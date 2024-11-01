·
15
meneos
32
clics
Hablan las familias de las Irlandesas de Loreto: "Aquí hay mano de seda con los acosadores"
"Son cosas de niños", es la respuesta habitual del centro a las denuncias de bullying.
|
etiquetas
:
familias
,
irlandesas
,
loreto
,
cosas
,
niñas
,
acosadoras
14
1
0
K
247
actualidad
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
makinavaja
Pero con una misa y mucho rezar se soluciona todo.... el que lleva a sus hijos a colegios religiosos ya sabe lo que hay...
1
K
32
#3
ur_quan_master
Como mínimo habría que suspender el concierto ya, a la espera de los tribunales, que no harán nada.
0
K
11
#4
Enero2025
Normalicemos usar la violencia para defender a nuestros hijos.
1
K
9
#2
tromperri
Es el problema de dejar la educación en manos de personas que no son expertas en educación sino en adorar seres ficticios y vestir un disfraz como si fuesen Jedi.
Educación laica, igualitaria y pública obligatoria por ley para todo el mundo.
Poner niños cerca de gente que viste hábito o sotana es ponerlos en riesgo.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
