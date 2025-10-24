Un hombre cae al interior de un reactor nuclear y sobrevive para contarlo: "Bebió agua de la cavidad"

El incidente, ocurrido el 21 de octubre, activó los protocolos de seguridad nuclear después de que un empleado de mantenimiento cayera al interior del reactor e ingiriera parte del agua borada del depósito. Por suerte, el reactor no contenía combustible nuclear en su interior, ya que las operaciones de recarga estaban previstas para los próximos días. Tras ser evaluado por los servicios médicos, el trabajador fue dado de alta con lesiones leves y reincorporado a su puesto al día siguiente. La planta se encuentra en proceso de reactivación...