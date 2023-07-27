Por qué las imágenes con las que se afirma que "una periodista se disfraza con un burka en el metro de Madrid" muestran signos de haber sido generadas con IA

La secuencia difundida presenta algunas partes que podrían indicar que ha sido generada con inteligencia artificial, como un anillo en el anular derecho que desaparece durante la secuencia. La periodista ha negado en su cuenta de X que la mujer de la imagen sea ella y ha amenazado a una de las primeras cuentas que difundió esa supuesta secuencia con emprender acciones legales
En que pais tan maravilloso nos ha tocado vivir
Un usuario crea un artículo copiando las imágenes de X porque hay una prohibición de subir contenido de redes sociales. Pero si creas un artículo te saltas la valla
Es portada pese a las sospechas de IA y pese a los votos de bulo
Al que dice que no le cuadran las fotos se le llama facha
En esto se ha convertido esta cámara de eco, como la izquierda en general, totalmente alejada de la realidad.
Raro me parece que no este ya en algunos. Claro que para saberlo tendria que verlos y no me muevo yo por esos parajes.
Parafraseando el dicho "No difundas bulos como los fachas, te rebajaras a su nivel y te ganaran por experiencia"
Estoy esperando aquí para ver a cuanto llega esta.
"Bochorno infinito. No digo vergüenza porque este tipo de humanos fachas carecen de este sentimiento. Este es el nivel que muestran una vez más los acólitos de Vox."
"El lema del buen derechista "Si la realidad no te da la razón, obligala a qué lo haga. "
Las dos primeras son del #0 de aquella noticia. La tercera frase es de un "señor" que se emperraba contra viento y marea en defender el bulo a lo largo de todo el envío… » ver todo el comentario
Aun así, muchos como confirmaba su sesgo se creyeron que era un zasca y empezaron a distribuirlo como si fuera una acusación seria.
Entonces no es que "el bulo es la noticia que acusa de bulo" si no que alguien se ha pensado que la coña era una acusación y lo ha convertido en bulo.
Esto ya es el descojone, acusar de "bulos fachas" con un bulo, hacía tiempo que no me reía tanto
Pues igual se deberia cerrar el bulo en portada...
(Lo digo por si las posibles denuncias....)
Y ya de paso le daria una vuelta a lo de usar articulos para saltarse el veto a "X" colando bulos.
Tampoco se si ese cambio esta provocando los resultados actuales en tan poco tiempo.
Sacar primero una noticia con la prueba X, esperar a la reacción, "eso es falso porque yo realmente estaba haciendo Y" sacar otra noticia al día siguiente diciendo que tienen pruebas de que es X y no Y porque Z (que se habían guardado el día anterior porque sabían que iban a picar en el cebo y les hace quedar peor aún)
Es como reconocer que Pedro Sánchez ganó el pulso a Susana , que no te hace apoyar a Pedro Sánchez ni a los métodos que usó, pero se le puede reconocer el mérito de la resurrección con menos medios.
Esto es como ir a un restaurante caro, usar un iPhone o comprarte una casa con tu sueldo. Les parece fatal que lo haga uno que no sea de los suyos
Yo mismo he visto hace algún tiempo una foto de un móvil desplazar el logo de una prenda de vestir.
Con esto no quiero decir que en este caso sea así, que ni lo creo ni lo dejo de creer, pero que creo que porque una foto tenga cosas raras tampoco significa que haya sido manipulada con IA intencionalmente
Si la foto original hubiera sido de un unicornio rosa en el metro, probablemente es la foto original la que fuera falsa. Pero en la Europa actual, ver burkas tampoco es tampoco es algo el otro mundo. No es frecuente, pero tampoco es algo ni mucho menos imposible. Yo ya he visto alguno que otro por la calle, así que que alguien haya sacado una foto no tiene nada particularmente raro. Lo lógico es que la foto del burka sea real, y la foto de la periodista poniéndoselo, generada por AI.
Ya simplemente el argumento que estoy viendo de que es algo poco frecuente y por tanto no debe preocuparnos me parece suficientemente absurdo de por sí, sin necesidad de falsos bulos y contrabulos.
Pero ese es otro tema, yo solo quería incidir en que las fotos hechas con los móviles se inventan detalles de mala manera y no me parece prueba inequívoca de nada que haya un detalle mal
Pero lo que ponen aquí de la raya amarilla que marca el límite del andén no te lo hace un móvil, yo no me fijé cuando hice el comentario del anillo, pero es que si estuviese la raya ahí se estaría cambiando flotando sobre las vías fuera del andén.
decenas de comentarios con inusltos y Karma alta.
pero oye, no pasa nada, está en portada pq podemos insultar a losq no piensan como nosotros.
La secuencia... Sobre todo es que el tiro de cámara es muy parecido al de la foto original.
Con todo, el tuit en sí me parece delito de odio.
Aquí tienes el video original, de donde sale la foto que subió la "periodista" (por llamarla de alguna forma):
Y aquí tienes la "secuencia", que aparte de todo lo que aparece y desaparece y cambia a lo largo de la misma, y el hecho de andar en plan suicida flotando sobre las vías del tren, resulta que además tiene una calidad muy superior de enfoque de objeto y desenfoque bayesiano del… » ver todo el comentario
El comentario escrito en un foro público sobre una periodista podría tener base legal para una demanda por injurias en España, si se considera grave y atenta contra su honor.
Las injurias graves se penan con multa de 3 a 7 meses si no hay publicidad, o de 6 a 14 meses en foros públicos como este, por su difusión. No es calumnia porque no imputa un delito concreto con falsedad conocida, sino una expresión vejatoria.
Artículo 208.
Es injuria… » ver todo el comentario
Pero qué dices flipao, vete a cagar, patético.
El título en sí ya busca propagar un bulo que no existe, aunque la foto hubiese sido auténtica, nadie, absolutamente nadie, dice que "En España no te encuentras a nadie con burka ni niqab"
Eah, bulera y falaz
Tocará ser mucho más analítico con las imágenes para que no nos la cuelen de aquí en adelante. Las cosas que antes se daban por sentadas ampliamente dejarán de serlo.
Pero algunos "listarras" que comen bulos como atunes le han hecho el juego y la han dejado de mártir, y a ellos como retardeds. Incluyendo cargos políticos con la capacidad cerebral de Cleverbot 0.1 beta.