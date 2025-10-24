edición general
Un hombre cae al interior de un reactor nuclear y sobrevive para contarlo: "Bebió agua de la cavidad"

El incidente, ocurrido el 21 de octubre, activó los protocolos de seguridad nuclear después de que un empleado de mantenimiento cayera al interior del reactor e ingiriera parte del agua borada del depósito. Por suerte, el reactor no contenía combustible nuclear en su interior, ya que las operaciones de recarga estaban previstas para los próximos días. Tras ser evaluado por los servicios médicos, el trabajador fue dado de alta con lesiones leves y reincorporado a su puesto al día siguiente. La planta se encuentra en proceso de reactivación...

etiquetas: caída , reactor nuclear , agua borada , reactivación , palisades
reithor
Dr Manjatan
1 K 31
calde
Bueno, igual es un poco pronto todavía para celebrarlo...
1 K 30
Veelicus
Lo que no dicen es que ya no tiene que encender la luz por la noche xD
0 K 13
Khadgar
Obelix 2.0.
0 K 13
ur_quan_master
De-boro-me otra vez {0x1f3b5}
0 K 11
Asnaeb
No bebería mucha agua pesada, sino habría muerto.
0 K 10
SMaSeR
La verdad es que el hombre esta como si nada  media
0 K 7
Lyovin81
Homer, eres tú?
0 K 7
frg
#4 Hommer es un trabajador nuclear súper competente, en serio, súper competente.
0 K 12
crob
#5 Nu-ce-lar
0 K 11

