como hienas a retuitearlo y se lo han comido con papas. Como el dartañan de aliexpress, por ejemplo xD xD xD
#18 FunFrock
510 votos y en portada.
decenas de comentarios con inusltos y Karma alta.

pero oye, no pasa nada, está en portada pq podemos insultar a losq no piensan como nosotros.
#50 ACEC
Tenía mala pinta desde el principio. La secuencia de fotos está tomada desde el mismo ángulo que la foto original. Tendría sentido que alguien la hubier grabado desde otro ángulo mientras hacía su teatrillo pero... ¿desde exactamente el mismo punto? Sosechoso, tendría que haber sido ella misma o su colaborador el que hubiera filtrado la secuencia completa.
#35 Torrezzno
Jajaja shake-it está basadisimo
1 K 30
#48 Sacronte
#39 Joer,os quitan un dia el bulo a los ultras y os enfadais :-/
#54 platypu
#48 Por que esta lleno esto de prorrusos?
#46 Variable
Yo me puedo creer que haya hecho un montaje e incluso que sea ella, porque la ropa no concuerda con el niqab y porque en general las que van con niqab es improbable que vayan por la calle solas.

La secuencia... Sobre todo es que el tiro de cámara es muy parecido al de la foto original.

Con todo, el tuit en sí me parece delito de odio.
#55 TikisMikiss
#46 No se parece en nada.

Aquí tienes el video original, de donde sale la foto que subió la "periodista" (por llamarla de alguna forma):

x.com/unaicano10/status/2026239242213449742/video/1

Y aquí tienes la "secuencia", que aparte de todo lo que aparece y desaparece y cambia a lo largo de la misma, y el hecho de andar en plan suicida flotando sobre las vías del tren, resulta que además tiene una calidad muy superior de enfoque de objeto y desenfoque bayesiano del…   » ver todo el comentario
#64 flaquero
#46 delito de odio

xD xD xD xD xD
#36 Torrezzno
_25 la IA? Si jaja
#52 Mltfrtk
#39 No tiene nada que ver que el vídeo sea un bulo, esta tipa es una asquerosa rata racista igualmente.
#60 platypu
#52 Veamos que dice la IA ya que de eso va la noticia
El comentario escrito en un foro público sobre una periodista podría tener base legal para una demanda por injurias en España, si se considera grave y atenta contra su honor.
Las injurias graves se penan con multa de 3 a 7 meses si no hay publicidad, o de 6 a 14 meses en foros públicos como este, por su difusión. No es calumnia porque no imputa un delito concreto con falsedad conocida, sino una expresión vejatoria.
Artículo 208.
Es injuria…   » ver todo el comentario
#62 Mltfrtk
#60 Jajajajajajajaja xD xD xD
Pero qué dices flipao, vete a cagar, patético.
#25 Mltfrtk
Menuda asquerosa rata racista la tipa esta.
#39 platypu
#25 @eirene otra vez este usuario con los mismo insultos. Lo peor de todo es que se demuestra que ella no es la que ha subido el bulo. Quizas si le envio estos mensajes a la chica, podamos ver la gracia que le hace que los admin permitan esos comentarios y con suerte os caiga una demanda
#69 FunFrock
Se descubre la secuencia real.  media
#68 DDJ
Yo en el otro envío comenté sobre el título que le habían puesto a la imagen: "Pero si en España no te encuentras a nadie con burka ni niqab"

El título en sí ya busca propagar un bulo que no existe, aunque la foto hubiese sido auténtica, nadie, absolutamente nadie, dice que "En España no te encuentras a nadie con burka ni niqab"

Eah, bulera y falaz
#63 MataGigantes
Bienvenidos a la nueva era de imágenes IA casi indistinguibles de la realidad. Por ejemplo circulan muchísimas imágenes del mono Punch con su peluche, a poco que las analices te das cuenta de que casi todas son de IA, pues el peluche es diferente en cada una.

Tocará ser mucho más analítico con las imágenes para que no nos la cuelen de aquí en adelante. Las cosas que antes se daban por sentadas ampliamente dejarán de serlo.
#33 LázaroCodesal
¿La (facho)/zagala que dice??
#28 Marcus78
Lo peor es que ahora la pseudóperiodista esa ira de heroína de la información.
#49 TikisMikiss
#28 Justo es lo que digo. Su tuit era una mierda que se podía catalogar como tal con simples palabras y argumentos.

Pero algunos "listarras" que comen bulos como atunes le han hecho el juego y la han dejado de mártir, y a ellos como retardeds. Incluyendo cargos políticos con la capacidad cerebral de Cleverbot 0.1 beta.
0 K 10

