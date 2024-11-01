edición general
15 meneos
32 clics
Hablan las familias de las Irlandesas de Loreto: "Aquí hay mano de seda con los acosadores"

Hablan las familias de las Irlandesas de Loreto: "Aquí hay mano de seda con los acosadores"

"Son cosas de niños", es la respuesta habitual del centro a las denuncias de bullying.

| etiquetas: familias , irlandesas , loreto , cosas , niñas , acosadoras
14 1 0 K 247 actualidad
4 comentarios
14 1 0 K 247 actualidad
makinavaja #1 makinavaja
Pero con una misa y mucho rezar se soluciona todo.... el que lleva a sus hijos a colegios religiosos ya sabe lo que hay...
1 K 32
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Como mínimo habría que suspender el concierto ya, a la espera de los tribunales, que no harán nada.
0 K 11
Enero2025 #4 Enero2025
Normalicemos usar la violencia para defender a nuestros hijos.
1 K 9
#2 tromperri
Es el problema de dejar la educación en manos de personas que no son expertas en educación sino en adorar seres ficticios y vestir un disfraz como si fuesen Jedi.

Educación laica, igualitaria y pública obligatoria por ley para todo el mundo.

Poner niños cerca de gente que viste hábito o sotana es ponerlos en riesgo.
0 K 8

menéame